الرئيسيةحياتناخيانة شاكيرا تدمّر بيكيه .. هل ستعلنه كولومبيا "شخصاً غير مرغوب فيه"!
حياتنا

خيانة شاكيرا تدمّر بيكيه .. هل ستعلنه كولومبيا “شخصاً غير مرغوب فيه”!

مدافع برشلونة يثير استياءً في كولومبيا البلد الأصلي لشريكته السابقة

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
يريد الكولومبيون اعتبار جيرارد بيكيه شخصًا غير مرغوب فيه بعد انفصاله عن شاكيرا watanserb.com
يريد الكولومبيون اعتبار جيرارد بيكيه شخصًا غير مرغوب فيه بعد انفصاله عن شاكيرا

وطن – بعد الانفصال عن شاكيرا وسط شائعات عن تعرّضها للخيانة الزوجية، يبدو أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني، يثير استياءً في كولومبيا، البلد الأصلي لشريكته السابقة.

وفي هذا السياق، اقترحت بعض وسائل الإعلام، إعلان بيكيه “شخص غير مرغوب فيه” في كولومبيا.

جيرارد بيكيه
جيرارد بيكيه

ليس فقط بسبب الخيانة المزعومة للمغنية، فالكولومبيون غاضبون لأن لاعب كرة القدم زار الدولة الأمريكية الجنوبية مرة واحدة فقط مع شاكيرا خلال 12 عامًا من العلاقة.كما اوردت “ماركا” الإسبانية وترجمت “وطن”

في بارانكيا، موطن شاكيرا، وهي مدينة صناعية تقع شمال كولومبيا على البحر الكاريبي، تتراجع شعبية مدافع برشلونة، وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

يفقد بيكيه متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم منذ الانفصال عن شاكيرا.

على العكس من ذلك، اكتسبت المطربة الكولومبية متابعين وازداد متابعوها على الشبكات الاجتماعية.

وذكرت التقارير أن العلاقة الحالية بين شاكيرا وبيكيه سلبية. حتى أنّ التواصل حول أطفالهم معقد بين كليهما.

أبناء شاكيرا و بيكيه
أبناء شاكيرا و بيكيه

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أنه قبل ثلاثة أيام كان من المفترض أن يأخذ اللاعب أطفاله، ومنعه الموظفون من ذلك.

وأفادت وسائل الإعلام أن بيكيـه غادر غاضبا. ومع ذلك، عاد بعد لحظات ليأخذ أطفاله إلى المدرسة.

عندما فتح باب الكراج، رأت شاكيرا سيارة زوجها السابق ودخلت المنزل، تمامًا كما كانت على وشك مقابلته وجهاً لوجه لأول مرة منذ فترة طويلة.

 

المصدرماركا - ترجمة وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

حمل شاكيرا بعد أيام من انفصالها يثير جدلاً .. فيديو رقص مثير يكشف الأمر! (شاهد)

حياتنا

شاكيرا تهز وركيها مثل الموج بتناغم مثالي والجمهور: “ماذا فعلت بنفسك يا بيكيه؟” (فيديو)

حياتنا

شاكيرا تستيقظ على أمر غريب في منزلها وعرض زواج غير متوقع! (شاهد)

حياتنا

بيكيه مع امرأة شقراء غامضة (شاهد)

حياتنا

رئيس برشلونة يكشف مفاجأة جديدة حول علاقة شاكيرا وبيكيه.. علاقات حميمية مع آخرين بالتراضي!

حياتنا

شاكيرا توجه رسالة مبطنة جديدة لبيكيه بوصلة رقص غريبة (فيديو)

حياتنا

“لعنة” تضرب بيكيه لانفصاله عن شاكيرا .. وخسائره بالملايين!

حياتنا

حبيبة بيكيه السابقة تكسر صمتها: “كان تحرشًا كاملاً”! (شاهد)

حياتنا

شاكيرا وبيكيه .. العلاقة أسوأ مما نعتقد ولهذا السبب تريد وضع جدران في منزلها!

حياتنا

شاكيرا وبيكيه.. دليل قديم على عدم إخلاص اللاعب كان واضحاً للجميع عدا شاكيرا !

حياتنا

شاكيرا “تُشعل قلب” بيكيه بوصلة رقصة مثيرة مع فنان أمريكي بعد انفصالهما! (شاهد)

حياتنا

بيكيه يغيظ شاكيرا ويتغزّل بحبيبته الجديدة: “أنتِ سيدتي الأولى”!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا