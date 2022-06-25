خيانة شاكيرا تدمّر بيكيه .. هل ستعلنه كولومبيا “شخصاً غير مرغوب فيه”!

وطن – بعد الانفصال عن شاكيرا وسط شائعات عن تعرّضها للخيانة الزوجية، يبدو أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني، يثير استياءً في كولومبيا، البلد الأصلي لشريكته السابقة.

وفي هذا السياق، اقترحت بعض وسائل الإعلام، إعلان بيكيه “شخص غير مرغوب فيه” في كولومبيا.

ليس فقط بسبب الخيانة المزعومة للمغنية، فالكولومبيون غاضبون لأن لاعب كرة القدم زار الدولة الأمريكية الجنوبية مرة واحدة فقط مع شاكيرا خلال 12 عامًا من العلاقة.كما اوردت “ماركا” الإسبانية وترجمت “وطن”

في بارانكيا، موطن شاكيرا، وهي مدينة صناعية تقع شمال كولومبيا على البحر الكاريبي، تتراجع شعبية مدافع برشلونة، وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

يفقد بيكيه متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم منذ الانفصال عن شاكيرا.

على العكس من ذلك، اكتسبت المطربة الكولومبية متابعين وازداد متابعوها على الشبكات الاجتماعية.

وذكرت التقارير أن العلاقة الحالية بين شاكيرا وبيكيه سلبية. حتى أنّ التواصل حول أطفالهم معقد بين كليهما.

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أنه قبل ثلاثة أيام كان من المفترض أن يأخذ اللاعب أطفاله، ومنعه الموظفون من ذلك.

وأفادت وسائل الإعلام أن بيكيـه غادر غاضبا. ومع ذلك، عاد بعد لحظات ليأخذ أطفاله إلى المدرسة.

عندما فتح باب الكراج، رأت شاكيرا سيارة زوجها السابق ودخلت المنزل، تمامًا كما كانت على وشك مقابلته وجهاً لوجه لأول مرة منذ فترة طويلة.