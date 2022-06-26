الترجي بطل الدوري التونسي للمرة ال6 على التوالي (فيديو)

وطن – توج فريق الترجي الرياضي، الأحد، بلقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، للمرة ال6 على التوالي، بعد تحقيق الفوز الثمين على اتحاد بن قردان بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الختامية لهذا الموسم.

وافتتح اتحاد بن قردان أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال6 عن طريق فخر الدين العوجي، لتسكن الكرة داخل شباك فريق الترجي.

كما وأهدر نجم الترجي محمد علي بن رمضان هدف التعادل مع نهاية الشوط الأول، من ركلة جزاء تمكن حارس مرمى اتحاد بن قردان من التصدي لها ببراعة.

الترجي يسجل هدفا قاتلا ويتوج بطلا للدوري التونسي بهدف الجزائري إلياس شتي في الـ +90 بمرمى اتحاد بن قردان🔴🟡🔥 pic.twitter.com/DGrqjqPu8E — FilGoal (@FilGoal) June 26, 2022

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الترجي والتتويج بالدوري التونسي

وعاد الترجي مع مجريات الشوط الثاني من المباراة، ليدرك هدف التعادل في الدقيقة ال85 عن طريق محمد علي بن حمودة.

كما وسجل هدف الفوز والتتويج باللقب اللاعب الجزائري إلياس شتي في الوقت القاتل على نهاية المباراة. ليحصد الفريق الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي.

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الدوري التونسي 🇹🇳 |

هدف | الترجي الرياضي يتمكن من إدراك التعادل أمام اتحاد بن قردان #قنوات_الكاس pic.twitter.com/srg3Pmn6Ms — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 26, 2022

ورفع الترجي رصيده من الألقاب إلى 32 لقباً في منافسات الدوري الممتاز، مؤكداً بذلك السيطرة الكاملة في السنوات الأخيرة على الدوري الممتاز، تحت قيادة المدرب نبيل معلول. الذي قاد الفريق في آخر 3 مباريات خلفاً للمدرب راضي الجعايدي.

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وخاض الترجي الرياضي 10 مباريات في منافسات الدوري التونسي، استطاع من خلالها تحقيق الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 3 مباريات. كما وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة.

مبروووك البطولة السادسة على التوالي و الـ32 في تاريخ الدولة الترجية 🇩🇪💪 شكرا لكل من أسهم في هذا التتويج من إطار فني وطبي وإداري.. شكرا للكوتش راضي الجعايدي. شكرا للاعبين.. وشكر كبير للاعب رقم 1 في الترجي؛ جمهورنا الغاااالي ❤️ مبرووووووووك لعشاق الترجي الرياضي التونسي 🇧🇪🏆✨ pic.twitter.com/LqlWSRbBOo — Nabil Maaloul (@NabilMaaloul) June 26, 2022

ترتيب الدوري التونسي

ويتصدر فريق الترجي صدارة ترتيب الدوري التونسي الممتاز مع نهاية هذا الموسم، برصيد 24 نقطة، كما ويليه الوصيف المنستيري في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

وجاء فريق الصفاقسي في المركز الثالث من جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الإفريقي صاحب المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

🚨🚨 المدافع الجزائري 🇩🇿 إلياس شتي يمنح الترجي 🇹🇳 لقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي بهدف رائع في آخر أنفاس المباراة @ESTuniscom @LesVerts 👏🏼 pic.twitter.com/Mpp5Mn0mi2 — Bilal Guiza | بلال قيزة (@BilalGuiza) June 26, 2022

كما وآتى فريق النجم الساحلي في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بينما جاء اتحاد بن قردان الهابط في أدنى جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

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