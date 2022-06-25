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موقف مضحك لـ”السيسي” خلال استقباله أمير قطر في قصر الاتحادية

باسل النجار
كتب باسل النجار
السيسي واستقبال أمير قطر watanserb.com
السيسي واستقبال أمير قطر

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مضحك للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في قصر الاتحادية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه وخلال دخوله برفقة الأمير تميم بن حمد للقصر، تأخر “السيسي” عن ضيفه خطوتين، ليتوجه نحو أحد مساعديه ويأخذ منه “مشطا” ليقوم بتسريح شعره.

وفي سياق آخر يعكس التحول الغريب في الموقف المصري، تداول ناشطون صورة تظهر لافتة ضخمة وضعت على احد المحاول الرئيسية في القاهرة، تحمل ترحيبا حارا بأمير قطر.

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مراسم استقبال رسمية لأمير قطر

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد استقبل الشيخ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بقصر الاتحادية؛ حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية.

ووفقا لما بثته وسائل إعلام مصرية ، فقد استعرض الأمير “تميم” و”السيسي” حرس الشرف، وتم عزف السلام الوطني للبلدين.
ثم صافح الأمير “تميم” و”السيسي” وفدي البلدين، وتم التقاط الصور التذكارية، قبل بدء جلسة المباحثات الثنائية.

جلسة مباحثات رسمية

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير “بسام راضي” بأنه من المنتظر أن يبحث الزعيمان خلال الجلسة، “مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وصول أمير قطر للقاهرة

وكان أمير قطر وصل إلى القاهرة، الجمعة، في زيارة رسمية ليومين، وتعد الأولى له منذ 7 أعوام، وتأتي بعدما اتفقت القاهرة والدوحة العام الماضي على إنهاء نزاع إقليمي طويل.

وكانت آخر زيارة للأمير “تميم” إلى مصر عام 2015 للمشاركة في القمة العربية، لكنه التقى بـ”السيسي” للمرة الأولى منذ الخلاف في قمة انعقدت بالعراق العام الماضي.

وتأتي زيارة أمير قطر بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” للقاهرة، والإعلان عن صفقات استثمارية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليارات دولار.

تطبيع العلاقات بين مصر وقطر بشكل كامل

ونقل موقع “القاهرة 24” عن مصدر دبلوماسي إن زيارة أمير قطر إلى مصر ستدوم ليومين.

وأوضح المصدر أن الزيارة تستهدف التطبيع الكامل للعلاقات بين قطر ومصر، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية، وضخ استثمارات قطرية بمصر، خاصة في مجال الطاقة.

وكشف المصدر أنه سيتم، خلال الزيارة، إطلاق مجلس أعمال قطري مصري مشترك؛ حيث سيتكون من رجال أعمال يعملون على تعزيز العلاقات الاقتصادية ومجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين

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المصدرالقاهرة 24 ،توتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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