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مذيع فوكس نيوز يكشف “أخبارا مجنونة” من مكتب بايدن.. هل يتلقى تعليمات؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
حالة بايدن الصحية watanserb.com
الرئيس الأمريكي جو بايدن

وطن – أعلن مقدم برامج في قناة فوكس نيوز الأمريكية عن أخبار وصفها بـ”المجنونة”، من مكتب الرئيس جو بايدن.

وقال المذيع: “أخبار مجنونة من مكتب بايدن. سنعرض عليكم الآن لقطة مقربة لورقة يحملها بايدن في يديه من اجتماع اليوم. لا يمكنكم قراءتها لأنها بعيدة جدا، لكننا سنقوم الآن بتكبيرها”.

وأضاف: “خلال اجتماع مع شركات طاقة الرياح، تلقى بايدن تعليمات خطوة بخطوة مع أبسط الأشياء، على شاكلة أنت ستدخل غرفة روزفلت وتقول مرحبا للمشاركين، ستأخذ مقعدك، تسأل ليز شولر، ليز ستنضم إلينا افتراضيا، أنت ستعطي تعليقات موجزة مع قراءة التصريح بين قوسين، ستخرج”.

وعبر المذيع عن استنكاره لهذا الأمر، متسائلًا: “أهذا رئيس الولايات المتحدة؟ تخيلوا لو أنهم وجدوا مثل هذه البطاقة مع ترامب؟ لكانت انفجرت الدعوات إلى تنحيته أعلى.. يبدو الأمر الآن كما لو أن الدولة تديرها مربية في روضة أطفال. وهذا لا يأبه به أحد!”.

ودائما ما تثير الحالة الصحية للرئيس الأمريكي تساؤلات وتكهنات، إذ يشكك البعض في حالته، خصوصا مع سنه الكبيرة إذ يبلغ من العمر 79 عامًا.

وكان قد سقط مؤخرا خلال رحلة في حديقة حكومية بالقرب من منزله في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير، وسط عديد من الصحفيين والمواطنين الذين كان يترقبونه بكاميراتهم وهواتفهم، ليسقط أمام أعينهم.

وحاول الرئيس بايدن الوقوف مرة واحدة في منطقة بها دوران، لكن قدمه علقت في دواسات الدراجة، ليسقط على الأرض ويظهر مستلقيا على ظهره.

وبعد هذه الحادثة، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن بايدن بخير بعد أن سقط من دراجته.

وأضاف المسؤول، في بيان، أنه لا يحتاجه لرعاية طبية، وتابع: “كما قال الرئيس، هو بخير، وما حدث أن قدمه علقت في الدواسة أثناء ترجله وهو بخير”.

كما تداول نشطاء مقطع فيديو يُظهر بايدن وهو يصعد الطائرة بينما وجد صعوبة شديدة في ذلك، وتعثر كثير حتى سقط أرضا.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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