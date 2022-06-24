إظهار العورة والمخدرات وسمعة سيئة.. مصريون يعترفون بـ”كوارثهم” في الكويت (فيديو)

وطن- انتشر مقطع فيديو لشاب مصري، احتد على قرنائه من المصريين الذين يعملون في الكويت، ويرتدون أزياء رآها غير مناسبة للمجتمع الخليجي.

وقال الشاب في الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم: “كل مصري جاي هنا علشان يشتغل ويحسن وضعه المادي ويصرف على أهله.. كل اللي جه الكويت كان جعان في مصر ومش لاقي ياكل”.

وأضاف: “إحنا جايين نشتغل مش جايين نلبس شورت في الركبة ونظهر العورة ونلف في الشوارع.. ولا راجل عنده 50 سنة طالع يمشي في الشوارع بفانلة كات .. يقدر ده يمشي في البلد عنده كده”.

وتابع: “كل واحد يحترم نفسه ويحترم الدولة اللي هو جاي يشتغل فيها.. لو لابس كده وماشي في الشارع وواحدة ماشية مع زوجها هيبقى إيه الوضع لما تشوفك بالمنظر ده.. عيب احترم نفسك واحترم الدولة اللي إنت فيها”.

رسالة من مصري محترم وغيور يعمل في الكويت للمصريين في الخليج ويذكرهم أنهم كانوا جوعانين ومش لاقين اللي يأكلونه.. ويستنكر افعالهم السلبية وأخلاقهم ولبسهم pic.twitter.com/uYS9DLOesF — الكعّام (@alk3aam) June 25, 2022

كما انتشر مقطع فيديو آخر لمواطن مصري يزعم فيه أن بعض المصريين الوافدين للكويت يتاجرون بالإقامات وينتهجون ممارسات وتصرفات خاطئة.

وأشار إلى أن الكثير من المصريين في الكويت تم القبض عليهم بحوزتهم مخدرات، موضحًا أن هناك من يتوافدون على الكويت قادمين من محافظة سوهاج في صعيد مصر، ويمارسون عمليات تخريب وفق قوله.

وتابع: “كل اللي اتمسكوا بالمخدرات تسببوا في الإساءة لسمعتنا”.

مصري يعترف انهم يخربون الكويت ويتاجرون بالاقامات واغلبية العماله المصريه في الكويت مدمنين مخدرات pic.twitter.com/4MORsJuMSE — Ɱг /̸ Ƒг𝗶ԃαყ (@kuwaity_2030) June 24, 2022

والجالية المصرية في الكويت هي ثاني أكبر جالية في البلاد بعد الهند، إذ يبلغ عددها وفق إحصاء صدر مطلع هذا العام، 671 ألف نسمة، بما يعادل 20 % من إجمالي عدد السكان في الكويت البالغ 4.4 مليون نسمة.

وكان عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في الكويت، تسببوا في أزمات وإثارة الشغب الذي استدعى تدخل الأمن الكويتي، بينها أزمات في بداية تفشي كورونا.

ومؤخرا، تمكنت السلطات الكويتية من ضبط وافدة مصرية تمارس مهنة الطب دون ترخيص، وكادت تتسبب بكارثة كبيرة عقب حيث أنها فضلا عن انتحالها صفة طبيبة فقد كانت تستخدم أدوية منتهية الصلاحية.

الطبيبة المصرية المزيفة كانت تمارس، عمليات تجميل البشرة والتخسيس وأيضا تعالج أمراض النساء وتقوم بأعمال الولادة والحجامة، وكل هذا بدون ترخيص من وزارة الصحة الكويتية، وفي عيادة غير مرخصة داخل مبنى سكني بمحافظة الأحمدي.

وكانت إدارة التراخيص الصحية بالوزارة تلقت بلاغا كشف عن هذه الكارثة، جاء فيه أن مواطنة كويتية زارت الطبيبة المصرية “المزيفة” في عيادتها.

واستغربت المواطنة تواجد العيادة في مبنى سكني، ووجود كميات كبيرة من المكملات الغذائية والأدوية والأجهزة ملقاة على الأرض.