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سبب وفاة الشيخ محمود خليل القارىء إمام الحرم النبوي الشريف ومسجد القبلتين

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سبب وفاة الشيخ محمود خليل القارىء watanserb.com
وفاة الشيخ محمود خليل القارىء

وطن- أعلن اليوم السبت في السعودية عن وفاة إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي الشريف السابق، الشيخ محمود خليل القارىء عن عمر يناهز 47 عامًا؛ بعد أزمة صحية ألمت به، دخل على إثرها أحد المستشفيات في المملكة حتى فارق الحياة.

مع تداول خبر الإعلان عن وفاته، تصدر اسم الشيخ محمود خليل، قائمة الأكثر بحثا على جوجل في المملكة العربية السعودية وباقي الدول الخليجية.

ونعى طيف واسع من المسؤولين والدعاة والأكاديميين والنشطاء في المملكة وخارجها، الإمام الذي يعد أحد أشهر الدعاة والشيوخ في المملكة.

وتربع وسم حمل اسم الشيخ الراحل في الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ليشهد تفاعلا واسعا داخل المملكة وخارجها.

سبب وفاة الشيخ محمود خليل القارىء

كما كشف دعاة ومدونون سعوديون، أن الشيخ القارئ محمود خليل، إمام الحرم النبوي الشريف، قضى عن عمر 47 عاماً متأثراً بمعاناته مع مرض الفشل الكلوي.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن علي الغامدي في نعي القارئ الراحل: ”رحم الله فضيلة الشيخ القاريء المتقن محمود خليل القارئ الذي توفي صباح اليوم السبت على إثر فشل كلوي كان يعاني منه”.

كما قدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تعازيه في وفاة الشيخ محمود خليل، وقال في تغريدة عبر تويتر نعاه فيها: ”تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الشيخ محمود خليل القارئ إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي المكلف، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجزاه كل خير بما قدم، ونقدّم العزاء الصادق والمواساة لأسرته ومحبيه، ونسأل الله أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

من هو الشيخ محمود خليل القارئ

يشار إلى أن الشيخ ”محمود القارئ“ هو إمام جامع القبلتين، ومشارك في جامع ”قباء“ بالمدينة المنورة والمسجد النبوي، ويحمل الجنسية السعودية، ولد ونشأ في المدينة المنورة في العقد الرابع من عمره، وحفظ القرآن الكريم كاملًا في سن العاشرة من عمره.

درس الشيخ محمود في مدارس المملكة وحفظ القرآن الكريم كاملًا وحصل على إجازة من والده، إضافة إلى شهادة إجازة في القراءات السبع، بدأ تدريس القرآن في عمر صغير وعمل كمعلم في مدارس تحفيظ القرآن بالمدينة المنورة، وأيضًا تدريسه بكلية المعلمين لمدة 8 سنوات، قدم الكثير من البرامج، منها برنامج في ظلال القرآن لمدة 3 سنوات.

يذكر أن والد محمود القارئ هو الشيخ خليل القارئ إمام من أئمة الحرمين وأحد مؤسسي النهضة القرآنية الحديثة، ولد ونشأ في مظفر أباد الباكستانية ودرس في مدارس لاهور على يد الشيخ محمد سليمان.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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