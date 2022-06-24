تونس: إحباط هجوم إرهابي استهدف الرئيس قيس سعيد

وطن – أعلنت وزارة الداخلية التونسية، إحباط محاولة هجوم إرهابي استهدف الرئيس قيس سعيد.

وقالت المتحدثة باسم الداخلية التونسية فضيلة الخليفي في مؤتمر صحفي، إنه تم إحباط عملية إرهابية في تونس.

وبحسب المتحدثة، فإن أحد عناصر الذئاب المنفردة “تنظيم داعش” حاول الهجوم على نقطة أمنية أمام أحد المقرات الحساسة، وتم إحباط العملية والقبض على منفذها وتم حجز أداة الجريمة.

وأضافت أن هناك معلومات مؤكدة عن محاولة المساس بسلامة الرئيس قيس سعيد، مشيرة إلى تواتر معلومات جدية ومتعددة المصادر بشأن مخطط لاستهداف الرئيس.

جاء ذلك الإعلان بعد الكشف عن تهديدات تلقتها السلطات، انتقلت وفق المتحدثة، من مرحلة التخطيط والتقرير من طرف الجهات الضالعة بها إلى المراحل التنفيذية الأولى.

وأكدت السلطات أن التحريات لا تزال متواصلة، مع العمل على جمع أكبر قدر من التفاصيل بشأن هذه التهديدات.

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة على وقع اتهامات للرئيس قيس سعيد بأنها يحاول تكريس سلطة الحكم المنفرد والديكتاتوري، إثر عملية تعديل للدستور سيتم الاستفتاء عليه بعد أقل من شهر.

والأحد الماضي، تظاهر المئات في تونس للتنديد بمشروع تعديل الدستور وعرضه على استفتاء، واعتراضا أيضًا على قرار الرئيس بعزل 57 قاضيا من مهامهم.

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