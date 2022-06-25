هدية أمير قطر لأوائل الثانوية العامة تثير إعجاب مواقع التواصل..هذا ثمنها!

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصورة تكشف عن الهدية القيمة التي قدمها امير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لأوائل الثانوية العامة في قطر.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن” فقد قدم أمير قطر للمتفوقين في الثانوية العامة ساعة من ماركة “روليكس”، مرفقا بها رسالة كتب فيها “مع تحيات تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر”.

في مفاجأة جميلة أمير قطر الشيخ تميم يكافئ الطلبة الأوائل بساعات روليكس مع رسالة أفرحت قلوب المتفوقين ❤️🇶🇦 pic.twitter.com/OD6MVYg1bR — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) June 24, 2022

من جانبه، كشف حساب “عالم الساعات” الشهير على “تويتر” قيمة الساعات التي قدمها الأمير تميم لأوائل الثانوية العامة، موضحا أنها ساعات توقف تصنيعها مما يعني ارتفاع قيمتها.

وأوضح الحساب بأن ثمن الساعة يبلغ نحو “26000” ريال قطري، في حين يصل ثمنها في لسوق السوداء إلى 100000 ريال قطري.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يكرم المتفوقين الأوائل في الثانوية العامة بساعات رولكس الفاخرة والمتوقف تصنيعها حيث يبلغ سعرها الرسمي 26,000 ريال وفي السوق السوداء يصل سعرها الى اكثر من 100,000 ريال حسب اللون 🤩 pic.twitter.com/HsiIaLLtiL — عالم الساعات (@SaudiWatches) June 24, 2022

ووفقا لما نشره الديوان الاميري القطري، فقد استقبل الشيخ تميم بن حمد، الطلاب المتفوقين أوائل الثانوية العامة الخميس، لتكريمهم وتهنئتهم بالنتائج المتميزة التي حصلوا عليها.

الشيخ “تميم” يثني على تميز الطلاب

وهنأ الأمير الطلاب على نجاحهم وحصولهم على الثانوية العامة، وعلى تميزهم مثمنا جهودهم في التحصيل الدراسي، ومشيدا بالنتائج التي حققوها في مختلف التخصصات، كما حثهم على السعي لتحقيق المزيد من الإنجازات، متمنيا لهم مزيدا من التألق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية للمساهمة في نهضة الوطن.

كما أشاد بدور أولياء أمور الطلاب المتفوقين وإسهامهم بدعم أبنائهم لبلوغ هذا المستوى العلمي المتميز.

الطلاب يعبرون عن سعادتهم بالتكريم

وبحسب وسائل إعلام قطرية، فقد أعرب الطلاب عن سعادتهم بالتكريم والدعم الذي يوليه الشيخ تميم بن حمد للتنمية في قطر، حيث أكد الطالب القطري محمد صلاح الهيل اعتزازه بكونه واحداً من بين الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة على مستوى قطر الذين تم تكريمهم.

وقال إن تفوقهم تقف وراءه دولة قطر بالأساس من خلال الدعم القوي الذي تقدمه لطلابها، ومن خلال تطور مستوى التعليم في الدولة، وفق ما أوردته صحيفة الشرق القطرية.

كما عبر “الهيل” عن سعادته بتلقي هدية قيمة من أمير قطر، والتي تمثلت في ساعة رولكس، وأكد أنها ستكون أغلى هدية على قلبه مدى حياته.