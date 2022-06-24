تحذير جدي من تسونامي سيضرب دولا عربية.. اليونسكو تعلن توقيته ومقدار ارتفاع الأمواج

وطن- كشفت منظمة “اليونسكو” التابعة للأمم المتحدة، بأن تسونامي قد يضرب قريبًا مدنًا رئيسية على البحر الأبيض المتوسط أو بالقرب منه بما في ذلك مرسيليا والإسكندرية وإسطنبول، مع احتمال حدوث موجة تصل إلى أكثر من متر في الثلاثين عامًا المقبلة.

ووفقا للمنظمة فإنه من المتوقع أن ترتفع مخاطر حدوث تسونامي في المجتمعات الساحلية للبحر الأبيض المتوسط مع ارتفاع مستويات سطح البحر، مؤكدة إنه بينما كانت المجتمعات في المحيط الهادئ والمحيط الهندي، حيث تحدث معظم موجات المد، تدرك المخاطر في كثير من الأحيان، فقد تم التقليل من شأنها في المناطق الساحلية الأخرى، بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط.

خمسة مجتمعات معرضة للخطر

ولفتت المنظمة وفقا لما نقلته “الغارديان” البريطانية، إلى أن خمسة مجتمعات معرضة للخطر في منطقة البحر الأبيض المتوسط ستنضم إلى 40 بلدة ومدينة أخرى “جاهزة لتسونامي” في 21 دولة بحلول العام المقبل، لافتة إلى أنه بالإضافة إلى مرسيليا والإسكندرية وإسطنبول ، فهي تشمل مدينة كان وتشيبيونا ، وهي بلدة تقع على ساحل المحيط الأطلسي بإسبانيا بالقرب من قادس.

وأشارت المنظمة إلى أن برنامج “الاستعداد للتسونامي” يعد جزءًا من جهود اليونسكو الأوسع ، والتي سيتم إطلاقها قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في لشبونة الأسبوع المقبل ، لضمان أن تعرف جميع المجتمعات المعرضة للخطر ما يجب فعله في حالة حدوث تسونامي بحلول عام 2030.

من جانبه، قال برناردو ألياجا ، خبير تسونامي في اليونسكو: “كانت كارثة تسونامي عامي 2004 و 2011 بمثابة جرس إنذار”. “لقد قطعنا شوطًا طويلاً منذ عام 2004. نحن اليوم أكثر أمانًا. لكن هناك فجوات في التأهب ونحن بحاجة إلى التحسين ؛ نحتاج إلى التأكد من فهم التحذيرات من قبل الزائرين والمجتمعات “.

تسونامي 2004

وقتل تسونامي المحيط الهندي ، في 2004، وهو الأكثر دموية في التاريخ ، ما يقدر بنحو 230 ألف شخص في 14 دولة ، في حين تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 9.1 درجة وتسونامي في عام 2011 ، والذي وصل ارتفاعه إلى ما يقرب من 40 مترًا (130 قدمًا) ، في مقتل 18000 شخص في اليابان.

وأشارت المنظمة إلى انه منذ كارثة تسونامي في المحيط الهندي عام 2004 ، استجاب مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ التابع لليونسكو ، والذي تستضيفه الولايات المتحدة ، لـ 125 حدثًا من موجات المد ، بمعدل سبعة أحداث سنويًا.

وفي هذا السياق، قال ألياجا: “الجزء العلوي من المنبع في حالة جيدة”. “تم العمل على إنشاء 12 مركزًا للإنذار بأمواج تسونامي تغطي معظم المحيط ، بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط.”

وأوضح أن مراكز الإنذار تشمل البحر المتوسط وشمال شرق المحيط الأطلسي ، بما في ذلك اليونان وتركيا وإيطاليا وفرنسا والبرتغال.

وقال ألياجا: “يتم التقليل من مخاطر حدوث تسونامي في معظم المناطق ، بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط”. “الأحداث ليست متكررة للغاية والمخاطر لا تترجم من جيل إلى آخر.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى إيصال الرسالة”. “في البحر الأبيض المتوسط ، ليس هناك شك في ذلك: ليس إذا ، إنه متى.”

تسونامي تسبب في مقتل 50000 شخص

وضرب أحد أعنف الزلازل في التاريخ البرتغال في عيد جميع القديسين عام 1755 ، مما تسبب في حدوث تسونامي بارتفاع 6 أمتار في لشبونة وكاديز، وقتل ما يصل إلى 50000 شخص في الزلزال ، لكن كثيرين غير مرتابين لقوا حتفهم في الحرائق والتسونامي التي أعقبت ذلك .

ماذا يعني ارتفاع الموج لـ 1.5 متر

ويمكن لأمواج تسونامي التي يبلغ ارتفاعها 1.5-2 متر فقط رفع السيارات عن الأرض، في حين أن الموجات الأصغر يمكن أن تؤدي إلى انتقال جدران المياه بسرعة 40 ميلاً في الساعة (65 كم / ساعة).

وقال ألياجا: “التحذير ليس القصة الكاملة”. الجزء الثاني هو استعداد المجتمع – كيف يتصرف الناس ويتفاعلون. هذا لديه طريق للذهاب “.

واستشهد ألياجا بحالة تيلي سميث ، وهي فتاة بريطانية تبلغ من العمر 10 سنوات قادت 100 شخص ، بما في ذلك عائلتها ، إلى بر الأمان في كارثة تسونامي عام 2004. قال لها مدرس الجغرافيا في المدرسة أن تغادر على الفور فور رؤية المياه تنحسر.

وقال إن ارتفاع مستوى سطح البحر، الذي يزيد من تأثير موجات تسونامي على المجتمعات الساحلية، هو “سبب إضافي لزيادة وتيرة عملنا”.

سلطات الإسكندرية وإسطنبول ومرسيليا تستعد لتسونامي

ولفت ألياجا إلى إن السلطات في الإسكندرية وإسطنبول ومرسيليا وكان وتشيبيونا تعمل على الاستعداد “لتسونامي” ، بما في ذلك علامات وإجراءات الإخلاء ، فضلاً عن خطط لتحذير السياح.

وقال “نريد 100٪ من المجتمعات ، حيث يوجد خطر مؤكد ، أن تكون جاهزة للاستجابة بحلول عام 2030”. “سيكون لديهم خرائط الإخلاء ، وسيكونون قد أجروا التدريبات وسيكون لديهم بالفعل تنبيهات على مدار 24 ساعة.”

وأوضح أن التنبيهات تم إطلاقها بعد حوالي 10 دقائق من وقوع الزلزال ، ويمكن أن تأخذ شكل أي شيء من مكبرات الصوت إلى رسائل WhatsApp.

“إذا كان تسونامي محلي ، فلديك 20 دقيقة كحد أقصى قبل أن تضرب الموجة الأولى. الموجة الثانية أكبر وتأتي بعد الموجة الأولى بـ 40 دقيقة. لا يزال لديك إمكانية الهروب “.

من جانبه، قال فلاديمير ريابينين ، السكرتير التنفيذي للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو: “أكثر من 40 مجتمعًا في 21 دولة أصبحوا أكثر أمانًا الآن وقد نفذوا برنامجنا الجاهز للتسونامي. إذا أردنا مواجهة هذا التحدي العالمي بحلول عام 2030 ، يجب علينا توسيع نطاق برنامجنا بسرعة كبيرة. ”