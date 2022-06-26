ابنة جوني ديب تستعرض رشاقة جسدها بإطلالة صيفية جريئة بيضاء (شاهد)

وطن– رصدت عدسات المصورين، ليلي روز ديب، ابنة النجم الأمريكي جوني ديب، وهي تقضي عطلتها الصيفية في لوس أنجلوس هذا الأسبوع.

سترة مخططة

وكانت ترتدي ابنة جوني ديب البالغة من العمر 23 عامًا ، والتي ولدت في ضاحية نويي سور سين الراقية بباريس، فستانًا أبيض قصيرًا.

وتركت ليلي روز خصلات شعرها الشقراء تطير بحرية في الهواء، وابتعدت عن أشعة الشمس الحارقة في كاليفورنيا بالنظارات الشمسية الداكنة.

وكانت ليلي روز مستعدة لانخفاض محتمل في درجات الحرارة ، حيث أحضرت معها سترة مخططة كانت ترتديها أحيانًا فوق فستانها كما يظهر بالصور التي نشرتها “ديلي ميل”.

صمت دبلوماسي

وفي الأشهر الأخيرة ، التزمت ليلي روز الصمت الدبلوماسي العلني بشكل خاص بشأن معركة والدها القانونية مع زوجته السابقة آمبر هيرد.

حيث اتهم كل من جوني وأمبر بعضهما البعض بالعنف المنزلي وقاضيا بعضهما البعض بتهمة التشهير. في قضية انتهت لصالح والد ليلي روز.

ودافعت والدة ليلي روز ، فانيسا باراديس ، التي كانت مرتبطة بجوني لأكثر من عقد ، بقوة في عام 2016 بعد تقديم مزاعم الإساءة.

رجل رائع

وقالت والدة ليلي روز في تصريح لـ TMZ : “أعتقد من كل قلبي أن هذه الاتهامات الأخيرة شائنة. في كل السنوات التي عرفت فيها جوني ، لم يكن أبدًا يسيء إلي جسديًا وهذا لا يشبه الرجل الذي عشت معه لمدة 14 عامًا رائعًا”.

وفي سياق آخر، تقضي ليلي روز حاليًا وقتها مع مغني الراب الفرنسي ياسين شتاين. والذي شوهدت وهي تستمتع بموعد معه في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت الشائعات تدور حول ابنة جوني ديب وياسين بالفعل. في الوقت الذي أكدوا فيه علنًا علاقتهم الرومانسية بقبلة في موقف للسيارات في متجر بقالة في نوفمبر الماضي.