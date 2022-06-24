مفاجأة عن اختفاء آمال ماهر يفجّرها لاعب المنتخب المصري .. هذا ما أكده

وطن- رغم بيان نقابة الموسيقيين الذي أكد بأن المطربة المصرية آمال ماهر بخير بعد الضجة التي أثارتها مواقع التواصل الاجتماعي بأنها مختطفة، أكد لاعب المنتخب المصري السابق إبراهيم سعيد أنه لم يستطع التواصل معها على الرغم من الصداقة التي تجمعهما.

وقال إبراهيم سعيد في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”هشتاج امال ماهر منتشر الفتره الاخيرة انا اعرفها علي المستوي الشخصي وصداقه من زمان وحقيقي حاولت اني اتواصل معاها او مع القريبين منها مفيش رد منهم ياريت حد يطمنا عليها او هي تطلع لايف تطمنا لانها من الشخصيات الجميلة والطيبة اللي الواحد يسال عنها”.

هشتاج #امال_ماهر منتشر الفتره الاخيره انا اعرفها علي المستوي الشخصي وصداقه من زمان وحقيقي حاولت اني اتواصل معاها او مع القريبين منها مفيش رد منهم ياريت حد يطمنا عليها او هي تطلع لايف تطمنا لانها من الشخصيات الجميله والطيبه اللي الواحد يسال عنها — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) June 24, 2022

نقابة الموسيقيين تنفي تعرضها للاختطاف

وجاءت هذه التغريدة على الرمن من إصدار نقابة المهن الموسيقية بيانا، الخميس، قالت فيه انها ” تهيب بجمهور الفنانه آمال ماهر ومحبيها عدم الإنخراط وراء الشائعات التي انتشرت مؤخرا علي كافة وسائل التواصل الإجتماعي.”

وأوضح البيان أن النقابة “تواصلت مع أسرتها وأكدت عدم صحة هذه الشائعات تماما وأوضحوا أن النجمة آمال ماهر تعيش حياة هادئة بين أسرتها.”

وزعمت النقابة أنها لم تكن بعيدة عن أي من أعضائها في سرائه أو ضرائه وأنها دائما سند لكل أعضائها.

وسوم تتصدر للسؤال عن آمال ماهر

وتصدّرت عدد من الوسوم تتعلق باسم المطربة مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، إثر رواج شائعة تعرضها ” للاختطاف والاحتجاز، بل والاعتداء الجسدي والجنسي، بتحريض من طليقها.

علاقتها بتركي آل الشيخ

ومنذ ارتباط اسمها بالمستشار السعودي تركي آل الشيخ في عام 2015، تراجع إنتاج آمال ماهر الفني، وتكرر تعبيرها عن تعرضها وأهلها لمضايقات. كان آخر الفصول حين أعلنت اعتزالها الغناء مطلع حزيران/ يونيو 2021، قبل أن تعود – مدفوعةً بحملة دعم قوية من الجمهور- وتلمح إلى إمكانية عودتها للغناء بعد نحو ثلاثة أسابيع من الجدل المستمر حولها آنذاك.

ومع الربط بين مزاعم الاختطاف والاحتجاز والتعذيب وبين اسمها، نشرت حسابات آمال ماهر، الثلاثاء 21 حزيران/ يونيو، صوراً تظهر فيها الفنانة على الشاطئ، مع تعليق مقتضب بالإنجليزية: “أجواء الصيف. أشتاق لكم جميعاً”.

Summer vibes 🌝🏖 miss you all ❤️ pic.twitter.com/ABWcCILqRM — Amal Maher (@amalmaher) June 21, 2022

وعبر وسمي آمال ماهر فين وامال ماهر في خطر، عبّر معلقون كثر عن عدم اطمئنانهم على مصير الفنانة حتى بعد نشر الصور التي قالوا إنها قد تكون “قديمة”، لا سيّما مع اعتقادهم بأن “طليقها المجرم مسيطر على كل حساباتها”.

وتعجب البعض من أن المنشور الأخير “ممول” للوصول لأكبر عدد ممكن من الجمهور بالرغم من أن التفاعل مع منشورات الفنانة كبيرا ولا تحتاج لمثل هذه الخطوة.

ولم يقتنع الجمهور أيضاً برسالة الطمأنينة التي بثتها المطربة مروة نصر – التي يقال إنها قريبة من آمال ماهر – حين نشرت صورة الفنانة مرفقةً معها أنها “زي الفل وفي وسط أهلها وبخير، وإن شاء الله راجعة قريب أوي. كل اللي بيتقال إشاعات”.

الفنانة نادية مصطفى توضح

وكانت الفنانة نادية مصطفى قد علقت على حقيقة اختطاف مواطنتها الفنانة آمال ماهر ومصيرها، بعد شائعات عن تعرضها لمخاطر شديدة واختطافها وحتى مقتلها.

ونشرت نادية مصطفى منشوراً عبر حساب منسوب لها في فيسبوك طمأنت فيه جمهورها وجمهور آمال ماهر بشأن حياة الأخيرة، مؤكدة أنها بخير ولا شيء يمس حياتها.

وأكدت الفنانة أنها تواصلت مع والدة وأخ آمال ماهر عبر اتصال هاتفي، للاطمئنان على آمال، مشددة على أنها بخير، طالبة عدم نشر الشائعات حولها.

وقالت في منشورها: ”أصدقائي وحبايبي بناء على مكالمه مني لأخو ووالدة أمال ماهر حالاً أحب أطمنكوا أمال بخير وزي الفل وأنا ووالدتها بنترجاكوا كفايه نشر أخبار لا أساس لها من الصحة وهي هتعمل لايف ڤيديو في الوقت الذي تراه مناسباً لها“.