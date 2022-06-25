سعر الدولار في السودان اليوم السبت 25 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

وطن- سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت 25 يونيو 2022، ارتفاعا محدودا في بنوك السودان وفي السوق السوداء (الموازية).

سعـر الـدولار في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر صرف الدولار اليوم السبت في السودان، 567 جنيها للشراء مقابل 571.2 جنيه للبيع.

سعـر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

في السوق السوداء، بلغ سعـر الدولار في السودان 569 جنيها للشراء و573 جنيها للبيع.

في حين بلغ سعر اليورو في السودان اليوم 598.2 جنيها للشراء، و602.78 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 695.65 جنيه للشراء، و700.8 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 150.9 جنيه للشراء، مقابل 152.1 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 154.4 جنيها للشراء، مقابل 155.5 جنيه للبيع.

السودان يشهد أزمة اقتصادية حادة، وتقول إحصاءات حكومية إن 77% من تعداد السودانيين البالغ أكثر من 30 مليون شخص تحت خط الفقر. وأن دخل الفرد اليومي في السودان لا يتجاوز دولارا واحدا في اليوم.

وبيّنت تلك الإحصاءات ارتفاع نسبة البطالة في السودان إلى 19%. وبلغت نسبة البطالة بين الشباب حوالي 34% وبين الخريجين 48% وبين النساء 45%.