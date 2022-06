ممارسات سيدات أجنبيات على كورنيش جدة تثير غضب السعوديين

وطن- أثيرت حالة من الغضب بين السعوديين، جراء ممارسات نساء أجنبيات يسيطرن على كورنيش مدينة جدة.

وأقرت وسائل إعلام خاضعة لسيطرة السلطات في السعودية، بأن هناك ضعفا شديدا في الرقابة والمتابعة أدى إلى سيطرة سيدات أجنبيات على كورنيش جدة، وسط انتشار كبير للبسطات وحالات التسول وتأجير الدراجات.

وتزامنا مع رصد شكاوى عديدة من السعوديين، قال موقع سبق إن مجموعة من هؤلاء السيدات ممن يعملن في هذا الموقع لا يسمحن لأخريات بالعمل معهن، ويتعاملن باعتبار الموقع تحت تصرفهن.

وأشار الموقع السعودي إلى أن بالتواصل مع الرقم المختص لتلقي شكاوى المخالفات، فقد جاء الرد صادما حيث لم يتم تأكيد موعد محدد لوصول المراقب المختص لمنطقة المخالفة.

وذكر الموقع أنه عند طلب المشرف على الوردية لمعرفة معلومات أكثر عن مصير التعامل مع تلك المخالفات قام بعمل انتظار للمكالمة لمدة تتجاوز 15 دقيقة، في إشارة الإهمال عن مواجهة الشكوى.

أثارت الواقعة غضب السعوديين وقد عبروا عن ذلك عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”.

وقال “سلطان”: “نسينا كورنيش جده وكورنش الخبر . لاتشمت بمسلمين بشوية سفهاء ربنا لايؤاخذنا بهم اللهم حسن الخاتمه يارب”.

وذكرت “ساري الليل”: “السيطرة ليست على كورنيش جدة الموضوع أكبر سيطرة تامة على حدائق البلدية وخاصة بجنوب الرياض بسطات تأجير دبابات واستوكرات وزحاليق ونطيطات ولاحسيب ولارقيب . لابلدية مستفيدة والمستفيد الوحيد الأجنبي ومراقب البلدية الموكل اليه مراقبة الموقع”.

وكتب حساب باسم “Unlucky person”: “ذكروني اخر مره اجي كورنيش جده “.

في المقابل، تحدثت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة في السعودية، يوم الخميس، عن أنها تواصل أعمالها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر، في إشارة إلى عمليات هدم تعتبرها منظمة العفو الدولية انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان بسبب الإخلاء القسري وتمييز يستهدف الأجانب.

Satellite images verified by @amnesty show at least 20 neighbourhoods across #Jeddah demolished between Oct 2021 & May 2022.

Scale of destruction is horrifying, compunded with impact of forced evictions prior to recieving compensation & discrimination against foreign nationals. pic.twitter.com/QhK4oP2uzE

— Dana Ahmed (@danaahm_) June 22, 2022