الرئيسيةرياضةفوضى عارمة في قمة " الكلاسيكو" بين جماهير النجم الساحلي ولاعبي الترجي...
رياضة

فوضى عارمة في قمة ” الكلاسيكو” بين جماهير النجم الساحلي ولاعبي الترجي (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
جماهير تعتدي على لاعبي الترجي في قمة الدوري التونسي watanserb.com
جماهير النجم الساحلي تعتدي على لاعبي الترجي في قمة الدوري التونسي

وطن – شهدت قمة الكلاسيكو التونسي، أحداث مؤسفة بعد اعتداء جماهير النجم الساحلي على لاعبي الترجي، في الجولة ال9 قبل الأخيرة من منافسات الدوري التونسي الممتاز.

وبدأت الاشتباكات العنيفة بين جماهير النجم الساحلي مع لاعبي فريق الخصم الترجي، عند الدقيقة ال24 من عمر زمن الشوط الأول من اللقاء، بعد إحراز محمد علي بن حمودة أولى أهداف المباراة لصالح الترجي داخل شباك فريق الخصم في الدقيقة ال23.

اشتباكات جماهير النجم الساحلي مع لاعبي الترجي

ليشهد بعد تسجيل الهدف الأول للمتصدر فريق الترجي التونسي، أثناء احتفاله بالهدف، قيام الجماهير برمي الزجاجات بكثافة على اللاعب واقتحام الملعب والاعتداء عليهم باستخدام العصى، ليتدخل بعدها أفراد الأمن المتواجدة داخل ملعب (الأولمبي) في مدينة السونة. واستخدامهم الغاز المسيل للدموع. وفق ما ذكرته التقارير التونسية.

اقرأ أيضاً: 

كما وتوقفت المباراة لعدة دقائق قبل استئنافها من جديد من قبل حكم المباراة، بفعل أحداث الشغب من قبل جماهير النجم الساحلي المتواجدة داخل مدرجات الملعب، لكن تم السيطرة على الأمر من قبل أفراد الأمن بشكل مؤقت.

مباراة الترجي والنجم الساحلي

وخيم التعادل الإيجابي بين الترجي والنجم الساحلي في قمة ( الكلاسيكو) التونسي، قبل الجولة الأخيرة على ختام الموسم. بهدف لكليهما، لينجح الأخير في تأجيل حسم اللقب إلى المباراة النهائية.

وسجل هدف الترجي التونسي محمد علي بن حمودة في الدقيقة ال23، قبل أن يدرك النجم الساحلي هدف التعادل في المباراة عند الدقيقة ال75 من توقيع الجزائري حسين بن عيادة عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

اقرأ أيضاً: 

طرد حسين بن عيادة

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه الجزائري بن عيادة، بسبب طريقته احتفاله المستفزة بعد تسجيله هدف التعادل لصالح النجم الساحلي. عقب عودة حكم المباراة إلى تقنية الفيديو ( الفار). ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

كما ويستعد الترجي لخوض المباراة الحاسمة للصراع على اللقب أمام اتحاد بن فردان الذي يصارع الهابط من دوري الدرجة الممتازة، الأحد. في الجولة العاشرة والأخيرة على منافسات الدوري التونسي.

ويتصدر فريق الترجي صدارة ترتيب الدوري التونسي الممتاز برصيد 21 نقطة، متساوياً بعدد نقاطه مع المنستيري، بينما جاء فريق الخصم النجم الساحلي في المركز الخامس ما قبل الأخير على جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + وسائل إعلام تونسية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا