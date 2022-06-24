ديفيد هيرست: زيارة بايدن الشرق الأوسط .. لماذا يحتاج العالم العربي قيادة جديدة!

وطن – نشر الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، مقال رأي له بموقع “ميدل إيست آي”، عنونه بــ”زيارة بايدن الشرق الأوسط: لماذا يحتاج العالم العربي قيادة جديدة”.

وفيما يلي نص المقال:

إذا فكرت في الأمر، فالآن هو الوقت المناسب لظهور زعيم عربي شاب وطموح.

أمريكا لن “تعود” كما أعلن الرئيس جو بايدن قبل 18 شهرًا فقط. لقد استنفدت الولايات المتحدة وجاهلها بعد عقدين من الإخفاقات المتسلسلة في السياسة الخارجية، وخصصت للتو أكثر من 50 مليار دولار لأوكرانيا ويمكن أن تكون على وشك الدخول في ركود.

يواجه بايدن انتخابات منتصف المدة التي من المؤكد أنه سيفقد فيها السيطرة على منزل واحد على الأقل في الكونجرس.

قبل وقت طويل من حدوث ذلك، تخلى بايدن عن سياسته الخاصة بالشرق الأوسط – السلام مع إيران – وعاد يسير بشكل ضعيف لأوامر رقيب تدريب إسرائيلي.

لكنه أيضًا، على وشك المغادرة.

وبغض النظر عن شكل ونطاق اتفاق الأمن الإقليمي الذي يأمل بايدن الإعلان عنه في الرياض خلال زيارته المقبلة في يوليو، فإن السعوديين – على سبيل المثال – سيوقعون صفقة مع كرسي فارغ.

سيخرج كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي نفتالي بينيت وبيني غانتس من السلطة قريبًا.

من ناحية أخرى، يمكن لأمثال بتسلئيل سموتريتش أو إيتامار بن غفير أن يتوقعوا بشكل واقعي الفوز بمقاعد كافية في الكنيست للمطالبة بوزارات مهمة في الحكومة المقبلة، والتي ستميل بالتأكيد إلى اليمين الراديكالي.

أي زعيم عربي يريد أن يوقع على ورقة مع حكومة إسرائيلية مستقبلية تضم متطرفين يصرخ أنصارهم بانتظام “الموت للعرب” ويعنيونها؟.

ردع إيران

سيكون الاتفاق الأمني ​​مثل تحالف الدفاع الجوي في الشرق الأوسط الذي تمت مناقشته مكافئًا لطلاء حرف T كبير (للهدف) باللون الأحمر على جميع البنية التحتية للنفط والغاز، مما يدعو إلى إطلاق موجات من الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز الشهيرة من إيران.

إذا كانت إيران قد أقامت قوة ردع ضد هجوم شامل على إنتاجها النووي، فستكون ضد جيرانها المباشرين، وليس إسرائيل.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان أي جار لإيران، ناهيك عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، سيغري.

إذا فعلوا ذلك، فسيتعين عليهم أن يكونوا واثقين تمامًا من أن مظلة دفاعهم الجوي لن يتم انتزاعها منهم.

إيران هي الدولة الوحيدة التي يمكنها الدفاع عن نفسها بدون معدات قوة عظمى.

في المرة الأخيرة التي تعرضت فيها محطات النفط التابعة لها رفضت الإمارات توجيه أصابع الاتهام إلى إيران بسبب هجمات الألغام على الناقلات التي تستخدم ميناءها، على الرغم من أن أدلة الوكالة الإيرانية كانت ساحقة.

وعلى حد علمي، ما زالت الولايات المتحدة غير قادرة على تحديد البلد الذي أتت منه الطائرات بدون طيار التي أوقفت مؤقتًا نصف إنتاج أرامكو اليومي.

شيء واحد مؤكد. حلقت الطائرات بدون طيار في الأجواء السعودية من الشمال وليس من الجنوب. لم يطلقهم الحوثيون.

دور روسيا في الشرق الأوسط معلق هو الآخر. لقد قضم فلاديمير بوتين أكثر مما يستطيع مضغه بغزو أوكرانيا.

لقد اضطر إلى سحب وحدات من سوريا وإعادة انتشار مرتزقة فاغنر من ليبيا. تأثر بروز روسيا كقوة إقليمية في الشرق الأوسط.

تركيا أيضا تتجه نحو الداخل. كل ما يفعله الرئيس رجب طيب أردوغان الآن موجه لانتخابات حادة سيواجهها العام المقبل، وإذا كان ذلك يعني الانفراج مع مصر وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات، فليكن.

يحتاج أردوغان إلى إثبات أمرين لشعب يعاني من التضخم المفرط – أن تركيا لم تعد في حالة حرب مع القوى العربية الكبرى ، وأنه يمكنه جلب الأموال.

إذن لديك الزعيم الروسي عالقًا في مستنقع عميق في شرق أوكرانيا، وقادة أمريكيون وأتراك وإسرائيليون في وضع انتخابي مذعور.

مرحلة مفتوحة

كل هذا يترك الساحة مفتوحة على مصراعيها لزعيم عربي سني “برؤية” ومال.

هذا الأسبوع، حاول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان القيام بهذا الدور، في زياراته لمصر والأردن وتركيا.

كانت زياراته الإقليمية بمثابة بروفة لليوم الكبير الذي كان فيه بايدن و “سيكون في نفس الغرفة” – لاستخدام أحدث ما توصل إليه من تعابير لوصف تراجع الرئيس عن التعهد الذي قطعه على نفسه بمعاملة قاتل جمال خاشقجي على أنه “منبوذ“.

هذه لحظة كبيرة لملك المستقبل. بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا في واشنطن في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، دمر بن سلمان صورته من خلال الأمر بقتل خاشقجي.

لاستعادت ، يحتاج إلى إظهار ليس فقط أنه قائد، ولكن يُنظر إليه على أنه كذلك في المنطقة.

ماذا حدث؟ ورفع الحظر المفروض على السياح السعوديين إلى تركيا وأعلن عن صفقة استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار في مصر.

ليس من الواضح كيف سيعود أي من هذه الأموال بالفائدة على المصريين.

كانت إحدى الاتفاقيات الموقعة لتخزين المنتجات النفطية السعودية، والأخرى لتوليد الطاقة من طاقة الرياح في وقت تمتلك فيه مصر فائضًا في الطاقة. والثالث استثمار مصري في السعودية.

مرة أخرى مع هذا الأمير ، انتصر السراب على الجوهر.

وينطبق الشيء نفسه على البيان المشترك الذي أصدره بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن ليبيا.

وأكد البلدان، اللذان لهما تاريخ حافل من التدخل الفاشل في ليبيا، “أهمية البدء الفوري في تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”.

وفي نفس اليوم، مددت تركيا انتشار قواتها في ليبيا لمدة 18 شهرًا أخرى.

مصر: بلد مفكك

إن الافتقار إلى القيادة في العالم العربي مهم في وقت مثل هذا. انظر إلى مدى انخفاض مصر.

كانت تعتبر ذات يوم زعيمة العالم العربي. كانت القاهرة في يوم من الأيام أول ميناء يزور فيه رئيس أمريكي المنطقة. انطلقت علاقة الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية في المياه المصرية عام 1945 عندما التقى فرانكلين روزفلت بالملك السعودي عبد العزيز بن سعود على متن سفينة أمريكية، يو إس إس كوينسي ، في قناة السويس.

استغل كل من نيكسون وكارتر وأوباما رحلاتهم إلى القاهرة لتقديم مبادرات إلى العالم العربي.

اليوم مصر دولة ممدودة يدها بوعاء التسول بشكل دائم. عندما كان ولي العهد السعودي على وشك السفر إلى القاهرة، حدث تبادل أكثر مرارة بين البلدين.

دق ناقوس الخطر الصحفي المصري عماد الدين أديب، الذي تربطه صلات وثيقة بالنظام.

كتب أنه نتيجة لحرب أوكرانيا، أدت الزيادة في تكاليف الطاقة والحبوب والمحاصيل والسلع الغذائية الأساسية إلى إضافة 25 مليار دولار إلى الميزانية المصرية.

وباعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تستورد 12 مليون طن سنويًا، فقد ارتفعت تكلفة طن القمح بنسبة 80 بالمائة.

وقال إنه إذا لم تحصل مصر على هذا المبلغ الإضافي البالغ 25 مليار دولار بحلول أوائل العام المقبل على أبعد تقدير، فقد تواجه مصر اضطرابات مدنية أسوأ من الربيع العربي في عام 2011.

في هذه الحالة، بحسب هذا الكاتب، “سيبدأ كابوس التهجير البري الكبير عبر الحدود مع ليبيا وفلسطين والسودان. سيبدأ سيناريو الكابوس المتمثل في هجرة الملايين عبر البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا وعبر البحر الأحمر إلى دول الخليج “.

كرر شقيق أديب، وهو مذيع تلفزيوني معروف، نفس الرسالة على الهواء، لذلك لا شك في أن التهديد ببدء إرسال ملايين المصريين عبر البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ​​تمت معاقبتهم رسميًا.

وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، أكثر وضوحا. وكشف أن أكثر من 90 في المائة من الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلية خرج بالفعل من مصر خلال الأشهر الأخيرة، بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية وبدء سياسة نقدية أكثر صرامة في الولايات المتحدة.

وأضاف معيط أن كل زيادة بنسبة واحد بالمئة في أسعار الفائدة على الدين تكلف مصر ثلاثة مليارات جنيه مصري (160 مليون دولار).

وحذر من أنه في حالة استمرار الأزمة الحالية فإنها ستتطور إلى مجاعات نتيجة عدم القدرة على توفير الطعام والشراب. داعيا الدول إلى العمل على حل الوضع الحالي قبل فوات الأوان.

عندما حذر يحيى حامد، وزير الاستثمار المصري السابق في حكومة محمد مرسي، قبل ثلاث سنوات في مقال لمجلة فورين بوليسي من أن الاقتصاد المصري ينهار، ردت المؤسسة المصرية بغضب.

الآن كلهم ​​يقولون نفس الشيء.

قوبلت هذه التهديدات برد رائع من السعوديين. وغرد الكاتب العلماني تركي الحمد: “كان على الكاتب أن يسأل: لماذا لا تستطيع بلاده (مصر) أن تحل أزماتها المزمنة بنفسها بدلاً من الاعتماد على هذا وذاك؟ مصر عندما يجعلها تبحث عن “راع” خليجي أو إيراني أو تركي ، بدلاً من أن تكون راعياً كما كانت في السابق ، لأنها لا تفتقر إلى ما تملكه تركيا وإيران والخليج “.

ووصف في تغريدة أخرى مصر بأنها دولة “محطمة”.

سوء إدارة السيسي الاقتصادية

حمد له وجهة نظر. على حد تعبير السيسي نفسه، فقد استهلكت مصر أكثر من 500 مليار دولار من أموال الخليج وهي الآن دولة “تواجه مجاعة جماعية” – كلماته مرة أخرى. لماذا يجب على السعوديين ضخ الأموال حرفيًا في جيوب الجيش المصري أو مشاريع الغرور الخاصة بالسيسي – مثل توسيع قناة السويس أو عاصمة جديدة لمصر.

ولماذا يجب أن تنقذ المملكة العربية السعودية بالفعل، في حين أن الرجل نفسه الذي حذر من المجاعة الجماعية أنفق 12.4 مليار دولار على مشتريات الأسلحة من دول الاتحاد الأوروبي بين عامي 2013 و 2020 ، وفقًا لحملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT).

أصبحت مصر في هذه الفترة ثاني أكبر مستورد للأسلحة الفرنسية، حيث وقعت صفقات لـ 24 مقاتلة رافال وفرقاطة بحرية وصواريخ.

في العام الماضي، وقعت مصر على 30 طائرة أخرى، تم تمويل جميع الصفقات بقروض من الحكومة الفرنسية والبنوك الفرنسية.

كما أن الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء لم يمنع مصر من شراء الأسلحة. مصر على وشك دفع مبلغ 500 مليون دولار لإيطاليا مقابل 24 مقاتلة من طراز تايفون بقيمة 3 مليارات دولار.

لماذا بالفعل مصر الآن دولة لا تستطيع إطعام شعبها؟. بالمناسبة، قدم الاتحاد الأوروبي لمصر 100 مليون جنيه إسترليني (106 مليون دولار) استجابة لأزمة الغذاء. وهذا يعادل يورو واحد لكل مصري.

في حين أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد أدى بالفعل إلى إفشال الوضع المالي لمصر، فإن السبب هو سوء الإدارة الاقتصادية والفساد على نطاق بشع استمر لأكثر من عقد من الزمان.

لقد دفع السيسي مصر إلى الأرض.

طوال ذلك الوقت، شعر السيسي أن الأموال التي كان يحصل عليها من الخليج ملكه بحق.

قال ذات مرة لرئيس هيئة الأركان عباس كامل في شرائط مسربة تم التأكد من صحتها لاحقًا: “لديهم أموال مثل الأرز”.

وقال مصدر خليجي مخضرم “لم يعد الأمر كما كان من قبل.” “الإماراتيون ليسوا سعداء، والسعوديون غير مهتمين. المصريون لديهم هذا الإحساس غير الواقعي باستحقاق المال والدعم من الخليج. إنهم يعتبرون هذه الأموال حقهم”.

بعد مرور عشر سنوات، أصبحت محنة المصريين أكثر خطورة بكثير على استقرار المنطقة مما كانت عليه في عام 2011 عندما أدت المصاعب الاقتصادية إلى انتفاضة إقليمية.

بحثا عن زعيم

منذ ذلك الحين، دمرت دول بأكملها في الحرب الأهلية: اليمن وسوريا وليبيا لم تعد موجودة كأمم متحدة.

الأردن على ركبتيه اقتصاديا. سيحضر بايدن في الشرق الأوسط في غضون أسابيع قليلة، ويعد بوعي – أو بغير وعي – بفجر جديد مع حاكم جديد للمملكة العربية السعودية لديه سجل حافل من التهور والقسوة والمشاريع الباطلة.

في وقت قصير أصبح أسوأ حاكم في تاريخ المملكة. كقائد إقليمي، يتسبب في كارثة للفلسطينيين بشكل خاص والعرب بشكل عام.

العرب بحاجة لزعيم قادر على الوقوف في وجه إسرائيل ويوحد شعبًا ضربته الهيمنة الغربية. إنهم بحاجة إلى التوقف عن التطلع إلى الغرب والشمال بحثًا عن حلول. أوروبا في حالة انحدار لن تمنحهم أي شيء.

لكن بالنسبة لتعاملاتهم مع الولايات المتحدة ، فإنهم بحاجة إلى إنشاء لوبي قوي بما يكفي لاتخاذ قرارات رئيسية في السياسة الخارجية التي تؤثر على المنطقة مسألة بقاء محلي للعديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي ، تمامًا كما فعلت إسرائيل.

الدول العربية لديها المال والشعب والموهبة للقيام بذلك. ما ينقص هو الإرادة والثقة بالنفس. النخبة العربية الحالية تحتقر وتخشى شعوبها. لقد استوردت وصنف التيار العميق للعنصرية الاستعمارية التي أظهرها الغرب للشرق الأوسط خلال القرن الماضي.

القائد الجدير بهذا الاسم سيفتخر بشعبه، لا يخاف منهم. وإذا كانت الطريقة الوحيدة لخروج مثل هذا الزعيم هي من خلال الثورة فليكن. إنه الشيء الوحيد الذي يفهمه الطغاة.

عندما تنفجر المنطقة مرة أخرى في وجوههم، كما ستحدث مرة أخرى بالتأكيد ، الشيء الوحيد الذي لا ينبغي أن يفاجأ به أحد منا.