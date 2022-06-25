إندبندنت: المعتقلون السياسيون في السعودية يتعرضون للقتل والاعتداء الجنسي

وطن- كشف تقرير حقوقي جديد بأن السجناء المحتجزين بسبب معارضتهم للحكومة في المملكة العربية السعودية يتعرضون للقتل والاعتداء الجنسي والتعرض بوحشية “محضة”.

ووفقا لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية، فقد أجرت مؤسسة جرانت ليبرتي الخيرية لحقوق الإنسان، بحثا للتعرف على 311 سجناء رأي تم اعتقالهم في فترة محمد بن سلمان آل سعود – الحاكم الفعلي وولي العهد الحالي ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

53 معتقل تعرضوا للتعذيب

وزعم الباحثون، الذين شاركوا التقرير بالكامل مع “الإندبندنت” ، أن 53 سجينًا تعرضوا للتعذيب ، في حين تعرض ستة للاعتداء الجنسي ، مما دفع 14 منهم للإضراب عن الجوع حاليا.

وتحدث التقرير عن محنة 23 ناشطة في مجال حقوق النساء ، 11 منهن مع ذلك كن وراء القضبان ، بالإضافة إلى اكتشاف 54 صحفيًا.

4 معتقلين توفوا داخل السجن

ولفت التحقيق إلى أنه قُبض على حوالي 22 سجينًا بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالًا – خمسة منهم قُتلوا حدا، وكان 13 شخصاً إضافياً يتعاملون مع عقوبة فقدان الحياة ، بينما توفي 4 في الحجز.

وصرحت لوسي راي ، من جرانت ليبرتي ، لصحيفة الإندبندنت :” أنه من المؤسف أن إساءة معاملة سجناء الرأي مستمرة بينما يراقب العالم ، تتعرض النساء لانتهاكات مستمرة ووحشية دون حقوق الإنسان الأساسية”.

ودعت “راي” المملكة إلى دعم بيانها بأنها “دولة حديثة وتقدمية” بالأفعال والإفراج عن الأبرياء الذين اختفوا واعتقلوا وخضعوا لمحاكمات صورية.

اعتقال والدة عبدالله الغامدي

وقالت: “سجن وتعذيب وإساءة معاملة أم مسنة مثل عايدة الغامدي لأن ابنها طلب اللجوء بالتأكيد أمر بغيض وخاطئ في أي أمة”.

من جانبه، صرح عبد الله الغامدي ، الناشط السياسي والحقوقي وهو نجل السيدة الغامدي ، أنه هرب من المملكة العربية السعودية بعد أن تعرض للتهديد بسبب حملته ضد السياسات الاستبدادية في الدولة المركزية.

وأضاف أن والدته عايدة واثنين من أشقائه اعتقلوا بعد مغادرته.

وقال “الغامدي” ، الذي ساهم في إعداد هذا التقرير إنه “تم القبض عليهم ليس لأنهم ارتكبوا جريمة ، ولكن بسبب نشاطي”.

وذكر أنه شعر “بإحساس لا يوصف بالشوق” تجاه حقيقة أن والدته في السجن في المملكة العربية السعودية.

تعرض والدة “الغامدي” للتعذيب

وأضاف الغامدي ، الذي يعيش في المملكة المتحدة: “لأكثر من ثلاث سنوات ، احتجزت العائلة المالكة السعودية والدتي العزيزة البالغة من العمر 65 عامًا وشقيقي الأصغر. وقد احتُجزوا في الحبس الانفرادي وتعرضوا للتعذيب الجسدي عن طريق حرق السجائر والضرب والجلد.

وتابع:”من الصعب جدًا الاتصال بأسرتي لأن هذا سيعرضهم للخطر لأن الحكومة السعودية طلبت منهم عدم الاتصال بي وإعطائي أي تحديثات بشأن حالة والدتي وأخي ، ومع ذلك فأنا غير متأكد من اتهامات والدتي”.

وذكر أن والدته احتُجزت لأكثر من عام في سجن ذهبان المركزي في جدة قبل نقلها إلى سجن مباحث الدمام، لافتا إلى أنه يحتاج إلى أن تكون “آمنة وحرة وقادرة على الابتهاج مع أحبائها”.

وأضاف: “لا يوجد وقت لم تكن فيه في ذهني، ويؤلمني أن كل عملي الجاد لم يؤد إلى إجابة محددة لحريتها”.

وذكر أنه كان “يكافح من أجل تحقيق العدالة والحرية للأمة السعودية” منذ عام 2004 وتأمين “ديمقراطية حيث يوجد نظام عدالة مستقل”.

وأوضح أن والدته تعرضت للتعذيب عند دخول ابنها عادل، الذي تعرض للتعذيب بالإضافة إلى ذلك.

وكشف أنها “بسبب كبر سنها، تعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وآلام البطن العادية، مؤكدا على أن والدته: “بسبب المعاملة الجائرة والتعذيب داخل السجن، ساءت صحتها العقلية.

وقال:”محمد بن سلمان والعائلة المالكة السعودية يحتجزونها كرهينة يطالبونني بالعودة إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة التعذيب والموت الوشيك حتى يتم إسكات أمثالي ممن يدافعون عن العدالة والمساواة والمجتمع العادل مثل هؤلاء. قبلي.”

وحث الغامدي “العالم والأمم المتحدة وكل شخص له صوت” على التحدث ضد “هذا السلوك الشائن”.

من جانبها، استشهدت السيدة راي بقضية لجين الهذلول، التي تعرضت لحظر سفر وسُجنت بسبب قيامها بحملة من أجل حقوق الفتيات.

التحرش جنسيا بالناشطة لجين الهذلول

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن “الهذلول” تعرضت لضغوط لتحمل الإساءة إلى جانب الصدمات الكهربائية والجلد والتحرش الجنسي أثناء وجودها في السجن.

و تم القبض على لجين الهذلول، التي قامت بحملة فعالة لكسب الفتيات السعوديات المناسبين للقيادة، إلى جانب 10 ناشطات مختلفات في مجال حقوق الفتيات في المملكة العربية السعودية في مايو 2018 – قبل أسابيع من إلغاء الدولة حظر القيادة.

وحذرت “راي” من أنه من الأهمية بمكان “توعية الناس بالوحشية المطلقة وجرائم القتل والاعتداء الجنسي التي تحدث لسجناء الرأي” في الأمة، بما في ذلك “واجبنا كجنس بشري” حماية من لا يؤذيهم.

وقالت “يمكننا أن نبدأ بالمطالبة بالإفراج عن هؤلاء السجناء. لن تتوقف جرانت ليبرتي حتى يتم إطلاق سراح كل سجين رأي وبأن المملكة العربية السعودية معترف بها على حقيقتها – منبوذة من الديمقراطية وحقوق الإنسان “.

وأردفت:”لا يمكن للمملكة العربية السعودية ببساطة أن تنجح في اقتصاد ما بعد النفط إذا ظلت منبوذة اجتماعيًا وخسرت الاستثمار الأجنبي والسياحة التي تسعى إليها بشدة. الآن هو الوقت المثالي للنشطاء للتقدم والضغط من أجل التغيير “.