السبت, يونيو 25, 2022
الرئيسيةاقتصادسعر الدولار في السودان اليوم السبت 25 يونيو 2022 في البنوك والسوق...
اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم السبت 25 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعر الدولار في السودان watanserb.com
سعر الدولار في السودان

وطن- سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت 25 يونيو 2022، ارتفاعا محدودا في بنوك السودان وفي السوق السوداء (الموازية).

سعـر الـدولار في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر صرف الدولار اليوم السبت في السودان، 567 جنيها للشراء مقابل 571.2 جنيه للبيع.

سعـر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

في السوق السوداء، بلغ سعـر الدولار في السودان 569 جنيها للشراء و573 جنيها للبيع.

في حين بلغ سعر اليورو في السودان اليوم 598.2 جنيها للشراء، و602.78 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 695.65 جنيه للشراء، و700.8 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك
بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 150.9 جنيه للشراء، مقابل 152.1 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 154.4 جنيها للشراء، مقابل 155.5 جنيه للبيع.

السودان يشهد أزمة اقتصادية حادة، وتقول إحصاءات حكومية إن 77% من تعداد السودانيين البالغ أكثر من 30 مليون شخص تحت خط الفقر. وأن دخل الفرد اليومي في السودان لا يتجاوز دولارا واحدا في اليوم.

وبيّنت تلك الإحصاءات ارتفاع نسبة البطالة في السودان إلى 19%. وبلغت نسبة البطالة بين الشباب حوالي 34% وبين الخريجين 48% وبين النساء 45%.

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 24 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء.. انخفاض جديد

المصدررصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 24 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء.. انخفاض جديد

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 23 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء.. ارتفاع جديد

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

الهدهد

الإمارات تدعم عسكر السودان باستثمارات مليارية عبر الاستيلاء على موانىء وأراض زراعية

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

الهدهد

نهب مرتزقة فاغنر لذهب السودان عبر الإمارات.. البرهان يرد على فضائح يتورط فيها حميدتي

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 20 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

الهدهد

بينهم نساء وأطفال.. السودان تسلم 20 معارضا مصريا لنظام “السيسي”

اقتصاد

ارتفاع جديد بسعر الدولار في السودان.. السوق السوداء تعود بقوة

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 19 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء.. ارتفاع كبير مفاجئ

اقتصاد

ارتفاع بسعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

لماذا من الأفضل تجنب شرب القهوة قبل التسوق؟

مرتجى قريريص.. قصة أصغر سجين سياسي أفرجت عنه السعودية: اعتُقل بسبب دراجة

ريال مدريد يترصّد محمد صلاح .. مباحثاته مع ليفربول تتعثّر فهل يختطفه أنشيلوتي!؟

محامية جوني ديب تتصدر الصُحف العالمية بتصرفها مع صديقها على الطائرة بأوامر من زوج شقيقتها!

رقم قياسي جديد للسباحة فريدة عثمان بعد مشاركتها في بطولة العالم 2022

قضية ابن وزيرة الهجرة المصرية.. معلومات جديدة عن الجريمة المروّعة

نجلاء بدر ترتدي لوناً آخر من فستان “الجونة” المثير وتُبرر: “هذا ما يفعله بجسدي” (فيديو)

إظهار العورة والمخدرات وسمعة سيئة.. مصريون يعترفون بـ”كوارثهم” في الكويت (فيديو)

جوني ديب وآمبر هيرد .. لم ينتهِ الأمر بعد ومفاجأة جديدة!

طارق العريان يرقص مع حبيبته ويحتضنها بجرأة بعد احتفال أصالة بعيد زواجها الأول! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC