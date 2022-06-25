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الهدهد

هدية أمير قطر لأوائل الثانوية العامة تثير إعجاب مواقع التواصل..هذا ثمنها!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
هدية أمير قطر لأوائل الثانوية العامة watanserb.com
هدية أمير قطر لأوائل الثانوية العامة

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصورة تكشف عن الهدية القيمة التي قدمها امير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لأوائل الثانوية العامة في قطر.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن” فقد قدم أمير قطر للمتفوقين في الثانوية العامة ساعة من ماركة “روليكس”، مرفقا بها رسالة كتب فيها “مع تحيات تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر”.

من جانبه، كشف حساب “عالم الساعات” الشهير على “تويتر” قيمة الساعات التي قدمها الأمير تميم لأوائل الثانوية العامة، موضحا أنها ساعات توقف تصنيعها مما يعني ارتفاع قيمتها.

وأوضح الحساب بأن ثمن الساعة يبلغ نحو “26000” ريال قطري، في حين يصل ثمنها في لسوق السوداء إلى 100000 ريال قطري.

ووفقا لما نشره الديوان الاميري القطري، فقد استقبل الشيخ تميم بن حمد، الطلاب المتفوقين أوائل الثانوية العامة الخميس، لتكريمهم وتهنئتهم بالنتائج المتميزة التي حصلوا عليها.

الشيخ “تميم” يثني على تميز الطلاب

وهنأ الأمير الطلاب على نجاحهم وحصولهم على الثانوية العامة، وعلى تميزهم مثمنا جهودهم في التحصيل الدراسي، ومشيدا بالنتائج التي حققوها في مختلف التخصصات، كما حثهم على السعي لتحقيق المزيد من الإنجازات، متمنيا لهم مزيدا من التألق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية للمساهمة في نهضة الوطن.

كما أشاد بدور أولياء أمور الطلاب المتفوقين وإسهامهم بدعم أبنائهم لبلوغ هذا المستوى العلمي المتميز.

الطلاب يعبرون عن سعادتهم بالتكريم

وبحسب وسائل إعلام قطرية، فقد أعرب الطلاب عن سعادتهم بالتكريم والدعم الذي يوليه الشيخ تميم بن حمد للتنمية في قطر، حيث أكد الطالب القطري محمد صلاح الهيل اعتزازه بكونه واحداً من بين الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة على مستوى قطر الذين تم تكريمهم.

وقال إن تفوقهم تقف وراءه دولة قطر بالأساس من خلال الدعم القوي الذي تقدمه لطلابها، ومن خلال تطور مستوى التعليم في الدولة، وفق ما أوردته صحيفة الشرق القطرية.

كما عبر “الهيل” عن سعادته بتلقي هدية قيمة من أمير قطر، والتي تمثلت في ساعة رولكس، وأكد أنها ستكون أغلى هدية على قلبه مدى حياته.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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