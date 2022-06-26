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رياضة

الترجي بطل الدوري التونسي للمرة ال6 على التوالي (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الترجي الرياضي بطلاً للدوري التونسي للمرة ال6 watanserb.com
الترجي الرياضي بطلاً للدوري التونسي للمرة ال6

وطن – توج فريق الترجي الرياضي، الأحد، بلقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، للمرة ال6 على التوالي، بعد تحقيق الفوز الثمين على اتحاد بن قردان بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الختامية لهذا الموسم.

وافتتح اتحاد بن قردان أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال6 عن طريق فخر الدين العوجي، لتسكن الكرة داخل شباك فريق الترجي.

كما وأهدر نجم الترجي محمد علي بن رمضان هدف التعادل مع نهاية الشوط الأول، من ركلة جزاء تمكن حارس مرمى اتحاد بن قردان من التصدي لها ببراعة.

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وعاد الترجي مع مجريات الشوط الثاني من المباراة، ليدرك هدف التعادل في الدقيقة ال85 عن طريق محمد علي بن حمودة.

كما وسجل هدف الفوز والتتويج باللقب اللاعب الجزائري إلياس شتي في الوقت القاتل على نهاية المباراة. ليحصد الفريق الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي.

ورفع الترجي رصيده من الألقاب إلى 32 لقباً في منافسات الدوري الممتاز، مؤكداً بذلك السيطرة الكاملة في السنوات الأخيرة على الدوري الممتاز، تحت قيادة المدرب نبيل معلول. الذي قاد الفريق في آخر 3 مباريات خلفاً للمدرب راضي الجعايدي.

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وخاض الترجي الرياضي 10 مباريات في منافسات الدوري التونسي، استطاع من خلالها تحقيق الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 3 مباريات. كما وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة.

ترتيب الدوري التونسي

ويتصدر فريق الترجي صدارة ترتيب الدوري التونسي الممتاز مع نهاية هذا الموسم، برصيد 24 نقطة، كما ويليه الوصيف المنستيري في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

وجاء فريق الصفاقسي في المركز الثالث من جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الإفريقي صاحب المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

كما وآتى فريق النجم الساحلي في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بينما جاء اتحاد بن قردان الهابط في أدنى جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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