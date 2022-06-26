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اجتماع سري في شرم الشيخ لمسؤولين عسكريين من إسرائيل ودول عربية والهدف إيران!

ضم مسؤولين عسكريين من "إسرائيل، السعودية، قطر، الأردن، مصر، الإمارات، والبحرين"

باسل النجار
كتب باسل النجار
اجتماع سري في شرم الشيخ لمسؤولين عسكريين من إسرائيل ودول عربية watanserb.com
الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية

وطن – كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” تفاصيل اجتماع سري، قالت إن أمريكا عقدته لكبار المسؤولين بعدة دول من بينها إسرائيل ودول خليجية في شرم الشيخ بمصر.

اجتماع سري في شرم الشيخ

وذكرت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته (وطن)، أن الولايات المتحدة عقدت اجتماعا سريا مشتركا لكبار المسؤولين العسكريين من إسرائيل والسعودية وقطر والاردن ومصر والامارات والبحرين في شرم الشيخ.

وأوضحت “وول ستريت” أن هذا الاجتماع كان في مارس الماضي؛ لاستكشاف كيف يمكنهم التنسيق ضد قدرات إيران الصاروخية والطائرات بدون طيار، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومن المنطقة.

وضمت المحادثات، التي عُقدت في شرم الشيخ في مارس، مشاركين من إسرائيل والسعودية وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن.

وحضر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، وكذلك فياض بن حامد الرويلي رئيس أركان القوات المسلحة السعودية.

وكان يمثل الولايات المتحدة الجنرال فرانك ماكنزي، الذي كان آنذاك رئيسًا للقيادة المركزية الأمريكية.

اجتماع هو الأول من نوعه

وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها ضباط رفيعو المستوى من إسرائيل والدول العربية تحت رعاية عسكرية أمريكية، بحسب التقرير.

ووفق الصحيفة الأمريكية فقد توصل المشاركون إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن طرق الإخطار السريع بالتهديدات الجوية، وفقا لمصادر مطلعة على المحادثات.

ومع ذلك، قالت المصادر إن التنبيهات سيتم تمريرها عبر الهاتف أو الكمبيوتر وليس من خلال نظام مشاركة البيانات العسكرية على غرار الولايات المتحدة.

هذه التفاهمات ـ وفق الصحيفة ـ ليست ملزمة ولكن الخطوة المستقبلية ستكون الحصول على دعم القادة الإقليميين لإضفاء الطابع الرسمي على نظام الإخطار والنظر في توسيع التعاون.

هذا الاجتماع الهادف للتعاون العسكري لم يكن ممكنا منذ عقود بحسب “وول ستريت جورنال”، إذ حاول القادة الأميركيون على مدى سنوات طويلة تشجيع الدول العربية على تنسيق دفاعاتها الجوية لكن من دون مشاركة إسرائيل التي كان ينظر إليها على الصعيد العربي على أنها خصم.

اتفاقات التطبيع

لكن المحادثات الأخيرة كانت ممكنة هذه المرة -تضيف الصحيفة- بفضل العديد من التغييرات.

وذكرت “وول ستريت جونال” من ضمنها المخاوف المشتركة حيال إيران، وتحسن العلاقات السياسية إقليميا خاصة بفضل اتفاقات التطبيع الأخيرة التي تزعمتها الإمارات.

فضلا عن قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في يناير 2021 توسيع نطاق تغطية القيادة المركزية “سنتكوم” ليشمل إسرائيل.

جدير بالذكر أن الإمارات طبعت العلاقات رسميا مع الاحتلال في سبتمبر من العام 2020، برعاية دونالد ترامب وشجعت البحرين على نفس الخطوة. وتم الاحتفال باتفاقات التطبيع حينها التي عرفت باسم “اتفاقات أبراهام” داخل حفل رسمي بالبيت الأبيض.

المصدر"وول ستريت جورنال - ترجمة وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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