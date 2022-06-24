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حمل شاكيرا بعد أيام من انفصالها يثير جدلاً .. فيديو رقص مثير يكشف الأمر! (شاهد)

شائعات قوية تلاحق المغنية الكولومبية بعد انفصالها!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
حمل شاكيرا watanserb.com
شائعات انتشرت عن حمل شاكيرا بعد ظهورها في فيديو رقص

وطن – في خضم الحديث المتواصل حول انفصالها عن مدافع برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، تواجه المغنية الكولومبية شاكيرا الآن شائعات حمل قوية للغاية.

حمل شاكيرا يثير ضجة!

جاء انتشار تلك الشائعات عن حمل شاكيرا، رغم انفصالها عن بيكيه، بعدما غزا مقطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعيّ، من برنامج تلفزيوني على شبكة “إن بي سي”، تظهر فيه المغنية الكولومبية، وهي ترقص. لكن بروز بطنها أثار تعليقات من متابعيها.

 

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ولم تعلق شاكيرا بعد على ما انتشر من مزاعم حملها. والذي سيشير بلا شك إلى فصل جديد في حياتها للأشهر القادمة مع احتمال ولادة طفلها الثالث. بحسب ما نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، وترجمت “وطن”

بعد انفصالهما، بالكاد تحدثت شاكيرا وجيرارد بيكيه عن خططهما المستقبلية. فيما أنّ الشاغل الرئيسي هو حضانة ورعاية طفليهما، اللذين يبلغان من العمر 9 و 7 سنوات، على التوالي.

أبناء شاكيرا و بيكيه
أبناء شاكيرا و بيكيه

هذا وتعيش شاكيرا حالة قلق بسبب شخص يطاردها ويترصد لها حول منزلها.

واستيقظت شاكيرا يوم الاثنين الماضي لتجد سلسلة من الرسائل المكتوبة على الجدران منتشرة عبر مكان الإقامة في منزل عائلتها في برشلونة.

وجاءت الكتابة على الجدران باللغة الإنجليزية على الرصيف أمام منزلها، فيها عبارات مثل: “أحبك يا امرأة جميلة”. و “أنا قادم لك يا حبي”. و “أنا مستعد للزواج منك الآن ودعمك”.

شاكيرا اضطرت لإبلاغ الشرطة لأن الأمر أثار قلقها بشكل كبير.

 

المصدرماركا - انستغرام - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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