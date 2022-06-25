مرتجى قريريص.. قصة أصغر سجين سياسي أفرجت عنه السعودية: اعتُقل بسبب دراجة

وطن- أفرجت السلطات السعودية، عن المعتقل مرتجى قريريص الذي كان يوصف بأنه “أصغر سجين سياسي” في المملكة.

السلطات اعتقلت قريرص عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، بعد ثلاث سنوات من اتهامه بالمشاركة في احتجاج على الدراجات خلال الربيع العربي 2011 وهو في سن العاشرة.

وبعد ما يقرب من أربع سنوات في الحبس الاحتياطي، وقبل عيد ميلاده الثامن عشر، عرضت عليه لائحة اتهام توصي بعقوبة الإعدام بزعم انتمائه لـ”جماعة إرهابية”.

سي ان ان: السعودية تُفرج عن مرتجى قريريص أحد أصغر المعتقلين السياسيين والذي اعتقل عندما كان عمره 13 عاما بعد 3 سنوات من اتهامه بالمشاركة في احتجاج بالدراجات عام 2011 وقد كان عمره حينها 10 سنوات وبعد 4 سنوات عُرض على المحكمة ووُجهت له تهم وتوصيات بالحكم عليه بالإعدام pic.twitter.com/Z5eG8e6ixs — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) June 24, 2022

كما زعم ممثلو الادعاء أن قريريص ارتكب أعمال عنف خلال الاحتجاجات، بما في ذلك المساعدة المزعومة في صنع قنابل المولوتوف”، وهي اتهامات نفاها قريريص بشكل قاطع.

السلطات احتجزت هذا الفترة وهو طريق سفره مع أسرته إلى البحرين، وذلك على جسر الملك فهد الذي يربط بين البلدين.

آنذاك، كان مرتجي يبلغ من العمر عشر سنوات عندما ارتكب على الأقل أحد الأفعال الواردة في صحيفة الاتهام وفق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

أخيراً، عاد أصغر معتقلٍ سياسيٍ في #السعودية #مرتجى_قريريص إلى حضن أمه.

هذه أول صورة له بالغاً يبلغ من العمر ٢١ عاماً، وخارج السجن للمرة الأولى منذ ٨ أعوام. pic.twitter.com/32igAJLXwi — المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR (@ESOHumanRights) June 24, 2022

ووجهت السلطات للفتى المعتقل تهمة مرافقة شقيقه الناشط علي قريريص على دراجة نارية إلى مركز للشرطة في مدينة العوامية شرقي السعودية، وزُعم أن علي ألقى قنابل المولوتوف على المنشأة.

وفيما كانت التوقعات تشير أن الفتى قد يتم إعدامه، لكن المملكة أعلنت في 2020، كجزء من مرسوم ملكي، أنها ستلغي عقوبة الإعدام للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم عندما كانوا قاصرين.

ونص ذلك المرسوم، على أن “أي شخص حكم عليه بالإعدام بعد إدانته بجرائم ارتكبها عندما كان قاصرا، سيحكم عليه بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات في مركز احتجاز الأحداث”.

يعتقل في سن ١٣ من عمره ويسجن لثمانية أعوام لم يسبق في تاريخ البشرية مدى وحشية النظام ورغباته الغير مشروعة في التنكيل من أطفال واليوم يخرجونه بعد ان امضى زهرة عمره بين أعمدة السجن ماهذه الوحشية لدى النظام اللعين #مرتجى_قريريص pic.twitter.com/ks5egQr36F — عبد الله الغامدي (@Abdulmeden1) June 24, 2022

وبالفعل، أدين الفتى عام 2019، وهو في سن الـ18، وحكم عليه بالسجن، دون أن تعلن السلطات التهمة أو التهم التي أدين بها.

ومورست الكثير من الضغوط على السعودية في قضية اعتقال قريريص، بينها تصويت البرلمان النمساوي على إغلاق مركز للحوار بين الأديان تدعمه السعودية، احتجاجا على اعتقاله.

مرتجى قريريص يعود لأهله سالما، بعد اعتقال دام ما يقارب 8 سنوات -وهو في الثالثة عشر من عمره-. نتمنى أن تعم الأفراح على باقي معتقلي الرأي الأبرياء. pic.twitter.com/9bYQW3hEDB — ذوينا THEWINA (@THEWINAorg) June 25, 2022

وجاء الإفراج عن الفتى قبل أيام من الزيارة التي سيجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، وتشمل زيارة السعودية إذ تحاول سلطات المملكة تحسين وضعها الحقوقي تفاديا لأي إحراج قد تتعرض له خلال تلك الزيارة المهمة.

وتأتي زيارة بايدن إلى السعودية في إطار إصلاح التمزق في العلاقات بين البلدين بسبب جريمة اغتيال الصحفي السعودي / الأمريكي جمال خاشقجي عام 2018.