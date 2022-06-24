فيديو جديد يُظهر كيف نفذ قاتل نيرة أشرف جريمته وكيف امتنع المارة عن إنقاذها

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد يرصد لحظة مقتل طالبة جامعة المنصورة، نيرة أشرف، على يد زميلها في الجامعة عقب رفضها الزوج منه.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإن إمكانية إنقاذها كانت ممكنة بشكل كبير، حيث ظهر الجاني وهو ملقي الطالبية “نيرة أشرف” في الأرض ويقوم بضربها بعنف قبل أن يقوم بذبحها.

الموقف السلبي للمارة

وأظهر الفيديو الذي تم التقاطه من زاوية مختلفة للفيديو الأول الذي تم تداوله ويوثق لحظة ذبح الطالبة سلبية العديد من الشبان المتواجدين في المكان، حيث لم يقدم أحد عليه لإيقافه وهو يقوم بسحلها وضربها.

وأظهر الفيديو أيضا أن عملية الاقتراب والإمساك بالجاني محمد عادل، لم تتم إلا بعد أن استل سلاحه الأبيض وقام بذبحها أمام مرآى ومسمع الجميع.

النيابة العامة تستجوب الشهود

وكانت النيابة العامة المصرية قد استمعت في واقعة مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى 25 شاهدا منهم طلاب وأفراد أمن الجامعة وعمال محلات بمحيط الواقعة.

وفي التحقيقات أكد شهود العيان رؤيتهم المتهم أثناء ارتكابه الجريمة، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذلك ذوي المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.

سعى للتواصل معها قبل قتلها

أشار الشهود في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها.

إحالة الجاني لمحكمة الجنايات

وأمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام المصري بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري.