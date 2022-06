حمل شاكيرا بعد أيام من انفصالها يثير جدلاً .. فيديو رقص مثير يكشف الأمر! (شاهد)

وطن – في خضم الحديث المتواصل حول انفصالها عن مدافع برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، تواجه المغنية الكولومبية شاكيرا الآن شائعات حمل قوية للغاية.

جاء انتشار تلك الشائعات عن حمل شاكيرا، رغم انفصالها عن بيكيه، بعدما غزا مقطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعيّ، من برنامج تلفزيوني على شبكة “إن بي سي”، تظهر فيه المغنية الكولومبية، وهي ترقص. لكن بروز بطنها أثار تعليقات من متابعيها.

ولم تعلق شاكيرا بعد على ما انتشر من مزاعم حملها. والذي سيشير بلا شك إلى فصل جديد في حياتها للأشهر القادمة مع احتمال ولادة طفلها الثالث. بحسب ما نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، وترجمت “وطن”

بعد انفصالهما، بالكاد تحدثت شاكيرا وجيرارد بيكيه عن خططهما المستقبلية. فيما أنّ الشاغل الرئيسي هو حضانة ورعاية طفليهما، اللذين يبلغان من العمر 9 و 7 سنوات، على التوالي.

هذا وتعيش شاكيرا حالة قلق بسبب شخص يطاردها ويترصد لها حول منزلها.

واستيقظت شاكيرا يوم الاثنين الماضي لتجد سلسلة من الرسائل المكتوبة على الجدران منتشرة عبر مكان الإقامة في منزل عائلتها في برشلونة.

Someone vandalized the street outside of Shakira’s home in Barcelona with creepy messages declaring their love for her…

Full Article: https://t.co/aLhfVgcHy1 pic.twitter.com/kvYqHbwG0g

— shakirastuff (@shakirastuff_) June 20, 2022