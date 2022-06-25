لماذا نضع قليل من السكر في الفرن؟

وطن – في الوقت الحاضر، تم تجهيز جميع المنازل أو على الأقل الغالبية العظمى منها، بأحدث الأجهزة المنزلية. ولقد أفسحت أفران الغاز المجال تدريجياً للأفران الكهربائية والتكنولوجيا الثورية التي يمكن أن تساعد الطهاة الهواة الأقل تأهيلاً.

لكن كيف كانوا يفعلون من قبل؟

فيما يلي اكتشف مع المجلة الفرنسية “سانتي بلوس ماغ“، لماذا تصب ربات البيوت الأكثر خبرة قليلًا من السكر في الفرن قبل طهي الطبق:

إذا كنت تعرف ما يسمى بـ Cordon bleu، فيجب أن تكون قادرًا بالتأكيد على تحديد أذواق ونكهات كل طبق، ومعرفة متى يتم طهي الطعام أم لا، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كان الفرن ساخنًا بدرجة كافية لوضع طبق فيه (180 درجة) دون الحاجة إلى مؤشر من جهازك نفسه.

لكن بالنسبة للبعض من الضروري الاسترشاد بهذه الأدوات. فليست جميع المطابخ مجهزة بأجهزة المطبخ المتطورة، لذلك قد تكون بعض النصائح مفيدة، وفق ترجمة “وطن“.

لماذا تصب ربات البيوت الأكثر خبرة قليلًا من السكر في الفرن قبل طهي الطبق؟

في المطبخ، يعتبر الفرن أداة أساسية لصنع العديد من أطباق على غرار: خبز الزبيب أو الشوكولاتة أو معجنات الفانيليا والبندق والمشمش. يوصى غالبًا بتسخينه إلى درجة حرارة معينة قبل وضع الطبق في الفرن لضمان طهي مثالي.

ولكن عندما لا تسمح لك الأداة الرئيسية، الفرن، بمعرفة ما إذا تم الوصول إلى درجة الحرارة الموصى بها، فما الذي يجب فعله؟ إنها حيلة قديمة تستخدمها الجدات وربات المنازل البارعات.

قبل وضع غراتان الجزر والكوسا، المزين بالجبن المبشور المحضر بحب وعناية، من المهم تسخين الفرن إلى 180 درجة. وهي درجة حرارة يسخن فيها الفرن، كما أنها مهمة ولا ينبغي نسيانها.

ولكن ليست كل الأفران مجهزة بالضرورة بمقاييس حرارة، فهناك نصيحة يمكن أن تساعدك في تحديد ما إذا كانت جاهزة لطبقك، وفي الحقيقة أنت تحتاج فقط إلى استخدام السكر.

قبل وضع الطبق في الفرن، ضع قالبًا أو صفيحة خبز أو طبق خبز في الجزء السفلي من الفرن واسكب ما يعادل ملعقة كبيرة من مسحوق السكر أو السميد.

عندما يذوب الأخير ويتحول إلى كراميل، فهذا يعني أن درجة حرارة الفرن مثالية لخبز الطبق الذي أعددته. من ناحية أخرى، إذا لم يبدأ السكر في الذوبان، فهذا يعني أن درجة الحرارة منخفضة جدًا ويجب عليك الانتظار أو تعديلها. كما يمكن أن تبدأ عملية تحول السكر إلى كراميل فقط ابتداء من 160 درجة.

الآن بعد أن عرفت كيفية معرفة ما إذا كان الفرن قد تم تسخينه مسبقًا، فقد حان الوقت لمشاركة بعض النصائح العملية معك لخبز طبق ناجح يدفئ قلوب الجميع.

لا شيء يضاهي دجاجة مخبوزة جيدة لتدليل نفسك بها. إنه علاج حقيقي ! يُنصح باختيار دجاجة المزارع التي يتم تربيتها في الهواء الطلق، ويتم تغذيتها بدون كائنات معدلة وراثيًا.

كيف نخبز دجاجة في الفرن

1. لا شيء أفضل من تتبيلة جيدة قبل وضع الدجاج في الفرن

لتحضير التتبيلة الخاصة بك، ستحتاج إلى دمج زيت الزيتون والأعشاب العطرية والتوابل من اختيارك. كما ستحتاج بعد ذلك إلى طلاء الدجاج بهذا التتبيلة وتغطيته وتركها لبضع ساعات قبل طهي. بهذه الطريقة سيكون لحمها طريًا ورائعًا ولذيذًا بشكل لا يصدق.

2. لا تثقب الدجاج قبل وضعه في الفرن

حتى يكون طبقك طريًا ورطبًا حسب الرغبة، احتفظي بالدجاج كما هو وضعيه في الفرن. إذا انزاح عصير تتبيل اللحم من عليه بسبب الانزلاق، فقد يكون الدجاج جافا فيما بعد.