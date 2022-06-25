الرئيسيةرياضةمبلغ خيالي .. كم استفادة باريس سان جيرمان من صفقة ميسي؟!
رياضة

مبلغ خيالي .. كم استفادة باريس سان جيرمان من صفقة ميسي؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
باريس سان جيرمان يكشف عن حجم الإيرادات المالية منذ التعاقد مع ليونيل ميسي watanserb.com
باريس سان جيرمان يكشف عن حجم الإيرادات المالية منذ التعاقد مع ليونيل ميسي

وطن – كشف القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، عن حجم الإيرادات المالية التي حققها النادي الباريسي، منذ تعاقده مع الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي احتفل الجمعة بعيد ميلاده ال35.

وقال القطري الخليفي، في مقابلة مع صحيفة (ماركا) الإسبانية، ” لقد حصلنا على الكثير من الأموال بالفعل بسبب صفقة ميسي، كما أن حجم الإيرادات الضخمة. جاءت من بيع قميص اللاعب بعد انضمامه إلى نادي باريس سان جيرمان”.

صفقة ميسي وإيرادات باريس سان جيرمان

وبين رئيس باريس سان جيرمان الخليفي، بأن إجمالي إيرادات باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، بعد انتهاء الموسم الأول للأرجنتيني ميسي، بلغت حوالي 700 مليون يورو.

اقرأ أيضاً: 

كما وأردفت الصحيفة الإسبانية، ” باريس سان جيرمان قام ببيع أكثر من مليون قميص لأول مرة في تاريخ النادي، حيث أن 60% تذهب لصالح ليونيل. ليصبح رفقة نادي مانشستر يونايتد الفريق. الأكثر مبيعاً لقمصان لاعبيه الموسم الماضي”. أي بعد عودة الدون كريستيانو رونالدو.

برشلونة وعيد ميلاد ميسي

وأشارت، ” ليونيل ميسي ساهم في إبرام نادي باريس سان جيرمان على 10 عقود رعاية جديدة للفريق، تسبب ذلك في زيادة نسبة الإيرادات السنوية بشكل هائل”.

وفي سياق آخر، نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، الفريق السابق الذي قضى فيه الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته الرائعة وصولاً إلى العالمية. مقطع فيديو لأجمل لحظات البرغوث مع الفريق احتفالاً بميلاده ال35.

وعلق نادي برشلونة ( البلوغرانا)، قائلاً: ” عيد ميلاد سعيد … ليو”.

اقرأ أيضاً: 

الأرقام القياسية

ويمتلك جوهرة الأرجنتين ليونيل ميسي السجل الحافل من الأرقام القياسية مع نادي برشلونة الإسباني ( البرسا)، فقد شارك في 778 مباراة في مختلف البطولات المختلفة. مسجلاً 672 هدفاً، وصناعة 305 تمريرة حاسمة.

كما وحصد ميسي مع الفريق الكتالوني 34 لقباً على الصعيد المحلي والقاري، حيث كان من الركائز الأساسية داخل النادي على مدار 16 عاماً. قبل الرحيل إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

اقرأ أيضاً: 

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب الوحيد على مستوى العالم، الأكثر تتويجاً بلقب الكرة الذهبية برصيد 7مرات، متفوقاً بذلك على صاروخ ماديرا رونالدو الذي توج بها 5 مرات طوال مسيرته الاحترافية.

وقدم ميسي المستوى الباهت مع باريس سان جيرمان الفرنسي على الرغم من تحقيق اللقب الأول مع الفريق الموسم المنصرم، بعد الانضمام إلى صفوفه الصيف الماضي عام 2012. بصفقة لمدة موسمين مع خيار التمديد لعام إضافي.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + ماركا + نادي برشلونة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

نيمار معروض للبيع على برشلونة .. وهذا هو المطلوب

رياضة

بايرن ميونخ يوجه صدمة قوية إلى ليفاندوفسكي وبرشلونة

رياضة

منافسة قوية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان على موهبة فرنسية

رياضة

ناصر الخليفي: لم نتفاوض مع زيدان وهذا هو المدرب الجديد

رياضة

صامويل إيتو يُنقذ نفسه من عقوبة السجن بتهمة التهرب الضريبي

رياضة

حمل علم بلاده وغادر.. شاهد اللاعب المصري علي زين يترك احتفالات برشلونة بسبب “الشامبانيا”

رياضة

زيدان يحسم أمره بشأن تدريب باريس سان جيرمان بعد ضغوطات وإغراءات كبيرة

رياضة

ريال مدريد في ورطة!

رياضة

بابلو توري أولى صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي (فيديو)

رياضة

فرنسا تحقق في “فضيحة” وشبهة غسيل أموال بسبب لاعب منتخب الجزائر بلال براهيمي

رياضة

بيكيه يتلقّى ضربة مريرة بعد انفصاله عن شاكيرا .. تشافي أخبره بأمر صادم!

رياضة

غوارديولا يستغل تخبط برشلونة من أجل خطف جوهرته الواعدة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا