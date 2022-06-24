الأمن المغربي يرتكب مجزرة ضد مهاجرين أفارقة راح ضحيتها أكثر من 45 قتيل ومئات الجرحى (شاهد)

وطن- كشفت صحيفة “لارازون” الإسبانية إن 4 مسؤولين أمنيين مغاربة و45 مهاجرا حاولوا دخول إسبانيا في منطقة مليلية (شمالي أفريقيا) لقوا مصرعهم في اشتباكات في المغرب على الحدود المغربية الإسبانية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، أنه “اندلعت اشتباكات صباح اليوم خلال محاولة لاختراق جدار مليلية على الأراضي المغربية راح ضحيتها أربعة من رجال الأمن و45 شخصا من دول جنوب الصحراء الكبرى”.

📸 🇲🇦 النظام المغربي يرتكب مجازر ضد المهاجرين الأفارقة أزيد من 45 قتيل ومئات الجرحى. pic.twitter.com/j1tBN2TyCH — 🦅﮼رَاشـــــد | Rashid (@RLehbib) June 24, 2022

وأفادت مصادر إسبانية أن نحو ألفي مهاجر حاولوا، صباح الجمعة، دخول جيب مليلية الإسباني من المغرب، وتمكن نحو 130 شخصا منهم من ذلك.

ووفق متحدث باسم الشرطة الإسبانية، فإنه تم رصد مجموعة من المهاجرين تضم أكثر من “2000 مهاجر تقريبا” يقتربون من الحدود صباح الجمعة، مضيفا أن 130 شخصا تمكنوا من الدخول إلى الأراضي الإسبانية وهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

🇲🇦🇪🇸| Le #Maroc a laissé des milliers de migrants sub-sahariens passer leurs frontières pour essayer de sauter le mur séparant la ville espagnole Melilla et le Maroc. #Immigration #Espagnepic.twitter.com/BUyAmvo7wf — The Algerian Post (@TheAlgiersPost) June 24, 2022

الأولى منذ عودة العلاقات المغربية-الإسبانية

وتعتبر محاولة الدخول الجماعية هذه إلى جيب مليلية من المغرب هي الأولى منذ عودة العلاقات إلى طبيعتها في منتصف آذار/مارس، بين مدريد والرباط، بعد تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء الغربية لصالح الرباط، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل هذا النزاع.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات المغربية استنفرت عناصرها في الناظور وفي ضواحي مليلية، وقد حل بالمنطقة قادة أمنيون من أجل الاطلاع على الوضع ومعرفة حقيقة الهجوم العنيف، ويُتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات احترازية جديدة من أجل التأهب لأي محاولة اقتحام جديدة.

بيدرو سانشيز يشيد بمجهود المغرب في منع التسلل

من جانبه، أشاد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بالمجهود الكبير الذي قامت به العناصر الأمنية المغربية في التصدي لهجوم عنيف نفذه المئات من المهاجرين غير النظاميين على حدود مدينة مليلية اليوم الجمعة.

ووفق ما أوردته وكالة “أوروبا بريس” للأنباء، فإن سانشيز الذي يشارك في لقاء أوروبي في بروكسيل، قال في مؤتمر صحافي، إنه يُعبر عن دعمه وتضامنه للعناصر الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية في التصدي لمحاولة اقتحام مليلية من طرف المئات من المهاجرين الذين ينحدرون أغلبهم من دول جنوب صحراء إفريقيا.

وأضاف ذات المصدر، أن سانشيز أشار إلى أن المغرب بدوره يعاني من ظاهرة الهجرة السرية بسبب التدفقات التي تأتي من المناطق المضطربة في الساحل، ودعا إلى الاعتراف بالمجهودات التي يقوم بها لمنع تدفقات المهاجرين السريين.