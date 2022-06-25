حقيقة تولي روي فيتوريا تدريب الأهلي المصري خلفاً لموسيماني

وطن – ترددت خلال الساعات الماضية، أنباء عن توقيع إدارة الأهلي المصري مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا صاحب ال52 عاماً، لتولي قيادة المارد الأحمر بعد رحيل الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني.

وقال نجم الأهلي السابق محمد بركات في تصريح صحفي له عبر برنامج (الريمونتادا) الذي يُذاع عبر قناة (المحور) المصرية، ” راتب روي فيتوريا سيتخطى ال3 ملايين يورو، لكن النادي الأهلي وضع سقف محددا وهو لا يتخطى عن 2.5 مليون يورو”.

انقسام داخل مجلس إدارة الأهلي بسبب المدير الفني الجديد.. بركات يكشف التفاصيل الكاملة#الريمونتادا#قناة_المحور pic.twitter.com/2L7iysVBsr — Mehwar TV Network (@MehwartvChannel) June 24, 2022

روي فيتوريا وتدريب الأهلي المصري

وأردف بركات، ” المدرب فيتوريا يحب العمل مع بعض الأشخاص والمعاونين الثابتين له، مثل مدرب حراس المرمى بعيداً عن رغبة النادي، إلا أنني أدعم ببقاء ميشيل يانكون مدرب الحراس في منصبه، مع وجود سامي قمصان”.

خاص للريمونتادا.. روي فيتوريا طلب راتب كبير والأهلي يضع سقف لراتب المدرب الجديد #الريمونتادا #قناة_المحور pic.twitter.com/A4max0rEGO — الريمونتادا ⚽ AlRemontada (@alremontadacom) June 24, 2022

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كما وختم بركات حديثه، ” المدرب بانكون يعمل بشكل جيد للغاية، وهو من أظهر تطور محمد الشناوي معه، وكذلك مصطفى شوبير حارس المرمى للفريق”.

لكن سرعان ما نفيّ الكابتن أحمد شوبير المذيع في شبكة قنوات ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، بشأن تعاقد الأهلي مع البرتغالي روي فيتوريا، في منشور له عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، ” لا صحة لتعاقد الأهلي مع المدرب فيتوريا”.

لا صحة لتعاقد الاهلي مع المدرب فيتوريا — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) June 24, 2022

وكيل البرتغالي فيتوريا

وفي السياق ذاته، نفى نديم محمود وكيل أعمال المدرب البرتغالي روي فيتوريا حقيقة التوصل إلى إتفاق نهائي مع موكله لتدريب فريق الأهلي، في تصريح عبر موقع (FilGoa)، قائلاً: ” كل ما يثار عن توصلنا لاتفاق مع الأهلي المصري بشأن التدريب غير صحيح”.

كما وأضاف، ” لم نتوصل لاتفاق مع أي حد.. ولا يمكنني التعليق أكثر من ذلك”.

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وكان المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني فضل تقدم استقالته من فريق الأهلي المصري، بعد الفشل في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2021-2022. ليتولى المهمة من بعده سامي قمصان كمدرب مؤقت.

مصدر من الأهلي لـ @FilGoal 🗣️ 💬"المقابل المادي هو سبب صعوبة المفاوضات مع روي فيتوريا" pic.twitter.com/bLu44IYUrr — FilGoal (@FilGoal) June 24, 2022

ويستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة صعبة أمام بيراميدز وسط الغيابات العديدة في صفوفه. بسبب الإصابات، الأحد، في منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس مصر.

🗣️وكيل روي فيتوريا لـ @FilGoal 💬كل ما يثار عن توصلنا لاتفاق مع الاهلي بشأن تدريب الفريق غير صحيح. pic.twitter.com/rj7rx3y8YH — FilGoal (@FilGoal) June 24, 2022

ويحتل الأهلي في ثالث جدول ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم. برصيد 44 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف بيراميدز في المركز الثاني برصيد 46 نقطة. وغريمه المتصدر فريق الزمالك برصيد 48 نقطة.

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