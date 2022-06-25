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ماذا قال حمد بن جاسم في ذكرى تولي الشيخ تميم حكم دولة قطر؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
حمد بن جاسم watanserb.com
حمد بن جاسم

وطن- هنأ الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، أمير البلاد تميم بن حمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وقال حمد بن جاسم في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “في ذكرى تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم يسعدني أن أتقدم لسموه بخالص التهنئة”.

وأضاف: “كما ذكرت في عدة مناسبات في السابق فقد حمل سموه المسؤولية بكل كفاءة واقتدار على مدى سنوات تجاوزت فيها قطر تحديات كبيرة وكثيرة وجعلت منها بقيادة سموه حافزاً لتحقيق إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة”.

وتابع: “أثبت سموه عبر النجاحات المتلاحقة أن قطر قادرة دائماً، بتوفيق من الله سبحانه وبتكاتف الشعب الأبي مع قائده، على أن تنتصر ويرتفع شأنها. ادعوا من الله عز وجل ان يوفق سموه لما يحب ويرضى وان يسدد على طريق الخير والسؤدد خطاه، إنه سميع مجيب”.

ويصادف يوم السبت الذكرى التاسعة لتولي أمير قطر، مقاليد الحكم.

ولد تميم في الثالث من حزيران/يونيو 1980، وحصل على الشهادة الثانويّة من مدرسة شيربورن في المملكة المتحدة عام 1997، والتحق بعدها بأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة في العام 1998.

وعيّن وليًا للعهد في 5 أغسطس/ آب 2003، قبل أن يتسلم السلطة من والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في إطار عملية نقل للسلطة تنحى فيها أيضاً رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني من منصبه.

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المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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