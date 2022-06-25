الرئيسيةالهدهدمرتجى قريريص.. قصة أصغر سجين سياسي أفرجت عنه السعودية: اعتُقل بسبب دراجة
الهدهد

مرتجى قريريص.. قصة أصغر سجين سياسي أفرجت عنه السعودية: اعتُقل بسبب دراجة

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
مرتجى قريريص watanserb.com
مرتجى قريريص

وطن- أفرجت السلطات السعودية، عن المعتقل مرتجى قريريص الذي كان يوصف بأنه “أصغر سجين سياسي” في المملكة.

السلطات اعتقلت قريرص عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، بعد ثلاث سنوات من اتهامه بالمشاركة في احتجاج على الدراجات خلال الربيع العربي 2011 وهو في سن العاشرة.

وبعد ما يقرب من أربع سنوات في الحبس الاحتياطي، وقبل عيد ميلاده الثامن عشر، عرضت عليه لائحة اتهام توصي بعقوبة الإعدام بزعم انتمائه لـ”جماعة إرهابية”.

كما زعم ممثلو الادعاء أن قريريص ارتكب أعمال عنف خلال الاحتجاجات، بما في ذلك المساعدة المزعومة في صنع قنابل المولوتوف”، وهي اتهامات نفاها قريريص بشكل قاطع.

السلطات احتجزت هذا الفترة وهو طريق سفره مع أسرته إلى البحرين، وذلك على جسر الملك فهد الذي يربط بين البلدين.

آنذاك، كان مرتجي يبلغ من العمر عشر سنوات عندما ارتكب على الأقل أحد الأفعال الواردة في صحيفة الاتهام وفق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

ووجهت السلطات للفتى المعتقل تهمة مرافقة شقيقه الناشط علي قريريص على دراجة نارية إلى مركز للشرطة في مدينة العوامية شرقي السعودية، وزُعم أن علي ألقى قنابل المولوتوف على المنشأة.

وفيما كانت التوقعات تشير أن الفتى قد يتم إعدامه، لكن المملكة أعلنت في 2020، كجزء من مرسوم ملكي، أنها ستلغي عقوبة الإعدام للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم عندما كانوا قاصرين.

ونص ذلك المرسوم، على أن “أي شخص حكم عليه بالإعدام بعد إدانته بجرائم ارتكبها عندما كان قاصرا، سيحكم عليه بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات في مركز احتجاز الأحداث”.

السعودية “رضخت” وقررت عدم إعدام مرتجى القريريص.. مسؤول سعودي يكشف موعد الافراج عنه

وبالفعل، أدين الفتى عام 2019، وهو في سن الـ18، وحكم عليه بالسجن، دون أن تعلن السلطات التهمة أو التهم التي أدين بها.

ومورست الكثير من الضغوط على السعودية في قضية اعتقال قريريص، بينها تصويت البرلمان النمساوي على إغلاق مركز للحوار بين الأديان تدعمه السعودية، احتجاجا على اعتقاله.

وجاء الإفراج عن الفتى قبل أيام من الزيارة التي سيجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، وتشمل زيارة السعودية إذ تحاول سلطات المملكة تحسين وضعها الحقوقي تفاديا لأي إحراج قد تتعرض له خلال تلك الزيارة المهمة.

وتأتي زيارة بايدن إلى السعودية في إطار إصلاح التمزق في العلاقات بين البلدين بسبب جريمة اغتيال الصحفي السعودي / الأمريكي جمال خاشقجي عام 2018.

أزمة دبلوماسية بين الرياض وفيينا.. النمسا تتخذ هذا الإجراء العاجل للضغط على ابن سلمان في ملف مرتجى قريريص

المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

إعلامي عراقي يوجه رسالة صادمة لأي سعودي يرغب في زيارة بلاده

الهدهد

فتى سعودي يعلن خروجه من الإسلام وأنه “مثلي الجنس” من داخل المملكة

الهدهد

هذا السعودي فوق فوق.. “أردوغان” يفاجىء “ابن سلمان” بفرقة تركية تؤدي شيلة سعودية!

الهدهد

موقع بريطاني: نظام “يانصيب” الحج الذي أقرته السعودية للحجاج الغربيين تحول إلى مهزلة

اقتصاد

البيك في مصر مقابل مليار جنيه

الهدهد

قاضية تركية كبيرة اعترضت على نقل قضية “خاشقجي” للسعودية..هذا مصيرها!

الهدهد

كاتب سعودي مقرب من “ابن سلمان” يهاجم مصر ويصفها بـ”العالة” التي تستجدي هذا وذاك!

الهدهد

“ننتظر الفرصة لبدء التعاون والتطبيع”.. رجل أعمال إسرائيلي يروي تفاصيل رحلته للسعودية

تقارير

العثور على جثتي شقيقتين سعوديتين مقتولتين في سيدني الأسترالية.. هل تم اغتيالهما؟؟

تقارير

(وطن) تكشف ما يحدث داخل سجن “الشميسي” بالسعودية

الهدهد

تقرير يحذر “جوجل” من التواطؤ مع ابن سلمان عبر تنفيذ هذا المشروع بالمملكة ويضرب المثل بخاشقجي

حياتنا

الملحد ماجد.. مهندس سعودي يعمل في “مايكرسوفت” يسيء للنبي والإسلام!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

سعر الدولار في السودان اليوم السبت 25 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

لماذا من الأفضل تجنب شرب القهوة قبل التسوق؟

ريال مدريد يترصّد محمد صلاح .. مباحثاته مع ليفربول تتعثّر فهل يختطفه أنشيلوتي!؟

محامية جوني ديب تتصدر الصُحف العالمية بتصرفها مع صديقها على الطائرة بأوامر من زوج شقيقتها!

رقم قياسي جديد للسباحة فريدة عثمان بعد مشاركتها في بطولة العالم 2022

قضية ابن وزيرة الهجرة المصرية.. معلومات جديدة عن الجريمة المروّعة

نجلاء بدر ترتدي لوناً آخر من فستان “الجونة” المثير وتُبرر: “هذا ما يفعله بجسدي” (فيديو)

إظهار العورة والمخدرات وسمعة سيئة.. مصريون يعترفون بـ”كوارثهم” في الكويت (فيديو)

جوني ديب وآمبر هيرد .. لم ينتهِ الأمر بعد ومفاجأة جديدة!

طارق العريان يرقص مع حبيبته ويحتضنها بجرأة بعد احتفال أصالة بعيد زواجها الأول! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا