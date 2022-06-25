سبب وفاة الشيخ محمود خليل القارىء إمام الحرم النبوي الشريف ومسجد القبلتين

وطن- أعلن اليوم السبت في السعودية عن وفاة إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي الشريف السابق، الشيخ محمود خليل القارىء عن عمر يناهز 47 عامًا؛ بعد أزمة صحية ألمت به، دخل على إثرها أحد المستشفيات في المملكة حتى فارق الحياة.

مع تداول خبر الإعلان عن وفاته، تصدر اسم الشيخ محمود خليل، قائمة الأكثر بحثا على جوجل في المملكة العربية السعودية وباقي الدول الخليجية.

ونعى طيف واسع من المسؤولين والدعاة والأكاديميين والنشطاء في المملكة وخارجها، الإمام الذي يعد أحد أشهر الدعاة والشيوخ في المملكة.

وتربع وسم حمل اسم الشيخ الراحل في الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ليشهد تفاعلا واسعا داخل المملكة وخارجها.

سبب وفاة الشيخ محمود خليل القارىء

كما كشف دعاة ومدونون سعوديون، أن الشيخ القارئ محمود خليل، إمام الحرم النبوي الشريف، قضى عن عمر 47 عاماً متأثراً بمعاناته مع مرض الفشل الكلوي.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن علي الغامدي في نعي القارئ الراحل: ”رحم الله فضيلة الشيخ القاريء المتقن محمود خليل القارئ الذي توفي صباح اليوم السبت على إثر فشل كلوي كان يعاني منه”.

رحم الله فضيلة الشيخ القاريء المتقن #محمود_خليل_القارئ

الذي توفي صباح اليوم السبت على إثر فشل كلوي كان يعاني منه.

فاللهم اغفر له وتقبله في الشهداء ، كان إمامًا في مسجد قباء ، وكلف بالإمامة في المسجد النبوي لشهر رمضان عام(١٤٣٩). pic.twitter.com/anvwPRZMjT — أ د محمد بن علي الغامدي (@dmasghamdi) June 25, 2022

كما قدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تعازيه في وفاة الشيخ محمود خليل، وقال في تغريدة عبر تويتر نعاه فيها: ”تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الشيخ محمود خليل القارئ إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي المكلف، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجزاه كل خير بما قدم، ونقدّم العزاء الصادق والمواساة لأسرته ومحبيه، ونسأل الله أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الشيخ #محمود_خليل_القارئ إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي المكلف، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجزاه كل خير بما قدم، ونقدّم العزاء الصادق والمواساة لأسرته ومحبيه، ونسأل الله أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) June 25, 2022

من هو الشيخ محمود خليل القارئ

يشار إلى أن الشيخ ”محمود القارئ“ هو إمام جامع القبلتين، ومشارك في جامع ”قباء“ بالمدينة المنورة والمسجد النبوي، ويحمل الجنسية السعودية، ولد ونشأ في المدينة المنورة في العقد الرابع من عمره، وحفظ القرآن الكريم كاملًا في سن العاشرة من عمره.

درس الشيخ محمود في مدارس المملكة وحفظ القرآن الكريم كاملًا وحصل على إجازة من والده، إضافة إلى شهادة إجازة في القراءات السبع، بدأ تدريس القرآن في عمر صغير وعمل كمعلم في مدارس تحفيظ القرآن بالمدينة المنورة، وأيضًا تدريسه بكلية المعلمين لمدة 8 سنوات، قدم الكثير من البرامج، منها برنامج في ظلال القرآن لمدة 3 سنوات.

يذكر أن والد محمود القارئ هو الشيخ خليل القارئ إمام من أئمة الحرمين وأحد مؤسسي النهضة القرآنية الحديثة، ولد ونشأ في مظفر أباد الباكستانية ودرس في مدارس لاهور على يد الشيخ محمد سليمان.