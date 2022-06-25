اللاعب التونسي حنبعل المجبري يثير موجة غضب ضده بعد نشره صورة سارع لحذفها

وطن– قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن التونسي حنبعل مجبري لاعب مانشستر يونايتد سارع إلى التصرف بعد أن نشر سلسلة من الصور لنفسه بمسدس يدوي عبر حسابه على الإنستغرام.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا ، والذي ظهر لأول مرة مع الفريق في مايو/آيار 2021 وخاض ثلاث مباريات مع الشياطين الحمر، يقضي حاليًا عطلة خلال العطلة الصيفية.

ولفتت الصحيفة إلى أن “المجبري” اتخذ إجراءً سريعًا بعد أن نشر صورة سيلفي بمسدس يدوي على قصة Instagram الخاصة به – التي تضم أكثر من 890 ألف متابع – أثناء تواجده في ميدان الرماية ، ليقوم بحذف الصورة بعد فترة وجيزة.

صورة بمسدس مع ثلاثة رجال

كما نشر التونسي صورة وهو يحمل مسدسًا إلى جانب ثلاثة رجال مسلحين ، قبل أن يقوم بحذفها أيضًا.

انتقال المجبري إلى مانشستر يونايتد

وأوضحت الصحيفة أنه بعد أن تم تتبعه من قبل عدد من الأندية الأوروبية الكبرى ، انتقل المجبري إلى يونايتد في صيف عام 2019 من موناكو في سن 16 عامًا ، حيث انضم لاعب خط الوسط مقابل حوالي 4.2 مليون جنيه إسترليني (5 مليون يورو).

أول ظهور له مع الفريق

وظهر لأول مرة مع فريق تحت 21 عامًا ضد سالفورد سيتي في سبتمبر/أيلول 2020 ووقع عقدًا جديدًا طويل الأجل مع النادي في مارس/آذار 2021.

وبعد بضعة أشهر، ظهر لأول مرة مع الفريق تحت قيادة أولي جونار سولشاير، حيث دخل في الدقيقة 82 لخوان ماتا خلال فوز اليوم الأخير على ولفرهامبتون في مايو/آيار 2021.

كما شارك في مباراتين الموسم الماضي مع يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ، بما في ذلك الظهور كبديل في الخسارة 4-0 أمام ليفربول في أبريل/نيسان ، عندما أشاد مدافع الشياطين الحمر السابق جاري نيفيل بأدائه الرائع.

سيشارك في مونديال قطر

وقالت الصحيفة أن لاعب خط الوسط – الذي مثل فرنسا على مستوى فريق الشباب – سجل بالفعل 16 مباراة دولية لبلاده ومن المقرر أن يشارك في مونديال قطر في وقت لاحق من هذا العام.