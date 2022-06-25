مبلغ خيالي .. كم استفادة باريس سان جيرمان من صفقة ميسي؟!

وطن – كشف القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، عن حجم الإيرادات المالية التي حققها النادي الباريسي، منذ تعاقده مع الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي احتفل الجمعة بعيد ميلاده ال35.

وقال القطري الخليفي، في مقابلة مع صحيفة (ماركا) الإسبانية، ” لقد حصلنا على الكثير من الأموال بالفعل بسبب صفقة ميسي، كما أن حجم الإيرادات الضخمة. جاءت من بيع قميص اللاعب بعد انضمامه إلى نادي باريس سان جيرمان”.

صفقة ميسي وإيرادات باريس سان جيرمان

وبين رئيس باريس سان جيرمان الخليفي، بأن إجمالي إيرادات باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، بعد انتهاء الموسم الأول للأرجنتيني ميسي، بلغت حوالي 700 مليون يورو.

رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي : صفقة ضم #ميسي من #برشلونة، جلبت للنادي أرباحاً تقدّر بـ700 مليون يورو، ما بين رعاة وبيع قمصان، وزيادة عائدات الاستاد، ونمو حسابات النادي على شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت صحيفة ماركا#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/HfCqjyKzVb — اقتصاد الشرق رياضة (@AsharqBSP) June 24, 2022

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كما وأردفت الصحيفة الإسبانية، ” باريس سان جيرمان قام ببيع أكثر من مليون قميص لأول مرة في تاريخ النادي، حيث أن 60% تذهب لصالح ليونيل. ليصبح رفقة نادي مانشستر يونايتد الفريق. الأكثر مبيعاً لقمصان لاعبيه الموسم الماضي”. أي بعد عودة الدون كريستيانو رونالدو.

🎂3⃣5⃣ ماذا تقولون للأسطورة ليو في عيد ميلاه؟ ❤️💙🤩💬

pic.twitter.com/2r6W2Dal0z — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) June 24, 2022

برشلونة وعيد ميلاد ميسي

وأشارت، ” ليونيل ميسي ساهم في إبرام نادي باريس سان جيرمان على 10 عقود رعاية جديدة للفريق، تسبب ذلك في زيادة نسبة الإيرادات السنوية بشكل هائل”.

وفي سياق آخر، نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، الفريق السابق الذي قضى فيه الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته الرائعة وصولاً إلى العالمية. مقطع فيديو لأجمل لحظات البرغوث مع الفريق احتفالاً بميلاده ال35.

وعلق نادي برشلونة ( البلوغرانا)، قائلاً: ” عيد ميلاد سعيد … ليو”.

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الأرقام القياسية

ويمتلك جوهرة الأرجنتين ليونيل ميسي السجل الحافل من الأرقام القياسية مع نادي برشلونة الإسباني ( البرسا)، فقد شارك في 778 مباراة في مختلف البطولات المختلفة. مسجلاً 672 هدفاً، وصناعة 305 تمريرة حاسمة.

كما وحصد ميسي مع الفريق الكتالوني 34 لقباً على الصعيد المحلي والقاري، حيث كان من الركائز الأساسية داخل النادي على مدار 16 عاماً. قبل الرحيل إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

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ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب الوحيد على مستوى العالم، الأكثر تتويجاً بلقب الكرة الذهبية برصيد 7مرات، متفوقاً بذلك على صاروخ ماديرا رونالدو الذي توج بها 5 مرات طوال مسيرته الاحترافية.

🎂 عيد ميلاد سعيد، ليو 🎉 pic.twitter.com/QMtdE9gCDC — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 24, 2022

وقدم ميسي المستوى الباهت مع باريس سان جيرمان الفرنسي على الرغم من تحقيق اللقب الأول مع الفريق الموسم المنصرم، بعد الانضمام إلى صفوفه الصيف الماضي عام 2012. بصفقة لمدة موسمين مع خيار التمديد لعام إضافي.

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