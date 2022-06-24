بول بوغبا قريب من العودة إلى يوفنتوس بالمجان

وطن – أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الموثوق في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، بأن النجم الفرنسي بول بوغبا 29 عاماً، سيعود إلى نادي يوفنتوس الإيطالي بالمجان هذا الصيف.

وقال الإيطالي رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” بول بوغبا يقرر العودة إلى نادي يوفنتوس، لقد اكتملت الاتفاقية بشكل كامل على النقل إلى الفريق مجاناً”.

انتقال بوغبا إلى يوفنتوس

وأضاف، ” سيتم التوقيع على الصفقة مع بداية شهر يوليو/ تموز المقبل، لقد تم الانتهاء منها ومختومة”.

كما وختم رومانو تغريدته، ” سيكون بول بوغبا في إيطاليا خلال أسبوعين، بوغبا غادر يوفنتوس قبل ست سنوات 100 مليون يورو. والآن عاد بالمجان”.

Paul Pogba to Juventus, confirmed and here we go! Full agreement now completed on a free transfer. Deal to be signed at the beginning of July, it’s done and sealed. 🚨⚪️⚫️ #Juve Pogba will be in Italy in two weeks. Juve sold him for €100m six years ago – now he’s back for free. pic.twitter.com/YNyyOlmSUE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2022

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راتب بول بوغبا

وذكرت تقارير صحفية أخرى، بأن المفاوضات بين بوغبا ونادي بوفنتوس استمرت بين كلا الطرفين منذ أسابيع، حيث قام النادي الإيطالي بتقديم عرض للاعب بقيمة 8 ملايين يورو سنوياً. كما وستكون صفقة التوقيع لمدة 3-4 مواسم قادمة.

وتعد المرة الثانية التي يعود يضم فيها بوغبا إلى صفوف نادي يوفنتوس ( السيدة العجوز)، بعد انتقاله في صيف عام 2016 إلى نادي مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر). بصفقة قياسية بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون يورو.

أريد الأفضل لي

وكان نجم مانشستر يونايتد بوغبا، قد تحدث في مقابلة صحفية عبر منصة (Uninterrupted)، بشأن مستقبله، قائلاً: ” أريد الأفضل لي فقط، والحصول على الوقت الذي أحتاج إليه. كما والبحث عن الأفضل”.

🚨🚨🚨🚨🚨نيكولو شيرا :

تم الاتفاق ، بول بوغبا إلى يوفنتوس كلاعب حر ، عقد لمدة 3 سنوات مع خيار للسنة الرابعة براتب 8 مليون يورو سنويًا + 2 مليون كمكافأة .. الكشوفات طبية في بداية شهر يوليو✅✅🔥🔥 pic.twitter.com/2eb6KtaALE — Curva Juventus (@CurvaJ) June 23, 2022

كما وأردف، ” أريد أن ألعب كرة القدم وأن أكون على طبيعتي، وأريد أن أستمتع بما أقوم به. وبهذا الأمر سأقوم من تقديم المستوى الجديد ولا أريد التفكير بالسلبية”.

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وختم بوغبا حديثه، ” يمكنك أن تخسر المباريات وأن تخسر البطولات، لكن عليك أن تكون على مايرام مع نفسك وتستمتع. كما أن هذا الأمر هو ما أبحث عنه.. الروح هي كل شيء”.

وخاض الفرنسي بوغبا مع نادي مانشستر يونايتد الموسم الماضي، 27 مباراة في كافة المسابقات المختلفة بسبب كثرة الإصابات، تمكن من خلالها من تسجيل هدف وحيد وصناعة 9 تمريرات حاسمة لزملائه.

وحقق بوغبا نجم المنتخب الفرنسي (الديوك)، بعد عودته للمرة الثانية إلى مانشستر يونايتد، لقب كأس الرابطة الإنجليزية والدرع الخيري، وكذلك بطولة الدوري الأوروبي عام 2017.

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