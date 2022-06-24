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الملك عبدالله الثاني يعلن العمل على إنشاء “ناتو” شرق أوسطي على غرار حلف “الناتو”

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الملك عبدالله الثاني watanserb.com
الملك عبدالله الثاني

وطن- قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنه سيدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي، ويمكن أن يتم ذلك مع الدول التي لديها نفس التفكير.

وأضاف الملك عبدالله في مقابلة مع الإعلامية الأمريكية هادلي جامبل على قناة “سي أن بي سي نيوز” الأمريكية:” المملكة تعمل بنشاط مع الناتو وتعتبر نفسها شريكًا في الحلف ، بعد أن قاتلت ”كتفًا بكتف” مع قوات الناتو لعقود “.

وتابع قائلا: ”أود أن أرى المزيد من البلدان في المنطقة تدخل في هذا المزيج”، مردفا: ”سأكون من أوائل الأشخاص الذين يؤيدون إنشاء حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط”.

لكنه أضاف أن رؤية مثل هذا التحالف العسكري يجب أن تكون واضحة جدا ودوره يجب أن يكون محددا بشكل جيد:”يجب أن يكون بيان المهمة واضحًا جدًا جدًا. وإلا فإنه يربك الجميع”.

التعاون في المنطقة

قال الملك عبدالله الثاني إنه إلى جانب التعاون الأمني والعسكري المحتمل ، بدأت دول الشرق الأوسط العمل معًا لمواجهة التحديات التي نشأت عن الحرب في أوكرانيا:”كلنا نجتمع ونقول كيف يمكننا أن نساعد بعضنا البعض ”.

وشدد الملك عبدالله الثاني على أن ”ساعدوا بعضكم البعض ، وهذا ، في اعتقادي ، أمر غير معتاد للغاية بالنسبة للمنطقة”.

وفي حديثه عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع بعد الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا وكون الأردن مستورد للطاقة ، أشار الملك عبد الله إلى أن الدولة التي لديها نفط ولكن لا يوجد لديها قمح ستحتاج إلى المساعدة.

وزاد بالقول:” إن دول المنطقة تدرك أن الهدف يجب أن يكون حلاً يربح فيه الجميع، مضيفا ”إذا كنت بخير ولم تكن كذلك ، فسوف ينتهي بي الأمر بدفع الثمن لأن المشاريع الإقليمية ستتأثر”.

وأضاف موجها حديثه للمذيعة: ”آمل أن يكون ما ترينه في عام 2022 هو هذا الجو الجديد، على ما أعتقد ، في المنطقة هو كيف يمكننا التواصل مع بعضنا البعض والعمل مع بعضنا البعض ”.

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حواجز ممكن أن تعترض الحلف الجديد

أوضح العاهل الأردني أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على سبيل المثال، لديه القدرة على عرقلة الخطط والتعاون في الشرق الأوسط.

وقال: ”إذا لم يتحدثوا مع بعضهم البعض ، فإن ذلك يخلق حالة من عدم الأمان وعدم الاستقرار في المنطقة مما سيؤثر على المشاريع الإقليمية”.

وعن دور إيران في المنطقة وما يطرحه من علامة استفهام، قال: ”لا أحد يريد الحرب ، لا أحد يريد الصراع”. لكنه أضاف أنه يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان دول الشرق الأوسط العمل نحو رؤية يكون فيها ”الازدهار هو اسم اللعبة”.

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المصدرتويتر، قناة "سي أن بي سي نيوز" الأمريكية، ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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