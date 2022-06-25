محامية جوني ديب تتصدر الصُحف العالمية بتصرفها مع صديقها على الطائرة بأوامر من زوج شقيقتها!

وطن– تصدرت كاميل فاسكيز، محامية الممثل العالمي جوني ديب، التريند وعناوين الأخبار مجدداً، بعد شهرتها غير المتوقعة بسبب المحاكمة الشهيرة. ولكن هذه المرة لسبب مختلف.

أنقذته من الموت

فقد أنقذت محامية جوني ديب، حياة رجل من موت محقق على متن الطائرة.

وذكر موقع TMZ، أن رجلاً كان على متن رحلة جوية، عانى من أزمة صحية، قبل أن تنقذه فاسكيز.

وكانت رحلة “أميركان أيرلاينز” تتجه من لوس أنجلوس إلى نيويورك، عندما سقط رجل سبعيني على رأسه خلال الرحلة.

وحين طلب المضيفون المساعدة، هرعت محامية جوني ديب للمساعدة برفقة صديقها. وهاتفت زوج شقيقتها الطبيب والذي قام بإعطائها التعليمات والخطوات اللازمة لإنقاذ الرجل.

تعليمات زوج شقيقتها

وقامت فاسكيز بالالتزام بتعليمات زوج شقيقتها، والتأكد مما إذا كان الرجل يعاني من نوبة قلبية. أو نزيفاً في الدماغ بسبب السقوط.

واستخدم صديق فاسكيز ساعة شركة آبل الرقمية الخاصة به لمراقبة معدل ضربات قلب الرجل المسن، قبل أن يتمكن طبيب موجود على الطائرة من تولي المهمة.

وأثارت الواقعة إعجاب الآلاف بتصرف محامية جوني ديب الإنساني، وإحدى المضيفات قالت لها:

“أنتِ امرأة معجزة”. وقامت بإهدائها زجاجتي نبيذ.

وعادت الطائرة أدراجها إلى لوس أنجلوس، لنقل الرجل المُصاب إلى المستشفى، حتى يتمكن من الحصول على العلاج والرعاية اللازمة لحالته بعد السقوط.

ملكة الاستجواب

وفي غضون أشهر، اجتاحت كاميل فاسكيز العالم، وجذبت جمهورًا قياسيًا.

وأصبحت المحامية من أصل إسباني، والتي أطلق عليها لقب “ملكة الاستجواب” ، عضوًا حيويًا في فريق التقاضي الذي أنهى المحاكمة بحكم هيئة محلفين لصالح ديب.

لقد استحوذت فاسكيز على قلوب واحترام معجبي جوني ديب، لدرجة أنهم طالبوا بأن تكون أول امرأة كرئيسة دولة.

اليوم، تعد المحامية المشهورة عالميًا من بين أكثر المحترفين الذين يتم البحث عنهم على جوجل.

أيقظت حياة كاميل الخاصة بشكل استثنائي اهتمام المعجبين برغبتها في معرفة المزيد. بما في ذلك كيف قابلت عميلها القديم ديب ، وتربيتها في منزل من أصل إسباني ، وعائلتها ، ومسيرتها المهنية.

وكيف أصبحت ابنة أبوين مهاجرين من كوبا وكولومبيا منارة الأمل للمهنيين الطموحين في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.