موقف مضحك لـ”السيسي” خلال استقباله أمير قطر في قصر الاتحادية

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مضحك للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في قصر الاتحادية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه وخلال دخوله برفقة الأمير تميم بن حمد للقصر، تأخر “السيسي” عن ضيفه خطوتين، ليتوجه نحو أحد مساعديه ويأخذ منه “مشطا” ليقوم بتسريح شعره.

أثناء دخول قصر الاتحادية، فخامته ساب الأمير يتقدم عليه خطوتين، ومد ايده خد مشط (فلاية) سرح بيه شعره، وبعدين حطه في جيبه فلو حد يعرف مغزى الحركة ودلالتها، أو هل هي رسالة أو شفرة أو أشارة لشيء ما، لأني فليت الفيديو ولقيت شعر فخامته مش متنعكش. الدقيقة 8.27https://t.co/0PcEErWY3M pic.twitter.com/TrD8l25bin — Abdelrahman.Fares 🤐 #أوقفوا_الاخفاء_القسري (@abdofares) June 25, 2022

وفي سياق آخر يعكس التحول الغريب في الموقف المصري، تداول ناشطون صورة تظهر لافتة ضخمة وضعت على احد المحاول الرئيسية في القاهرة، تحمل ترحيبا حارا بأمير قطر.

«أرض الكنانة ترحب بضيف مصر»..

لافتة في أحد شوارع القاهرة ترحب بأمير قطر بالتزامن مع وصوله في زيارة رسمية لأول مرة منذ عام 2015 ما تعليقك؟ pic.twitter.com/8xtgWnA6Gi — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 24, 2022

مراسم استقبال رسمية لأمير قطر

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد استقبل الشيخ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بقصر الاتحادية؛ حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية.

ووفقا لما بثته وسائل إعلام مصرية ، فقد استعرض الأمير “تميم” و”السيسي” حرس الشرف، وتم عزف السلام الوطني للبلدين.

ثم صافح الأمير “تميم” و”السيسي” وفدي البلدين، وتم التقاط الصور التذكارية، قبل بدء جلسة المباحثات الثنائية.

جلسة مباحثات رسمية

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير “بسام راضي” بأنه من المنتظر أن يبحث الزعيمان خلال الجلسة، “مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وصول أمير قطر للقاهرة

وكان أمير قطر وصل إلى القاهرة، الجمعة، في زيارة رسمية ليومين، وتعد الأولى له منذ 7 أعوام، وتأتي بعدما اتفقت القاهرة والدوحة العام الماضي على إنهاء نزاع إقليمي طويل.

وكانت آخر زيارة للأمير “تميم” إلى مصر عام 2015 للمشاركة في القمة العربية، لكنه التقى بـ”السيسي” للمرة الأولى منذ الخلاف في قمة انعقدت بالعراق العام الماضي.

وتأتي زيارة أمير قطر بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” للقاهرة، والإعلان عن صفقات استثمارية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليارات دولار.

تطبيع العلاقات بين مصر وقطر بشكل كامل

ونقل موقع “القاهرة 24” عن مصدر دبلوماسي إن زيارة أمير قطر إلى مصر ستدوم ليومين.

وأوضح المصدر أن الزيارة تستهدف التطبيع الكامل للعلاقات بين قطر ومصر، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية، وضخ استثمارات قطرية بمصر، خاصة في مجال الطاقة.

وكشف المصدر أنه سيتم، خلال الزيارة، إطلاق مجلس أعمال قطري مصري مشترك؛ حيث سيتكون من رجال أعمال يعملون على تعزيز العلاقات الاقتصادية ومجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين