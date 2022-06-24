طارق العريان يرقص مع حبيبته ويحتضنها بجرأة بعد احتفال أصالة بعيد زواجها الأول! (فيديو)

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد للمخرج الفلسطيني طارق العريان، وحبيبته عارضة الأزياء الأرمنية السورية نيكول سعفان.

“مغرم يا ليل”

وظهر طارق العريان، طليق الفنانة أًصالة، وهو يحتضن نيكول سعفان ويرقصان سوياً في أحد حفلات الزفاف بتركيا.

وبدا الثنائي في حالة انسجام تام خلال أداء الفنان اللبناني راغب علامة أغنيته الشهيرة “مغرم يا ليل”.

وجاء فيديو رقص طارق العريان ونيكول سعفان، بالتزامن مع احتفال أصالة بعيد زواجها الأول من الشاعر العراقي فائق حسن.

“الحمد لله على نعمة وجودك يا أبي”

فنشرت أصالة صورة تجمعها بفائق حسن عبر حسابها على انستقرام. وعقبت: “متل هاليوم من سنه ولدت من جديد .. فايق الحلمّ الرجّال الّلى قدر يمحي كلّ التّعب ويهدينى نفّسى لاستمتع بكلّ لحظه بهالحياة”.

وتابعت: “الحمد لله على نعمة وجودك يا أبي وحبيبي وسندي وكيان بركن له يطمنّي وأستوطن فيه من غربه دامت قبله سنين .. كلّ سنه وأنا معك سالمة”.

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ورد زوج أصالة على كلماتها الرومانسية، بنشر صورتهما معاً على دراجة نارية. مرفقة بتعليق جاء في نصه :”كل عام وأنت لي وأنا لك بدون تكلف ببساطة بعفوية … الحب هو أن تكون أنت ولا شيء سواك!!”

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وتابع:” شكرا لسنة هي أجمل سنين حياتي شكرا لعطائك الإنساني شكرا لكل كلمة. لكل همسة لكل تفاصيل قصتنا التي لها كل يوم بداية وكأننا نعيشها أول مرة.. شكرا جوزتي”.

ظهور جريء

وكان أول ظهور علني لـ طارق العريان وحبيبته، في الشهر الماضي، حين قامت نيكول سعفان بنشر صور خاصة تجمعهما عبر “انستجرام”، استذكرت خلالها مرور عام على رحلتهما معاً في أمريكا.

وظهر الثنائي في أحد الملاهي الليلية المغلقة، وكان طليق أصالة يرتدي قميصاً أسود مرقط بالأبيض، مع بنطال جينز ممزق من منطقة الركبة.

أما نيكول فقد ارتدت أيضاً ملابس كاجوال عبارة عن جينز أزرق ممزق وتوب أسود مكشوف البطن والأكمام.

وعقبت نيكول على الصور قائلة: “منذ عام واحد مثل اليوم في ميامي”.

ووصف معظم المتابعين طارق بـ “شوقر دادي“، الذي أصبح يُطلق على “الحبيب الغني” الذي يقوم على تغطية احتياجات حبيبته المادية ومصروفها الخاص بشكل كامل.