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رياضة

حقيقة تولي روي فيتوريا تدريب الأهلي المصري خلفاً لموسيماني

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
حقيقة تعاقد روي فيتوريا مع الأهلي المصري watanserb.com
حقيقة تعاقد روي فيتوريا مع الأهلي المصري

وطن – ترددت خلال الساعات الماضية، أنباء عن توقيع إدارة الأهلي المصري مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا صاحب ال52 عاماً، لتولي قيادة المارد الأحمر بعد رحيل الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني.

وقال نجم الأهلي السابق محمد بركات في تصريح صحفي له عبر برنامج (الريمونتادا) الذي يُذاع عبر قناة (المحور) المصرية، ” راتب روي فيتوريا سيتخطى ال3 ملايين يورو، لكن النادي الأهلي وضع سقف محددا وهو لا يتخطى عن 2.5 مليون يورو”.

روي فيتوريا وتدريب الأهلي المصري

وأردف بركات، ” المدرب فيتوريا يحب العمل مع بعض الأشخاص والمعاونين الثابتين له، مثل مدرب حراس المرمى بعيداً عن رغبة النادي، إلا أنني أدعم ببقاء ميشيل يانكون مدرب الحراس في منصبه، مع وجود سامي قمصان”.

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كما وختم بركات حديثه، ” المدرب بانكون يعمل بشكل جيد للغاية، وهو من أظهر تطور محمد الشناوي معه، وكذلك مصطفى شوبير حارس المرمى للفريق”.

لكن سرعان ما نفيّ الكابتن أحمد شوبير المذيع في شبكة قنوات ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، بشأن تعاقد الأهلي مع البرتغالي روي فيتوريا، في منشور له عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، ” لا صحة لتعاقد الأهلي مع المدرب فيتوريا”.

وكيل البرتغالي فيتوريا

وفي السياق ذاته، نفى نديم محمود وكيل أعمال المدرب البرتغالي روي فيتوريا حقيقة التوصل إلى إتفاق نهائي مع موكله لتدريب فريق الأهلي، في تصريح عبر موقع (FilGoa)، قائلاً: ” كل ما يثار عن توصلنا لاتفاق مع الأهلي المصري بشأن التدريب غير صحيح”.

كما وأضاف، ” لم نتوصل لاتفاق مع أي حد.. ولا يمكنني التعليق أكثر من ذلك”.

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وكان المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني فضل تقدم استقالته من فريق الأهلي المصري، بعد الفشل في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2021-2022. ليتولى المهمة من بعده سامي قمصان كمدرب مؤقت.

ويستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة صعبة أمام بيراميدز وسط الغيابات العديدة في صفوفه. بسبب الإصابات، الأحد، في منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس مصر.

ويحتل الأهلي في ثالث جدول ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم. برصيد 44 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف بيراميدز في المركز الثاني برصيد 46 نقطة. وغريمه المتصدر فريق الزمالك برصيد 48 نقطة.

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المصدروطن + FilGoa + الريمونتادا+ أحمد شوبير
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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