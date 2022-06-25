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لماذا من الأفضل تجنب شرب القهوة قبل التسوق؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
تجنب شرب القهوة قبل التسوق في أثناء موسوم التخفيضات watanserb.com
تجنب شرب القهوة قبل التسوق في أثناء موسوم التخفيضات

وطن-مع بداية موسم تخفيضات لهذا الصيف، من الأفضل تجنب شرب القهوة قبل التسوق، حيث يمكن أن يؤدي تناول الكافيين قبل التسوق إلى شراء المزيد من الأشياء وإنفاق المزيد من المال.

كشف ذلك باحثون من جامعة جنوب فلوريدا (USF) في الولايات المتحدة في دراسة نشرت في مجلة التسويق في 11 يونيو. كجزء من هذا العمل، قاموا بفحص كيفية تأثير استهلاك الكافيين قبل التسوق على سلوك الشراء.

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أربع تجارب

وجاء في البحث أن “بعض المتاجر تمتلك ركنا خاصا، لتقديم مشروبات مجانية تحتوي على الكافيين”. وبالتالي، لإجراء الدراسة، قام الفريق بثلاث تجارب في المتاجر ونقاط البيع، حيث تم تركيب آلة إسبرسو بالقرب من المدخل.

حصل أكثر من 300 عميل على فنجان مجاني، نصفهم عُرض عليهم قهوة تحتوي على حوالي 100 ملغ من الكافيين، والآخرون شربوها منزوعة الكافيين أو اقتصر الأمر على طلب الماء. ثم سلم المتطوعون إيصالهم للباحثين عند مخرج المتجر، بحسب مانشرته مجلة “بوركوا دكتور” الفرنسية.

أجرى المؤلفون تجربة رابعة في المختبر، على عمليات الشراء عبر الإنترنت. فقاموا بتجنيد 200 طالب في كلية إدارة الأعمال. وشرب البعض القهوة والبعض الآخر شربوهامنزوعة الكافيين. ثم طلب الباحثون منهم اختيار العناصر التي سيشترونها من قائمة مختارة مسبقًا تضم ​​66 منتجًا.

الأشخاص الذين شربوا القهوة دون كافيين أنفقوا أموالا أقل مقارنة بمن شربوها بالكافيين
الأشخاص الذين شربوا القهوة دون كافيين أنفقوا أموالا أقل مقارنة بمن شربوها بالكافيين

“تم شراء عدد أكبر من العناصر”

وفقًا للنتائج، فإن الأشخاص الذين شربوا القهوة مع الكافيين اشتروا ما يقارب من 30 ٪ من العناصر وأنفقوا حوالي 50 ٪ من المال أكثر من أولئك الذين شربوا مشروبا منزوع الكافيين أو الماء.

أما البالغين الذين شربوا القهوة مع الكافيين اشتروا المزيد من العناصر غير الأساسية، مثل الشموع، أكثر من المتسوقين الآخرين، طبقا لما ترجمته “وطن“.

الحصول على نتائج مماثلة لعمليات الشراء عبر الإنترنت.

الأشخاص الذين تناولوا الكافيين قاموا بعمليات شراء قهرية أو غير ضرورية، مثل الحصول على مدلك، بينما اختار الآخرون أشياء أكثر عملية، مثل دفتر ملاحظات.

الأشخاص الذين شربوا القهوة مع الكافيين اشتروا عناصر غير ضرورية وأنفقوا أموال إضافية
الأشخاص الذين شربوا القهوة مع الكافيين اشتروا عناصر غير ضرورية وأنفقوا أموال إضافية

من جهته، قال ديبايان بيسواس، المؤلف الرئيسي للعمل في بيان: “ما يؤدي إلى شراء المزيد من العناصر والمزيد من الإنفاق؛ هو الكافيين، لأنه كمنشط قوي يطلق الدوبامين في الدماغ، ما يثير الذهن والجسم”.

وتابع: “وهذا يؤدي إلى حالة طاقة أعلى، ما ييساهم بدوره في زيادة الاندفاع وتقليل ضبط النفس، وبالتالي فإن استهلاك الكافيين يؤدي إلى الاندفاع في أثناء عملية الشراء”.

وفقًا للفريق، في حين أن الاستهلاك المعتدل للكافيين يمكن أن يكون له آثار صحية إيجابية، فإن تناول الكافيين أثناء التسوق يمكن أن يكون له عواقب غير مقصودة.

وأضاف ديبايان بيسواس: “بعبارة أخرى، يجب على المستهلكين الذين يحاولون التحكم في التسوق القهري أن يتجنبوا تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل التسوق”.

المصدربوركوا دوكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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