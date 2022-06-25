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هل يمكننا أكل الموز وفي أعلاه تلك النقطة السوداء التي يقطعها الجميع قبل الأكل ؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
نصائح لأكل الموز عندما تكون قشرته الخارجية سوداء watanserb.com
بعض الشائعات تقول إن الجزاء الأسود في الموز يمكن أن تحتوي على مبيدات حشرية وسموم

وطن-هل تقطع الجزء الذي به سواد في ثمرة الموز قبل تناولها؟ في الحقيقة، هناك الكثير من الناس يفعلون ذلك دون أن يسألوا لماذا أو يعرفون سبب ذلك السواد.

ماذا سيحدث إذا أكل شخص ما هذا الجزء؟ فيما يلي اكتشف ما هو الجزء الداكن من الموز وما تحتاج إلى معرفته عنه، لكن يوجد  شيء واحد مؤكد ستعرفه، أن هذه الفاكهة غنية بالمعادن والفيتامينات!

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بحسب مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، فإن الموز هو الفاكهة التي يحبها معظم الناس وهو أحد الأطعمة الأساسية في مطبخنا. كما أنه زهيد الثمن وله العديد من الفوائد للجسم. يساعد تناول قطعة واحدة منه في اليوم على الحفاظ على صحة جيدة وخسارة الوزن وتحسين وظيفة الأمعاء.

ماذا يحدث عندما تأكل الطرف الأسود من الموز؟

الجزء الأسود في نهاية الموز لا يبدو فاتحا للشهية، لا سيما أن له قوامًا وطعمًا مختلفين عن باقي الفاكهة. لكن هل يصبح الموز ساما إذا اكتسى لونه السواد؟

وفقًا لبعض الشائعات المنتشرة على الويب،  يمكن أن تحتوي على مبيدات حشرية وسموم ويمكن أن يسبب استهلاكها آلامًا في البطن وإسهالًا.

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هذه المعلومات خاطئة تمامًا. أكل نهاية ثمرة الموز آمن.

إذن من أين تأتي كل هذه النظريات المخيفة؟

قيل أن أسباب شلل الأطفال (بعض الحالات)في الولايات المتحدة، تعود إلى تناول هذا الجزء من الموز، وهو تشخيص خاطئ.

إن تناول موزة ذات طرف داكن ليس أمرا خطيرا ولن تحتاج إلى قطعها.

القشرة الخارجية السوداء للموز لا يعني أنه غير صالح للأكل
القشرة الخارجية السوداء للموز لا يعني أنه غير صالح للأكل

ماذا عن البقع الداكنة داخل الموز؟

البقع الداكنة من الموز

هل هذا يعني أن الأجزاء الداكنة أو السوداء من الموز آمنة تمامًا بالنسبة لنا ولا داعي للقلق؟ ليس تماما. وينطبق الشيء نفسه على الفواكه ذات القشرة المغطاة بالبقع البنية أو حتى الداكنة تمامًا.

وفق ترجمة “وطن“، تشير النقاط السوداء على القشرة إلى أن الموز ناضج جدًا. لذلك سيكون لذيذًا وحلوًا أكثر. علاوة على ذلك، يعتبر هذا النوع من الموز صحيًا جدًا، حيث يساعد في تنظيم ضغط الدم ويوفر كمية كبيرة من الطاقة.

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الثمار التي يكون جلدها مغطى بالبقع الداكنة أو بنية بالكامل تكون أكثر نضجًا من تلك التي بها بقع فحسب. لا تبدو  الفاكهة جذابة للغاية لكنها بالتأكيد تستحق الأكل. كما يعتبر هذا الموز من أحلى أنواع الموز ويعزز جهاز المناعة.

لكن هناك شيء واحد يجب أن يكون أكثر إثارة للقلق، وهي  إذا كان هناك خط أحمر غامق أو بني يمر عبر مركز الموز أو بقع من هذا اللون على سطح الفاكهة.

تناول موزة ذات طرف داكن ليس بالأمر الخطير ولن تحتاج إلى قطعه
تناول موزة ذات طرف داكن ليس بالأمر الخطير ولن تحتاج إلى قطعه

تشير هذه العلامة المميزة إلى أن شجرة الموز ربما تعرضت لهجوم من قبل عفن نيوروسبورا.

في المقابل، لا يشكل هذا العفن تهديدًا كبيرا طالما أنك لا تعاني من حساسية تجاهها. ولسوء الحظ  لا يمكننا معرفة ذلك إلا بعد تناول الموز.

الخلاصة: من أجل سلامتك، من الأفضل عدم تناول مثل هذا الموز.

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المصدرسانتي بلوس ماغ-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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