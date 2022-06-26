ثروة مايكل جاكسون لن تتخيلوها .. لكن، من هم ورثة “ملك البوب”؟!

وطن – في 25 يونيو 2009، حزن العالم على فقدان أحد أعظم فناني الموسيقى، النجم مايكل جاكسون، لكن ماذا نعرف عن صافي ثروة “ملك البوب” ومن هم ورثته؟! .

ولد مايكل جاكسون في مدينة “غاري” بولاية إنديانا الأمريكيّة. وفي سن مبكرة، انضم جاكسون إلى فرقة العائلة The Jacksons 5.

توسعت حياة مايكل جاكسون المهنية في السبعينيات.

أكدت التقارير أن ملك البوب ​​كان لديه صافي ثروة سنوية تتراوح بين 50 و 100 مليون دولار بين عامي 1985 و 1995.وفق صحيفة “ماركا” الإسبانية

أعطت الجولات والمبيعات القياسية لمايكل جاكسون مبلغًا غير محدود تقريبًا من المال.

ومع ذلك، فقد أنفق معظم أمواله على ديبي رو، زوجته السابقة، ووالدة طفله.

حصل جاكسون على 20 مليون دولار لتسوية قضية التحرش الجنسي بطفله، بالإضافة إلى الرسوم القانونية.

اشترى جاكسون أيضًا مزرعة “نيفرلاند رانش”، بمبلغ 19.5 مليون دولار مع رسوم صيانة سنوية قدرها 10 ملايين دولار في السنة.

صافي ثروة مايكل جاكسون

كان مايكل جاكسون يمتلك ثروة صافية قدرها 500 مليون دولار قبل أن يموت.

ومع ذلك، فقد أفلس بعد أن طلب قرضًا بقيمة 380 مليون دولار من بنك أمريكا لتمويل أسلوب حياته.

أنفق جاكسون 380 مليون دولار ، وحوَّلت الفائدة بنسبة 50٪ التي فرضها البنك القسم إلى 500 مليون دولار.

توفي مايكل جاكسون في 25 يونيو 2009، بعدما أصيب بجلطة دماغية في قصر هولمبي هيلز.

بين تشريح جثة مايكل جاكسون انه مات من مخدري “بروبوفول” و”لورازيبام” .

كان لمايكل جاكسون ثلاثة أطفال قبل وفاته في عام 2009: مايكل جوزيف جاكسون جونيور وباريس جاكسون والأمير مايكل جاكسون الثاني.

وفقًا لمجلة فوربس، فإن مايكل جاكسون هو الفنان الراحل والمشهور الذي حقق إيرادات أكبر في العالم.

ومنذ عام 2009 ، حقق مايكل جاكسون أكثر من 2.27 مليار دولار.