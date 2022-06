بول بوغبا قريب من العودة إلى يوفنتوس بالمجان

وطن – أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الموثوق في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، بأن النجم الفرنسي بول بوغبا 29 عاماً، سيعود إلى نادي يوفنتوس الإيطالي بالمجان هذا الصيف.

وقال الإيطالي رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” بول بوغبا يقرر العودة إلى نادي يوفنتوس، لقد اكتملت الاتفاقية بشكل كامل على النقل إلى الفريق مجاناً”.

وأضاف، ” سيتم التوقيع على الصفقة مع بداية شهر يوليو/ تموز المقبل، لقد تم الانتهاء منها ومختومة”.

كما وختم رومانو تغريدته، ” سيكون بول بوغبا في إيطاليا خلال أسبوعين، بوغبا غادر يوفنتوس قبل ست سنوات 100 مليون يورو. والآن عاد بالمجان”.

Paul Pogba to Juventus, confirmed and here we go! Full agreement now completed on a free transfer. Deal to be signed at the beginning of July, it’s done and sealed. 🚨⚪️⚫️ #Juve

Pogba will be in Italy in two weeks. Juve sold him for €100m six years ago – now he’s back for free. pic.twitter.com/YNyyOlmSUE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2022