المثليون جنسياً في لبنان .. وزير الداخلية يتخذ قراراً بشأن تجمعات الشواذ

وطن- أمر بسام مولوي وزير الداخلية اللبناني قوات الأمن اللبنانية بتفريق التجمعات التي يعقدها المثليون جنسيا في البلاد بعد مواجهة ضغوط من الجماعات الدينية.

وطالب مولوي قوى الأمن الداخلي اللبنانية بـ “اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور لمنع أي نوع من الاحتفالات أو الاجتماعات أو التجمعات” من قبل المثليين.

وقال الوزير: “هذه الظاهرة تتعارض مع عادات وتقاليد مجتمعنا والمبادئ الدينية”، مضيفا أنه “لا يمكن التذرع بالحريات الشخصية”.

وتأتي أوامر “مولوي” بعد “دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم حفلات ومناسبات تروج للمثلية الجنسية في لبنان، وبعد اتصالات من شخصيات دينية ترفض انتشار هذه الظاهرة”.

على الرغم من تمتعهم بالحريات أكثر من البلدان الأخرى في المنطقة، إلا أن مجتمع المثليين في لبنان لا يزال يفتقر إلى الحقوق الأساسية وغالبًا ما يواجه مضايقات من قبل السلطات.

يتم إلغاء أحداث مجتمع “الميم” بانتظام في لبنان، غالبًا بناءً على طلب الجماعات الدينية، حيث تداهم قوات الأمن النوادي الليلية والأماكن الأخرى التي يرتادها مجتمع المثليون جنسياً.

قال مفتي لبنان السني عبد اللطيف دريان إن دار الفتوى، أعلى سلطة دينية سنية في البلاد ، “لن تسمح بإضفاء الشرعية على المثلية الجنسية”.

في عام 2019، ألغى مهرجان موسيقي لبناني بارز حفلًا موسيقيًا لـ “مشروع ليلى”، الذي يُقال أنه الفرقة الأكثر شهرة في البلاد، والذي يعتبر مغنيته الرئيسية مثلي الجنس بشكل علني.

وكان رجال الدين قد طالبوا بإلغاء الحفل الموسيقي في جبيل لأن بعض أغاني المجموعة اعتبرت مسيئة للمسيحيين.