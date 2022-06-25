صورة نادرة من خطوبة أحلام ومبارك الهاجري.. والجمهور مصدوم: “رأس جديد”!

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، برفقة زوجها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري.

فترة خطوبة أحلام

وذكر الناشطون أن الصورة جمعت أحلام وزوجها فترة خطوبتهما.

وبدت أحلام أكثر نحافة ونعومة مما تبدو عليه الآن، وهو ما لاحظه الناشطون الذين أكدوا أنها كانت أكثر جمالاً قبل عمليات التجميل.

وجاء في التعليقات: ” كانت اجمل ملامحها باينه عيونها اوسع لكن الان مع الفلوس وهوس التجميل صارت هيفاء ماجيك”.

رأس جديد

وعقب آخر ساخراً: ” السؤال المفروض هل ركبت راس جديد؟”.

ووافقه متابع الرأي قائلا: ” شايلة راس قديم ومركبه واحد جديد”.

وسبق أن قالت “أم فاهد” إن بعض السيدات يشوهن أنفسهن بعمليات التجميل وكأنها تنكر خضوعها لها.

وأكدت أحلام أن هناك بديلاً لعمليات التجميل وهذا ما تقوم به، وتظهرها بشكل طبيعي وصحي دون اللجوء إلى عمليات التجميل، وهي عبارة عن حقن فيتامين.

تقنيات تجميل دون جراحات!

واتجهت أحلام إلى عمليات تجميل مختلفة لم تفقدها هوية شكلها الحقيقية. فقامت بتجميل أنفها وتصغيره للحصول على مظهر أنف متناسق أكثر مع شكل وجهها وتقاسيمه.

ثم بدأت بإستخدام التقنيات غير الجراحية لتعديل بعض عيوب أنفها عبر حقن الفيلر ورفعه وجعله بشكل أكثر استقامة. وهي حقن تتطلب الاستمرار في استخدامها كل فترة بكونها غير دائمة.

وللحصول على المظهر الشبابي والمشدود للبشرة ، طبقت تقنية رفع الوجه من خلال تقنية الخيوط.

وخضعت الفنانة الإماراتية أيضاً لحقن البوتوكس التي تساعد على اخفاء ومحو التجاعيد في الوجه خاصة عند منطقة العينين والجبين.

كما قامت أحلام برفع الحواجب والجفون لتحصل على مظهر عيون مشدود مرفوع للأعلى.

تقنية نفرتيتي

وجعلت أحلام ملامح وجهها مصقولة، ومنحوتة ومحدّدة الأطراف، بتقنية كونتور الوجه التي تحدد شكل الوجه .

وأجرت الفنانة الإماراتية تقنية التخلص من الذقن المزدوج وتدعى هذه التقنية “نفرتيتي“.



ولجأت الفنانة الإماراتية لتقنية “نفرتيني” بعد فترة حملها قبل سنوات ماضية حيث كانت تعاني من الوزن الزائد.