السبت, يونيو 25, 2022
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هذا ما فعله أطفال مصريين مع سائح إسرائيلي حينما علموا بجنسيته

باسل النجار
كتب باسل النجار
أطفال مصريين و السائح الإسرائيلي watanserb.com
أطفال مصريين و السائح الإسرائيلي

وطن- على الرغم من محاولات الأنظمة العربية في الترويج لإسرائيل داخل مجتمعاتها واعتبارها دولة طبيعية وخاصة في نفوس الأجيال الصغيرة، إلا أن الفطرة السليمة للأطفال لا زالت تحطم مثل هذه الأفكار.

وفي هذا السياق، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسائح إسرائيلي في منطقة الاهرامات بمحافظة الجيزة بمصر، وهو يقوم بالتقاط سيلفي مع أطفال مصريين.

وبحسب الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد وقف عدد من الأطفال مع أحد السياح لالتقاط صورة معه وسط فرحة عارمة كانت تغشاه، حيث أخبرهم بأنه سيهتف (1,2،3 إسرائيل)، وعندما هتف انتبه الأطفال لما هتف به، وسرعان ما انفضوا من حوله وتركوه وحيدا.

فرقة إسرائيلية تحيي حفلا في الأهرامات

والشهر الماضي، كشفت قناة “كان” العبرية الرسمية، إنه للمرة الأولى منذ 40 عامًا، تقدم أوركسترا إسرائيلية عرضًا في مصر عند الأهرامات بمناسبة احتفالات ما يُسمى “عيد الاستقلال” الذي يوافق إقامة دولة إسرائيل، بينما يطلق عليه الفلسطينيون والعرب اسم “النكبة”، وهو ما أثار موجة غضب عارمة حينها.

تزامنا مع ذكرى النكبة.. إسرائيل تحتفل بعيد استقلالها المزعوم في الأهرامات

وقال موقع “I24” الإسرائيلي حينها إن الحفل أحيته فرقة النور، وهي أوركسترا إسرائيلية أُسست عام 2013 وتعزف الموسيقى العربية الكلاسيكية والشرقية.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن السفيرة الإسرائيلية في مصر قولها إن “مثل هذه الاحتفالات تعبّر عن الطريقة التي يمكن أن تتحول بها كلمات السلام والاستقرار، التي يستخدمها الدبلوماسيون كثيرًا، إلى واقع حقيقي”.

حملة لمقاطعة فندق “توليب” بعد عزمة إقامة حفل لفرقة إسرائيلية

وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، دعت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل “BDS‎” إلى مقاطعة فندق توليب التابع للقوات المسلحة المصرية وذلك بسبب سماحه لجهة إسرائيلية بتنظيم مهرجانات موسيقية على أرض سيناء في طابا ونويبع.

وقالت الحملة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك“: “ندعوكم لمقاطعة فندق Tolip الذي تقام فيه هذه المهرجانات المسيئة لكل المصريين، والتدوين على صفحة الفندق ودعوته للتراجع عن استضافتها امتثالاً لموقف الغالبية الساحقة من الشعب المصري الرافضة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي”، قبل ان تعلن لاحقا قيام الفندق بإلغاء الحفل عقب موجة الغضب التي اندلعت ضده.

رفض الشعب المصري للتطبيع

وقبل أكثر من 4 عقود، وقّعت مصر وإسرائيل برعاية أمريكية اتفاقية السلام المعروفة باسم “كامب ديفيد” التي أنهت سنوات من الحروب بين الطرفين، لكنها لا تزال تواجَه برفض شعبي واسع يقف عائقًا أمام تحولات غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بينهما.

تفاصيل مصرع إسرائيلية في شرم الشيخ خلال “رحلة خاصة”

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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