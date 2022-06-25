فوضى عارمة في قمة ” الكلاسيكو” بين جماهير النجم الساحلي ولاعبي الترجي (فيديو)

وطن – شهدت قمة الكلاسيكو التونسي، أحداث مؤسفة بعد اعتداء جماهير النجم الساحلي على لاعبي الترجي، في الجولة ال9 قبل الأخيرة من منافسات الدوري التونسي الممتاز.

وبدأت الاشتباكات العنيفة بين جماهير النجم الساحلي مع لاعبي فريق الخصم الترجي، عند الدقيقة ال24 من عمر زمن الشوط الأول من اللقاء، بعد إحراز محمد علي بن حمودة أولى أهداف المباراة لصالح الترجي داخل شباك فريق الخصم في الدقيقة ال23.

اشتباكات جماهير النجم الساحلي مع لاعبي الترجي

ليشهد بعد تسجيل الهدف الأول للمتصدر فريق الترجي التونسي، أثناء احتفاله بالهدف، قيام الجماهير برمي الزجاجات بكثافة على اللاعب واقتحام الملعب والاعتداء عليهم باستخدام العصى، ليتدخل بعدها أفراد الأمن المتواجدة داخل ملعب (الأولمبي) في مدينة السونة. واستخدامهم الغاز المسيل للدموع. وفق ما ذكرته التقارير التونسية.

نهاية الشوط الأول

النجم الرياضي الساحلي 0 – الترجي الرياضي التونسي 1

دق 22 محمد علي بن حمودة ❤💛 pic.twitter.com/DIPmbkmZBk — حمزة تونسي ابن قرطاج 🇹🇳❤️🇹🇳 (@19_ultras_19) June 23, 2022

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كما وتوقفت المباراة لعدة دقائق قبل استئنافها من جديد من قبل حكم المباراة، بفعل أحداث الشغب من قبل جماهير النجم الساحلي المتواجدة داخل مدرجات الملعب، لكن تم السيطرة على الأمر من قبل أفراد الأمن بشكل مؤقت.

مباراة الترجي والنجم الساحلي

وخيم التعادل الإيجابي بين الترجي والنجم الساحلي في قمة ( الكلاسيكو) التونسي، قبل الجولة الأخيرة على ختام الموسم. بهدف لكليهما، لينجح الأخير في تأجيل حسم اللقب إلى المباراة النهائية.

وسجل هدف الترجي التونسي محمد علي بن حمودة في الدقيقة ال23، قبل أن يدرك النجم الساحلي هدف التعادل في المباراة عند الدقيقة ال75 من توقيع الجزائري حسين بن عيادة عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

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طرد حسين بن عيادة

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه الجزائري بن عيادة، بسبب طريقته احتفاله المستفزة بعد تسجيله هدف التعادل لصالح النجم الساحلي. عقب عودة حكم المباراة إلى تقنية الفيديو ( الفار). ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

ماناش ناسين…

4 كؤوس افريقية…3 منهم هو فيهم القائد. Bon vent Capitaine pic.twitter.com/bNzgF87UJy — Espérance S. Tunis 🔴🟡⚫ الترجي التونسي (@EsperanceSTunis) June 23, 2022

كما ويستعد الترجي لخوض المباراة الحاسمة للصراع على اللقب أمام اتحاد بن فردان الذي يصارع الهابط من دوري الدرجة الممتازة، الأحد. في الجولة العاشرة والأخيرة على منافسات الدوري التونسي.

ويتصدر فريق الترجي صدارة ترتيب الدوري التونسي الممتاز برصيد 21 نقطة، متساوياً بعدد نقاطه مع المنستيري، بينما جاء فريق الخصم النجم الساحلي في المركز الخامس ما قبل الأخير على جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

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