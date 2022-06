الملك عبدالله الثاني يعلن العمل على إنشاء “ناتو” شرق أوسطي على غرار حلف “الناتو”

وطن- قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنه سيدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي، ويمكن أن يتم ذلك مع الدول التي لديها نفس التفكير.

وأضاف الملك عبدالله في مقابلة مع الإعلامية الأمريكية هادلي جامبل على قناة “سي أن بي سي نيوز” الأمريكية:” المملكة تعمل بنشاط مع الناتو وتعتبر نفسها شريكًا في الحلف ، بعد أن قاتلت ”كتفًا بكتف” مع قوات الناتو لعقود “.

وتابع قائلا: ”أود أن أرى المزيد من البلدان في المنطقة تدخل في هذا المزيج”، مردفا: ”سأكون من أوائل الأشخاص الذين يؤيدون إنشاء حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط”.

لكنه أضاف أن رؤية مثل هذا التحالف العسكري يجب أن تكون واضحة جدا ودوره يجب أن يكون محددا بشكل جيد:”يجب أن يكون بيان المهمة واضحًا جدًا جدًا. وإلا فإنه يربك الجميع”.

Jordan’s King Abdullah II tells CNBC’s @_HadleyGamble he “would be one of the first people to endorse a Middle East NATO” pic.twitter.com/jcKWzwLJKZ

قال الملك عبدالله الثاني إنه إلى جانب التعاون الأمني والعسكري المحتمل ، بدأت دول الشرق الأوسط العمل معًا لمواجهة التحديات التي نشأت عن الحرب في أوكرانيا:”كلنا نجتمع ونقول كيف يمكننا أن نساعد بعضنا البعض ”.

وشدد الملك عبدالله الثاني على أن ”ساعدوا بعضكم البعض ، وهذا ، في اعتقادي ، أمر غير معتاد للغاية بالنسبة للمنطقة”.

وفي حديثه عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع بعد الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا وكون الأردن مستورد للطاقة ، أشار الملك عبد الله إلى أن الدولة التي لديها نفط ولكن لا يوجد لديها قمح ستحتاج إلى المساعدة.

Ahead of U.S. President Joe Biden’s trip to the Middle East, Jordan’s King Abdullah II tells CNBC’s @_HadleyGamble the region is coming together as it grapples with the fallout from Russia’s war with Ukraine pic.twitter.com/ZETCKnzwzu

— CNBC International (@CNBCi) June 24, 2022