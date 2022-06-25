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رياضة

باولو سوزا مرشح لتولي مهمة تدريب منتخب مصر .. من هو؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
باولو سوزا مرشح لتولي تدريب منتخب مصر watanserb.com
المدرب البرتغالي باولو سوزا ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر

وطن – تداولت في الآونة الأخيرة اسم المدرب البرتغالي باولو سوزا صاحب ال51 عاماً، المدير الفني السابق لفريق فلامنغو البرازيلي، ضمن المرشحين لتولي مهام تدريب منتخب مصر خلفاً للمدرب المصري إيهاب جلال الذي تم إقالته مؤخراً بسبب سوء النتائج.

وتحدثت العديد من وسائل الإعلام المصرية، عن ترشيح البرتغالي سوزا، ضمن الأسماء المطروحة لقيادة تدريب منتخب مصر ( الفراعنة)، مثل الفرنسي باتريس بوميل. إلى جانب الحديث عن مفاوضات اتحاد كرة القدم عن عودة المدرب البرتغالي السابق كارلوس كيروش لتولي المهمة من جديد.

حقيقة التعاقد مع المدرب باولو سوزا

ورد وكيل أعمال البرتغالي باولو سوزا (هوجو كاجودا) على الأنباء التي تتحدث عن اقتراب موكله من تدريب منتخب مصر، في تصريح صحفي عبر موقع (FilGoal)، ” ارتباط باولو سوزا بتولي مهمة تدريب منتخب مصر، هي مجرد شائعات متداولة مثل تلك التي ربطته سابقاً بتدريب الأهلي”.

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كما وأضاف كادجوا، ” هذا أمر طبيعي بأن يتم ربط المدرب بالعديد من الأندية والمنتخبات، ولكن في الوقت الراهن لا يوجد أي شيء”.

وختم تصريحه، ” موكلي سوزا سافر من البرازيل الجمعة، بعد فسخ تعاقده مع نادي فلامنغو. فيما لم يكن لدينا أي وقت للنقاش حول أي مشاريع تدريبية جديدة”.

من هو البرتغالي باولو سوزا ؟!

هو باولو مانويل كارفالهو دي سوزا المعروف باسم (باولو سوزا)، برتغالي الجنسية. وهو من مواليد ال30 من شهر أغسطس/ آب عام 1970. لعب طوال مشواره الاحترافي كلاعب خط وسط مع العديد من الأندية الأوروبية، لكن الإصابات أعاقت استكمال مسيرته. ليقرر الاعتزال في عام 2002.

كما وخاض بعدها في عام 2005، مشواره التدريبي في عالم الكرة المستديرة بتدريب منتخب بلاده البرتغال تحت سن ال16 عاماً، ثم بعدها في عام 2008 انتقل لقيادة تدريب فريق كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، ثم سوانزي سيتي الويلزي. وبعدها درب فريق ليستر سيتي عام 2010.

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وكذلك تدريب فريق مول فيهيرفار المجري، وبازل السويسري، وفيورنتينا الإيطالي عام 2015. ومنتخب بولندا عام 2021، كما وكانت أخر محطاته التدريبية مع فريق فلامنغو البرازيلي الذي فسخ التعاقد معه خلال الأيام الماضية.

وقاد طوال مشواره التدريبي مع مختلف الأندية التي دربها 473 مباراة، استطاع من خلالها تحقيق الفوز في 223 أي بنسبة 47.15%، وتعادل في 119 مباراة أي بنسبة 25.16%. كما وتلقى الخسارة في 131 مباراة بنسبة 27.70%. وفق ما نشرته صحفية الأهرام المصرية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق عن إقالة المدرب إيهاب جلال، بسبب سوء النتائج مع منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2023.

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المصدروطن + الأهرام المصرية + FilGoal
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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