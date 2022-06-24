الجمعة, يونيو 24, 2022
الرئيسيةتقاريرمفاجأة في ملف "خاشقجي" حدثت قبل 5 أيّام من زيارة محمد بن...
تقارير

مفاجأة في ملف “خاشقجي” حدثت قبل 5 أيّام من زيارة محمد بن سلمان إلى تركيا

وفقًا لوثائق اطلع عليها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
محكمة تركية تغلق قضية مقتل خاشقجي قبل زيارة محمد بن سلمان watanserb.com
استقبال أردوغان لولي العهد السعودي في أنقرة

وطن – كشفت موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، عن أنّ محكمة تركية أغلقت القضية في مقتل جمال خاشقجي في 17 يونيو/حزيران الجاري، قبل خمسة أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأنقرة.

محمد بن سلمان - أردوغان
محمد بن سلمان – أردوغان

وأوضح الموقع البريطاني، أنّ المحكمة الجنائية الحادية عشرة في إسطنبول أغلقت القضية يوم الجمعة، متعللة بمجموعة من الأسباب القانونية، وفقًا لوثائق اطلع عليها “ميدل إيست آي”.

وقالت السلطات القضائية السعودية إن العديد من المشتبه بهم حوكموا بالفعل في المملكة.

وقالت محكمة اسطنبول في بيان صادر عن الغرفة المشتركة الأولى بمحكمة الرياض الجنائية إن 10 من المشتبه بهم البالغ عددهم 26 حوكموا بالفعل في المملكة وحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما، مما يجعل المحاكمة التركية غير ضرورية.

قُتل خاشقجي، كاتب عمود في “ميدل إيست آي” وصحيفة “واشنطن بوست”، داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018، في جريمة قتل صدمت العالم ولا تزال لها تداعيات.

تقرير الاستخبارات الامريكية يكشف تورط محمد بن سلمان في قتل خاشقجي watanserb.com
تقرير الاستخبارات الامريكية كشف تورط محمد بن سلمان في قتل خاشقجي

ساءت العلاقات بين أنقرة والرياض بشكل كبير بعد مقتل خاشقجي، لكن تركيا سعت منذ ذلك الحين إلى إصلاح العلاقات مع السعودية في محاولة لتعزيز اقتصادها.

ولبت تركيا أحد المطالب الرئيسية للمملكة في وقت سابق من هذا العام عندما سلمت القضية إلى المملكة العربية السعودية.

وقررت محكمة الرياض، بعد فحص ملف المحكمة التركية بشأن الاغتيال، عدم وجود دليل جديد يشير إلى ضرورة إعادة محاكمة المتهمين الـ 11 الباقين.

كما أضافت محكمة الرياض أن الجناة لم يتمكنوا من إثبات أي صلة بين القتل والمتهمين الأربعة الباقين الذين كانوا أيضًا جزءًا من الفريق التركي السعودي المشترك للتحقيق في الجريمة.

وفي المقابل، قالت محكمة اسطنبول إنها لا تملك الوسائل والأدلة لمواصلة المحاكمة في ظل هذه الظروف لأنها لا تستطيع الاستماع إلى شهادات المشتبه بهم.

وقالت المحكمة إن المبادئ والسوابق القانونية الدولية تشير إلى أنها يجب أن تسقط القضية، لأنها لا تملك سببًا محتملاً كافياً للاستمرار ضد المشتبه بهم الباقين – الذين لم تثبت إدانتهم في المحاكم السعودية.

استئناف خطيبة خاشقجي

ولا يزال من حق خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، استئناف القرار في إحدى المحاكم التركية العليا.

لكن إذا أيدت تلك المحكمة الحكم، فإن جنكيز ليس أمامها سوى خيار آخر: دعوى قضائية ثانية في محكمة اتحادية أمريكية مرفوعة إلى جانب مجموعة الديمقراطية الآن للعالم العربي، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي أسسها خاشقجي وأدارها.

لم يقرر القاضي في قضية واشنطن بعد ما إذا كان للمحكمة اختصاص.

إذا حدث ذلك، يمكن أن تفتح الدعوى ما وصفه أحد المصادر بأنه “صندوق باندورا” للمعلومات مع احتمال مطالبة المحكمة لولي العهد السعودي بتقديم الأدلة شخصيًا.

وزار محمد بن سلمان أنقرة يوم الأربعاء وتم الترحيب به بحفل تضمن إطلاق 21 طلقة تحية.

زيارة محمد بن سلمان لأنقرة
زيارة محمد بن سلمان لأنقرة

وأكد إعلان مشترك لاحق للحكومتين على نية تعميق العلاقات التجارية والطاقة والدفاعية وكذلك التعاون والتشاور السياسي والإقليمي.

تأتي جهود الرئيس التركي لتحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وكذلك الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي تواجه فيه أنقرة أزمة اقتصادية كبيرة، حيث بلغ التضخم الرسمي 73.5 في المائة، والانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.

المصدرميدل إيست آي - ترجمة وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

صحيفة تركية تكشف عن عروض اقتصادية ضخمة قدمها “ابن سلمان” لتركيا.. هذه تفاصيلها!

الهدهد

محاولة محو دول الخليج وسقوط ولي العهد.. لمحات جديدة من كتاب “محمد بن سلمان إيكاروس السعودية”

الهدهد

حملوا مسدسات كاتمة للصوت..فيديو يوثق اعتقال الخلية التي كانت تسعى لاستهداف إسرائيليين في تركيا

الهدهد

اعتداء جديد يطال عائلة سورية على يد عنصريين أتراك في ولاية “هاتاي” التركية

الهدهد

هذا السعودي فوق فوق.. “أردوغان” يفاجىء “ابن سلمان” بفرقة تركية تؤدي شيلة سعودية!

الهدهد

“ابتلع كبرياءه”.. دبلوماسي أمريكي سابق يهاجم أردوغان بسبب استقباله محمد بن سلمان

الهدهد

ابراهيم الحمد .. سيرة ذاتية لـ”شبيح” سوري برتبة عقيد منشق في تركيا

الهدهد

أول تعليق من خطيبة “خاشقجي” على زيارة “ابن سلمان” لتركيا.. هذا ما أكدت عليه!

الهدهد

طلب سعودي من ملك الأردن بتجنب عبارة “النبي الهاشمي” في كلمته أمام قمة جدة الشهر المقبل!

الهدهد

محمد بن سلمان يكسر البروتوكول خلال لقائه أردوغان (فيديو)

الهدهد

قلادة الحسين بن علي.. تعرف إلى الوسام الذي منحه العاهل الأردني لمحمد بن سلمان أسوة بوالده

الهدهد

بعد زيارته لمصر.. ناشط سعودي يفضح محمد بن سلمان: “هذا ما فعله بأموالنا”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

اغتيال شيرين أبو عاقلة: “الرأي” الأردنية تحذف مقالاً يحمل “بينيت” المسؤولية!

فيديو قد يكون سبباً في اعتقال حمادي الجبالي بتونس .. ما علاقة الإمارات؟!

الأمن المغربي يرتكب مجزرة ضد مهاجرين أفارقة .. أكثر من 45 قتيلاً ومئات الجرحى (شاهد)

الجزائر تطرد البعثة الإعلامية المغربية المكلفة بتغطية الألعاب المتوسطية و”دراجي” يعلق

مباحثات سرية مع دولتين عربيتين للتطبيع مع إسرائيل .. من هما؟!

كشف هوية قاتل إيمان ارشيد في جامعة العلوم التطبيقية بالأردن

أسامة جاويش يتلقى تهديدات لحديثه عن آمال ماهر وعلاقة تركي آل الشيخ باختفائها

صحيفة تركية تكشف عن عروض اقتصادية ضخمة قدمها “ابن سلمان” لتركيا.. هذه تفاصيلها!

أمير قطر يصل القاهرة “والسيسي” يستقبله بالأحضان (شاهد)

والدة إيمان ارشيد عن قاتل ابنتها: “بدي أشوفو وهو يتعذب” (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC