جوني ديب وآمبر هيرد .. لم ينتهِ الأمر بعد ومفاجأة جديدة!

وطن – فشل محامو جوني ديب وأمبر هيرد في في التوصل إلى تسوية في اللحظة الأخيرة يوم الجمعة، مما مهد الطريق لعملية استئناف طويلة ومكلفة.

وأنهى القاضي “بيني أزكارات” الحكم في محاكمة تشهير الزوجين السابقين خلال جلسة الاستماع، والتي لم يكن ديب وهيرد حاضرين فيها.

وأشار متحدث باسم هيرد ، 36 عاما ، إلى أن الممثلة تخطط لتقديم استئناف.

وقالت في بيان: “أنت لا تطلب العفو إذا كنت بريئا”.

بعد 21 يومًا، ستنتقل القضية إلى محكمة استئناف فرجينيا. وبعد ذلك سيكون لدى الأطراف 30 يومًا لتقديم إشعار بالاستئناف.

بموجب أمر الحكم الذي تم إدخاله في جدول الأعمال بعد ظهر يوم الجمعة، سيُطلب من ديب وهيرد نشر أحكامهما البالغة 2 مليون دولار و 10.35 مليون دولار، على التوالي، بالإضافة إلى فائدة 6٪ سنويًا.

قال مصدر مطلع على الإجراءات لصحيفة “نيويورك بوست” إن القاضي أدخل نسخة ديب من الحكم على الورق بالكامل، رافضًا جميع تعديلات هيرد المقترحة. ولم يطلب الفريق القانوني لديب أمرًا قضائيًا ضد زوجته السابقة.

ووفقًا للمصدر، قضت المحكمة أيضًا بأنه إذا كانت هيرد ستقدم استئنافًا، فسيتعين عليها تقديم ضمان مساوٍ لمبلغ الحكم بالكامل. إضافة إلى 480 ألف دولار في مدفوعات الفوائد.

في 1 يونيو، منحت هيئة محلفين في ولاية فرجينيا ديب 15 مليون دولار كتعويض – تم تخفيضه إلى 10.35 مليون دولار بسبب الحدود القصوى التي حددها قانون الولاية – بعد أن وجدت أن هيرد صوره بشكل غير عادل على أنه مسيء في مقال افتتاحي في إحدى الصحف، وفي هذه العملية جرح سمعته وحياته المهنية.

بينما حكم المحلفون لصالح جميع ادعاءات ديب الثلاثة المتعلقة بالتشهير، وجدوا أيضًا أن المحامي السابق للممثل قد شوه سمعة هيرد في حالة واحدة، ومنحها 2 مليون دولار كتعويض كجزء من الدعوى المضادة.

جوني ديب قد يتخلى عن التعويضات

في وقت سابق من هذا الشهر، لمح محامي ديب بنجامين تشيو خلال مقابلة في برنامج “صباح الخير أمريكا” أن نجم “قراصنة الكاريبي” قد يكون على استعداد للتخلي عن دفع زوجته السابقة له ملايين الدولارات كتعويض إذا أسقطت طليقته استئنافها.

قال تشيو عندما سئل عن خوف هيرد من الإفلاس: “من الواضح أننا لا نستطيع الكشف عن اتصالات المحامي والموكل. ولكن كما شهد السيد ديب.. لم يكن هذا يتعلق أبدًا بالمال للسيد ديب”.

وأضاف تشيو: “كان هذا حول استعادة سمعته – وقد فعل ذلك”.

أخبرت إيلين بريديهوفت، إحدى محامي هيرد، برنامج “توداي” على قناة إن بي سي أن نجمة “أكوامان” لم تستطع تحمل مبلغ 8.35 مليون دولار التي كانت تدين بها لديب.

وقالت مصادر لصحيفة The Post في أوائل يونيو أن الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا “مفلسة” بسبب الرسوم القانونية الضخمة المرتبطة بالمحاكمة التي استمرت ستة أسابيع.

عندما سئل عما إذا كانت الممثلة لديها الوسائل لتغطية الحكم الذي أصدرته هيئة المحلفين، أجاب بريدهوفت، “أوه لا، لا على الإطلاق”.