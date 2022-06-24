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الأمن المغربي يرتكب مجزرة ضد مهاجرين أفارقة راح ضحيتها أكثر من 45 قتيل ومئات الجرحى (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الأمن المغربي watanserb.com
الأمن المغربي

وطن- كشفت صحيفة “لارازون” الإسبانية إن 4 مسؤولين أمنيين مغاربة و45 مهاجرا حاولوا دخول إسبانيا في منطقة مليلية (شمالي أفريقيا) لقوا مصرعهم في اشتباكات في المغرب على الحدود المغربية الإسبانية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، أنه “اندلعت اشتباكات صباح اليوم خلال محاولة لاختراق جدار مليلية على الأراضي المغربية راح ضحيتها أربعة من رجال الأمن و45 شخصا من دول جنوب الصحراء الكبرى”.

وأفادت مصادر إسبانية أن نحو ألفي مهاجر حاولوا، صباح الجمعة، دخول جيب مليلية الإسباني من المغرب، وتمكن نحو 130 شخصا منهم من ذلك.

ووفق متحدث باسم الشرطة الإسبانية، فإنه تم رصد مجموعة من المهاجرين تضم أكثر من “2000 مهاجر تقريبا” يقتربون من الحدود صباح الجمعة، مضيفا أن 130 شخصا تمكنوا من الدخول إلى الأراضي الإسبانية وهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

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الأولى منذ عودة العلاقات المغربية-الإسبانية

وتعتبر محاولة الدخول الجماعية هذه إلى جيب مليلية من المغرب هي الأولى منذ عودة العلاقات إلى طبيعتها في منتصف آذار/مارس، بين مدريد والرباط، بعد تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء الغربية لصالح الرباط، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل هذا النزاع.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات المغربية استنفرت عناصرها في الناظور وفي ضواحي مليلية، وقد حل بالمنطقة قادة أمنيون من أجل الاطلاع على الوضع ومعرفة حقيقة الهجوم العنيف، ويُتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات احترازية جديدة من أجل التأهب لأي محاولة اقتحام جديدة.

بيدرو سانشيز يشيد بمجهود المغرب في منع التسلل

من جانبه، أشاد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بالمجهود الكبير الذي قامت به العناصر الأمنية المغربية في التصدي لهجوم عنيف نفذه المئات من المهاجرين غير النظاميين على حدود مدينة مليلية اليوم الجمعة.

ووفق ما أوردته وكالة “أوروبا بريس” للأنباء، فإن سانشيز الذي يشارك في لقاء أوروبي في بروكسيل، قال في مؤتمر صحافي، إنه يُعبر عن دعمه وتضامنه للعناصر الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية في التصدي لمحاولة اقتحام مليلية من طرف المئات من المهاجرين الذين ينحدرون أغلبهم من دول جنوب صحراء إفريقيا.

وأضاف ذات المصدر، أن سانشيز أشار إلى أن المغرب بدوره يعاني من ظاهرة الهجرة السرية بسبب التدفقات التي تأتي من المناطق المضطربة في الساحل، ودعا إلى الاعتراف بالمجهودات التي يقوم بها لمنع تدفقات المهاجرين السريين.

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المصدرتويتر، صحيفة "لارازون" الإسبانية، ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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