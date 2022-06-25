لماذا من الأفضل تجنب شرب القهوة قبل التسوق؟

وطن-مع بداية موسم تخفيضات لهذا الصيف، من الأفضل تجنب شرب القهوة قبل التسوق، حيث يمكن أن يؤدي تناول الكافيين قبل التسوق إلى شراء المزيد من الأشياء وإنفاق المزيد من المال.

كشف ذلك باحثون من جامعة جنوب فلوريدا (USF) في الولايات المتحدة في دراسة نشرت في مجلة التسويق في 11 يونيو. كجزء من هذا العمل، قاموا بفحص كيفية تأثير استهلاك الكافيين قبل التسوق على سلوك الشراء.

أربع تجارب

وجاء في البحث أن “بعض المتاجر تمتلك ركنا خاصا، لتقديم مشروبات مجانية تحتوي على الكافيين”. وبالتالي، لإجراء الدراسة، قام الفريق بثلاث تجارب في المتاجر ونقاط البيع، حيث تم تركيب آلة إسبرسو بالقرب من المدخل.

حصل أكثر من 300 عميل على فنجان مجاني، نصفهم عُرض عليهم قهوة تحتوي على حوالي 100 ملغ من الكافيين، والآخرون شربوها منزوعة الكافيين أو اقتصر الأمر على طلب الماء. ثم سلم المتطوعون إيصالهم للباحثين عند مخرج المتجر، بحسب مانشرته مجلة “بوركوا دكتور” الفرنسية.

أجرى المؤلفون تجربة رابعة في المختبر، على عمليات الشراء عبر الإنترنت. فقاموا بتجنيد 200 طالب في كلية إدارة الأعمال. وشرب البعض القهوة والبعض الآخر شربوهامنزوعة الكافيين. ثم طلب الباحثون منهم اختيار العناصر التي سيشترونها من قائمة مختارة مسبقًا تضم ​​66 منتجًا.

“تم شراء عدد أكبر من العناصر”

وفقًا للنتائج، فإن الأشخاص الذين شربوا القهوة مع الكافيين اشتروا ما يقارب من 30 ٪ من العناصر وأنفقوا حوالي 50 ٪ من المال أكثر من أولئك الذين شربوا مشروبا منزوع الكافيين أو الماء.

أما البالغين الذين شربوا القهوة مع الكافيين اشتروا المزيد من العناصر غير الأساسية، مثل الشموع، أكثر من المتسوقين الآخرين، طبقا لما ترجمته “وطن“.

الحصول على نتائج مماثلة لعمليات الشراء عبر الإنترنت.

الأشخاص الذين تناولوا الكافيين قاموا بعمليات شراء قهرية أو غير ضرورية، مثل الحصول على مدلك، بينما اختار الآخرون أشياء أكثر عملية، مثل دفتر ملاحظات.

من جهته، قال ديبايان بيسواس، المؤلف الرئيسي للعمل في بيان: “ما يؤدي إلى شراء المزيد من العناصر والمزيد من الإنفاق؛ هو الكافيين، لأنه كمنشط قوي يطلق الدوبامين في الدماغ، ما يثير الذهن والجسم”.

وتابع: “وهذا يؤدي إلى حالة طاقة أعلى، ما ييساهم بدوره في زيادة الاندفاع وتقليل ضبط النفس، وبالتالي فإن استهلاك الكافيين يؤدي إلى الاندفاع في أثناء عملية الشراء”.

وفقًا للفريق، في حين أن الاستهلاك المعتدل للكافيين يمكن أن يكون له آثار صحية إيجابية، فإن تناول الكافيين أثناء التسوق يمكن أن يكون له عواقب غير مقصودة.

وأضاف ديبايان بيسواس: “بعبارة أخرى، يجب على المستهلكين الذين يحاولون التحكم في التسوق القهري أن يتجنبوا تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل التسوق”.