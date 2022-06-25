ممارسات سيدات أجنبيات على كورنيش جدة تثير غضب السعوديين

وطن- أثيرت حالة من الغضب بين السعوديين، جراء ممارسات نساء أجنبيات يسيطرن على كورنيش مدينة جدة.

وأقرت وسائل إعلام خاضعة لسيطرة السلطات في السعودية، بأن هناك ضعفا شديدا في الرقابة والمتابعة أدى إلى سيطرة سيدات أجنبيات على كورنيش جدة، وسط انتشار كبير للبسطات وحالات التسول وتأجير الدراجات.

وتزامنا مع رصد شكاوى عديدة من السعوديين، قال موقع سبق إن مجموعة من هؤلاء السيدات ممن يعملن في هذا الموقع لا يسمحن لأخريات بالعمل معهن، ويتعاملن باعتبار الموقع تحت تصرفهن.

بسطات وتسوُّل وتأجير دراجات.. نساء أجنبيات يسيطرن على مواقع بكورنيش جدة.https://t.co/6ZG0tyyFJ3 pic.twitter.com/KEwuLL3Eq0 — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) June 24, 2022

وأشار الموقع السعودي إلى أن بالتواصل مع الرقم المختص لتلقي شكاوى المخالفات، فقد جاء الرد صادما حيث لم يتم تأكيد موعد محدد لوصول المراقب المختص لمنطقة المخالفة.

وذكر الموقع أنه عند طلب المشرف على الوردية لمعرفة معلومات أكثر عن مصير التعامل مع تلك المخالفات قام بعمل انتظار للمكالمة لمدة تتجاوز 15 دقيقة، في إشارة الإهمال عن مواجهة الشكوى.

أثارت الواقعة غضب السعوديين وقد عبروا عن ذلك عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”.

وقال “سلطان”: “نسينا كورنيش جده وكورنش الخبر . لاتشمت بمسلمين بشوية سفهاء ربنا لايؤاخذنا بهم اللهم حسن الخاتمه يارب”.

نسينا كورنيش جده وكورنش الخبر . لاتشمت بمسلمين بشوية سفهاء ربنا لايؤاخذنا بهم اللهم حسن الخاتمه يارب — سلطان (@sltan79069840) June 25, 2022

وذكرت “ساري الليل”: “السيطرة ليست على كورنيش جدة الموضوع أكبر سيطرة تامة على حدائق البلدية وخاصة بجنوب الرياض بسطات تأجير دبابات واستوكرات وزحاليق ونطيطات ولاحسيب ولارقيب . لابلدية مستفيدة والمستفيد الوحيد الأجنبي ومراقب البلدية الموكل اليه مراقبة الموقع”.

السيطرة ليست على كورنيش جدة الموضوع أكبر سيطرة تامة على حدائق البلدية وخاصة بجنوب الرياض بسطات تأجير دبابات واستوكرات وزحاليق ونطيطات ولاحسيب ولارقيب . لابلدية مستفيدة والمستفيد الوحيد الأجنبي ومراقب البلدية الموكل اليه مراقبة الموقع. https://t.co/OK37W1lOsj — ساري الليل (@alshahrani002) June 24, 2022

وكتب حساب باسم “Unlucky person”: “ذكروني اخر مره اجي كورنيش جده “.

ذكروني اخر مره اجي كورنيش جده 💔 — Unlucky person. (@iabduIIah97) June 25, 2022

في المقابل، تحدثت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة في السعودية، يوم الخميس، عن أنها تواصل أعمالها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر، في إشارة إلى عمليات هدم تعتبرها منظمة العفو الدولية انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان بسبب الإخلاء القسري وتمييز يستهدف الأجانب.

Satellite images verified by @amnesty show at least 20 neighbourhoods across #Jeddah demolished between Oct 2021 & May 2022. Scale of destruction is horrifying, compunded with impact of forced evictions prior to recieving compensation & discrimination against foreign nationals. pic.twitter.com/QhK4oP2uzE — Dana Ahmed (@danaahm_) June 22, 2022

وشرعت اللجنة بعد شهر رمضان، أي قبل نحو شهرين، في إزالة 7 أحياء من أصل 12 حيا متبقياً، وهي بني مالك، والورود، ومشرفة، والجامعة، والروابي، إضافةً إلى حيّ العزيزية، والرحاب.

وسبق أن أعلنت اللجنة تغيير مواعيد إشعار السكان وفصل الخدمات وأعمال الإزالة في عدد من الأحياء.

وهذه الأحياء هي المنتزهات، وقويزة، والعدل، والفضل، أم السلم، وكيلو 14 الشمالي، فيما سيجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولاً لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية حسب الخطة.

وتعقيبا على خطة الإزالة، قالت ديانا سمعان نائب مديرة المكتب الإقليمي بالنيابة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “هناك وثيقة صادرة عن أمانة جدة تبين أن خطط المشروع قد أُنجزت قبل ثلاث سنوات تقريباً، ومع ذلك تقاعست السلطات السعودية عن الانخراط في عملية تشاور حقيقية مع السكان”.

وأضافت أنه كان على الحكومة السعودية تقديم إشعار وافٍ، وإعلان قيمة التعويض، ودفعه للسكان قبل مباشرة عمليات الهدم.