إعلامي يكشف عن تلقيه تهديدات بسبب حديثه عن آمال ماهر وعلاقة تركي آل الشيخ باختفائها

وطن- كشف الإعلامي المصري أسامة جاويش عن تلقيه تهديدات وشتائم بسبب حديثه المتواصل عن اختفاء مواطنته المطربة آمال ماهر، وإن كانت هناك علاقة للمستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ بالأمر.

وقال “جاويش” خلال تقديمه برنامج “آخر كلام” المذاع على قناة “مكملين”، أنه تعرض لشتائم وتلقى تهديدات بعدم التعرض لتركي آل الشيخ بسبب إثارته لموضوع اختفاء المطربة آمال ماهر.

آمال ماهر فين؟

وأكد على أنه لليوم الثالث على التوالي يسأل “آمال ماهر فين؟”، مستنكرا خروج العديد من البيانات التي زعمت انها بصحة جيدة وبخير، لافتا إلى ان سؤاله بسيط ويريد إجابة شافية عليه.

وطالب آمال ماهر بالخروج ببث مباشر لطمأنة المصريين، ولتؤكد أن بلدا بحجم مصر لا يتحكم فيه مسؤول سعودي اسمه تركي آل الشيخ “يأمر هذا ويخفي تلك”، بحسب قوله.

وشدد على ان حديثه عن اختفاء المطربة آمال ماهر سيستمر ولن ينقطع حتى يحصل على الإجابة التي يريدها المصريين جميعا.

علاقتها بتركي آل الشيخ

يشار إلى أنه من منذ ارتباط اسم آمال ماهر بالمستشار السعودي تركي آل الشيخ في عام 2015، تراجع إنتاج آمال ماهر الفني، وتكرر تعبيرها عن تعرضها وأهلها لمضايقات. كان آخر الفصول حين أعلنت اعتزالها الغناء مطلع حزيران/ يونيو 2021، قبل أن تعود – مدفوعةً بحملة دعم قوية من الجمهور- وتلمح إلى إمكانية عودتها للغناء بعد نحو ثلاثة أسابيع من الجدل المستمر حولها آنذاك.

الفنانة نادية مصطفى توضح

وكانت الفنانة نادية مصطفى قد علقت على حقيقة اختطاف مواطنتها الفنانة آمال ماهر ومصيرها، بعد شائعات عن تعرضها لمخاطر شديدة واختطافها وحتى مقتلها.

ونشرت نادية مصطفى منشوراً عبر حساب منسوب لها في فيسبوك طمأنت فيه جمهورها وجمهور آمال بشأن حياة الأخيرة، مؤكدة أنها بخير ولا شيء يمس حياتها.

وأكدت الفنانة أنها تواصلت مع والدة وأخ آمال ماهر عبر اتصال هاتفي، للاطمئنان على آمال، مشددة على أنها بخير، طالبة عدم نشر الشائعات حولها.

وقالت في منشورها: ”أصدقائي وحبايبي بناء على مكالمه مني لأخو ووالدة أمال ماهر حالاً أحب أطمنكوا أمال بخير وزي الفل وأنا ووالدتها بنترجاكوا كفايه نشر أخبار لا أساس لها من الصحة وهي هتعمل لايف ڤيديو في الوقت الذي تراه مناسباً لها“.

إبراهيم سعيد يؤكد عدم قدرته على التواصل مع آمال ماهر

وبالرغم من حديث الفنانة نادية مصطفى، أكد لاعب المنتخب المصري السابق إبراهيم سعيد أنه لم يستطع التواصل معها على الرغم من الصداقة التي تجمعهما.

وقال إبراهيم سعيد في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”هشتاج امال ماهر منتشر الفتره الاخيرة انا اعرفها علي المستوي الشخصي وصداقه من زمان وحقيقي حاولت اني اتواصل معاها او مع القريبين منها مفيش رد منهم ياريت حد يطمنا عليها او هي تطلع لايف تطمنا لانها من الشخصيات الجميلة والطيبة اللي الواحد يسال عنها”.