نجلاء بدر ترتدي لوناً آخر من فستان “الجونة” المثير وتُبرر: “هذا ما يفعله بجسدي” (فيديو)

وطن– فاجأت الفنانة المصرية نجلاء بدر، متابعيها بارتداء فستانها الجريء الذي تسبب لها بأزمة سابقاً حين ارتدته في مهرجان الجونة السينمائي، العام الماضي.

بيداري عيوب الجسم!

وظهرت نجلاء بدر بفيديو نشرته مصمممة الفستان عبر “انستجرام”، وهي ترتدي الفستان ولكن بلون مختلف.

حيث كان باللون الأسود حين ارتدته في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة. ثم ظهرت به بالفيديو باللون الأحمر.



وتحدثت نجلاء بدر عن سبب ارتداءها الفستان من جديد. وقالت بالفيديو المقتطع من أول وثائقي عن الموضةفي مصر. احتفالا بالذكرى العاشرة لنجاح وتطور مصممة الأزياء فريدة تمرازا: “أي ست تلبس الفستان يعملها شكل للجسم، وبيداري أي عيوب في الجسم”.

وتابعت: “أنا مش محتاجة جسمي يبقى حلو. لأن الفستان هيخلي جسمي حلو، هو لوحدة عامل الجسم. فأي واحد عندها ديفوهات في جسمها لو تلبس الفستان هيعملها شيب. هي دي النقطة أنا مش محاجة يكون جسمي حلو الفستان هيخليني حلوة”.

مخضوضة

بدورها، علقت فريدة تمرازا على فيديو نجلاء، وقالت:”شكرا لكونك جزء من أول فيلم وثائقي عن الموضة في مصر يحتفل بالذكرى العاشرة للنجاح والتطور لعلامة تمرازا Temraza المصرية”.

وتعرضت نجلاء بدر للانتقادات بسبب ظهورها الأول بالفستان.

وردت نجلاء حينها بالقول: “أول مرة يحصلي حاجة زي كده في حياتي. أنا فعلا مخضوضة وبدأت أقلق هو أنا كان شكلي للدرجة دي مش حلو؟”.

وتابعت نجلاء خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” على قناة «mbc مصر”: “مصممة الفستان عالمية ومعروفة وبتطلع فساتين كتير. ولما جينا نختار فستان الافتتاح، مفكرناش بمنطق إنه الأعرى، أو الأكثر عريا”.

تطور عين حورس

وأردفت نجلاء: “اخترت الأحلى، والحقيقة الفستان في الكاميرات مختلف تماما. وتصميم العين بفكرة تطور لعين حورس، هي قالت كده، وحضرت كل زملائي قالولي انتي لابسة قطعة فنية. وقالولي الصور باين كأنك مش لابسة، الناس فاكرة إني لازقة المثلث، القماشة سينيه مبانتش في الصور”.

وأكدت نجلاء أن قصد فريدة تمراز، كان وضع عين حورس مع 4 أهرامات، لنقل أفكارها.

وأشارت إلى أن مثلث الصدر كان فوق طبقه من القماش الذي لم تظهره الكاميرات. لحكم على الفستان يعود إلى مفاهيم كل شخص وكيفية نظره إلى جسد المرأة.

وختمت: ” في فساتين أكثر جرأة في الحفلات والأعمال الفنية، ومحدش تكلم”.