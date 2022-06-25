لباس لاعبات فريق الجزائر للجمباز يثير حفيظة الجزائريين

وطن- أثارت صورة وصفت بغير المحتشمة للاعبات جمباز جزائريات حفيظة الجزائريين وظهر لاعبات في مقتبل العمر وهن يلبسن البوركينو وقد وضعن على صدورهن علم الجزائر مما زاد في نقمة المعلقين الذين رأوا في الصورة امتهاناً لرمز البلاد

ونشرت العديد من صفحات فيسبوك صورة الفتيات مع تعليقات مثل “هذا عيب” ومنها صفحة “مدينة تيسمسيلت” وهي ولاية جزائرية تقع في غرب البلاد.

وقال المسؤول عن الصفحة، في تعليقه على انتقادات اللاعبين على صفحته: إن الأمر لا يتعلق إطلاقا بالتدين “بل بالأخلاق والتقاليد”.

كبروا على رجولتكم أربعا

وقارن البعض بين فريق الجمباز النسائي في الجزائري وفريق اللاعبات الألماني اللاتي بدين في صورة أكثر احتشاماً، علماً أن الصورة تعود لدورة الألعاب المتوسطية السابقة، وليست حديثة.

وعلق صاحب حساب باسم “أيوب فيزيون” مقارناً بين اللاعبين المصريين الذي صلوا الجمعة جماعة عند وصولهم ظهراً إلى وهران بينما فتيات الجزائر ظهرن عاريات ليأتين بميداليات من ديسكو الجوهرة والمرجاجو – حسب تعبيره-

لفريقنا تاع الجمباز النسوي: ينعل بو مخكم وجدكم الحلوف الجحيم يناسبكم.

على الأقل لوكان نحيتو علم الجزائر من الملابس ياوجوه الخلا.

مانيش فاهم خاوتهم/باباواتهم/رجالهم حتى الديوثين وفيهم شوي غيرة، نتوما راكم بوخنفوف 🐽 ديركت Avec زعكة🐖 لوكان بعتوهم في سوق النخاسة أرحم.#وهران_2022 — AYOUB VISION (@AYOUBVISION) June 25, 2022

وخاطب “زكرياء شملة” من يهللون للألعاب المتوسطية باسم الوطنية إن كان أي رجل منهم بستطيع التفرج مع عائلته على منافسات الجمباز أو العدو أو السباحة أو التنس وغيرها.

وأضاف أن “هذه الرياضات تكشف العورات المغلظة وخاصة النسوية” وتابع : “إن قبلتم التحدي فكبروا على رجولتكم أربعا … و هلا بالدياثة”.

يا من تهللون للألعاب المتوسطية باسم الوطنية … أتحدى الرجل فيكم أن يستطيع التفرج مع عائلته على منافسات الجمباز أو العدو أو السباحة أو التنس و غيرها من الرياضات التي تكشف فيها العورات المغلظة و خاصة النسوية منها … فإن قبلتم التحدي فكبروا على رجولتكم أربعا … و هلا بالدياثة — زكرياء شملة (@ChemlaZakaria) June 24, 2022

لا زين لا دين

وفي السياق ذاته علق “صار زيزو”:”رغم أنني علماني لكنه لباس فاضح نوعا ما حقاً”.

ورأى “جمال أبو معاذ الجزائري” أن الجزائريين مستهدفون في عقيدتهم وفي وطنهم وأضاف:”بدعوى الوطنية نلمع وطننا بالتفسخ والإنفلات الآتي من بلاد الكفر”.

أقولها بكل وضوح وصراحة نحن مستهدفون في عقيدتنا نحن مستهدفون في وطننا اقول بكل وضوح وصراحة لعلمائنا…… وللآمرين بالمعروف… دافعواعن دينكم وبكل شيء دافعوا عن وطنكم…. دافعواعن أبنائكم دافعوا عن الأجيال القادمة….

بدعوى الوطنية نلمع وطننا بالتفسخ والإنفلات الآتي من بلاد الكفر pic.twitter.com/lKeRjRXo3o — جمال أبو معاذ الجزائري (@_279231944976) June 25, 2022

ونشر معلق آخر صورة للفريق الجزائري وعلق فوقها: “فريق الجمباز الجزائري النسوي للأولمبياد تحت شعار لا زين لا دين”.

فريق الجمباز الجزائري النسوي للألمبياد

تحت شعار لا زين لا دين pic.twitter.com/kt6JePcsEX — Les300rik (@Les300rik1) June 25, 2022

وانتقد مغرد آخر نبرة التنمر في تعليقات الجزائريين مطالباً بالكف عن الإستهزاء على خلق الله.

وأضاف أن “الجمال من عند الله أما الدين فهم أحرار والناس ليسوا من يوزعون الجمال والجنة”- كما قال-.

منشور بعنوان كل واحد يلتا بروحو نكونو لاباس ،التنمر على خلق ربي عيب كبير و الزين ربي لي يمدو و الدين هوما احرار ماشي انت لي توزع فالجمال و الجنة🤮🤮🤮 — 🅱🅾🅱D⃣Z⃣ (@BOBDZpure) June 25, 2022

وفي الإطار ذاته دعا “رضوان منادي” إلى احترام الاختلاف فالجزائر جميلة باختلافاتها.

بالتوفيق لفريق جمباز 🤸‍♂️

على الكل ان يحترم الإختلاف فالجزائر جميلة باختلافتها 😊 — رضوان منادي (@Radwanemennadi) June 25, 2022

وعبرت أمينة عن سعادتها بإنجازات وهران ونشر الإيجابي من منشآت عصرية و وتقنيات التكنولوجية التي تتحققت في هذه التظاهرة.

نحن فرحين بإنجازات وهران و ننشر الايجابي من منشأت عصرية و تقنيات التكنولوجية التي تتحققت في هذة التظاهرة و مكبوت الذي يرى و ينشر غير العورات اللاعبات جمباز و السباحات و يقلك عيب لا يليق..

ياودي هذه تظاهرة رياضية ماشي حج.. — Amina Officiel🔶 (@AminaAlgrie2) June 24, 2022

وأضافت: “مكبوت الذي لا يرى و لا ينشر غير العورات اللاعبات جمباز والسباحات ويقلك عيب لا يليق”.