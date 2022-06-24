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رياضة

بول بوغبا قريب من العودة إلى يوفنتوس بالمجان

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
انتقال بول بوغبا إلى نادي يوفنتوس الإيطالي watanserb.com
انتقال بول بوغبا إلى نادي يوفنتوس الإيطالي

وطن – أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الموثوق في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، بأن النجم الفرنسي بول بوغبا 29 عاماً، سيعود إلى نادي يوفنتوس الإيطالي بالمجان هذا الصيف.

وقال الإيطالي رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” بول بوغبا يقرر العودة إلى نادي يوفنتوس، لقد اكتملت الاتفاقية بشكل كامل على النقل إلى الفريق مجاناً”.

انتقال بوغبا إلى يوفنتوس

وأضاف، ” سيتم التوقيع على الصفقة مع بداية شهر يوليو/ تموز المقبل، لقد تم الانتهاء منها ومختومة”.

كما وختم رومانو تغريدته، ” سيكون بول بوغبا في إيطاليا خلال أسبوعين، بوغبا غادر يوفنتوس قبل ست سنوات 100 مليون يورو. والآن عاد بالمجان”.

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وذكرت تقارير صحفية أخرى، بأن المفاوضات بين بوغبا ونادي بوفنتوس استمرت بين كلا الطرفين منذ أسابيع، حيث قام النادي الإيطالي بتقديم عرض للاعب بقيمة 8 ملايين يورو سنوياً. كما وستكون صفقة التوقيع لمدة 3-4 مواسم قادمة.

وتعد المرة الثانية التي يعود يضم فيها بوغبا إلى صفوف نادي يوفنتوس ( السيدة العجوز)، بعد انتقاله في صيف عام 2016 إلى نادي مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر). بصفقة قياسية بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون يورو.

أريد الأفضل لي

وكان نجم مانشستر يونايتد بوغبا، قد تحدث في مقابلة صحفية عبر منصة (Uninterrupted)، بشأن مستقبله، قائلاً: ” أريد الأفضل لي فقط، والحصول على الوقت الذي أحتاج إليه. كما والبحث عن الأفضل”.

كما وأردف، ” أريد أن ألعب كرة القدم وأن أكون على طبيعتي، وأريد أن أستمتع بما أقوم به. وبهذا الأمر سأقوم من تقديم المستوى الجديد ولا أريد التفكير بالسلبية”.

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وختم بوغبا حديثه، ” يمكنك أن تخسر المباريات وأن تخسر البطولات، لكن عليك أن تكون على مايرام مع نفسك وتستمتع. كما أن هذا الأمر هو ما أبحث عنه.. الروح هي كل شيء”.

وخاض الفرنسي بوغبا مع نادي مانشستر يونايتد الموسم الماضي، 27 مباراة في كافة المسابقات المختلفة بسبب كثرة الإصابات، تمكن من خلالها من تسجيل هدف وحيد وصناعة 9 تمريرات حاسمة لزملائه.

وحقق بوغبا نجم المنتخب الفرنسي (الديوك)، بعد عودته للمرة الثانية إلى مانشستر يونايتد، لقب كأس الرابطة الإنجليزية والدرع الخيري، وكذلك بطولة الدوري الأوروبي عام 2017.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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