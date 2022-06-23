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هذا السعودي فوق فوق.. “أردوغان” يفاجىء “ابن سلمان” بفرقة تركية تؤدي شيلة سعودية!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
أغنية هذا السعودي فوق فوق watanserb.com
أغنية هذا السعودي فوق فوق

وطن- نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، مقطع فيديو يظهر قيام فرقة موسيقية تركية بأداء أغنية “هذا السعودي فوق فوق” خلال حفل عشاء استقبال، محمد بن سلمان والوفد المرافق له في العاصمة التركية أنقرة بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

وأظهر المقطع المنشور الذي رصدته “وطن”، الفرقة الموسيقية التركية وهي تؤدي الأغنية أثناء تناول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العشاء برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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بدر العساكر يشيد بالعلاقات السعودية-التركية

وعلق “العساكر” على الفيديو قائلا:”تعبير موسيقي بكلمات سعودية، يجسّد الاحتفاء بزيارة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

وأضاف قائلا:” المودة والإخاء، كانت وستظل دليلا على ما يربط الشعبين السعودي والتركي من أواصر، يعززها عزم القيادتين للمضي قدما لما فيه الخير”.

محمد بن سلمان يكسر البروتوكول التركي

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد وصل إلى تركيا بعد ظهر الأربعاء، وكان اللافت لدى وصوله كسره لبروتوكول “مرحبا عسكر”، المعمول به منذ أمد بعيد، حيث جرت العادة على تحية الضيف الزائر للجنود الأتراك في القصر الرئاسي بهذه العبارة الشهيرة، إلا أن بن سلمان اختار تحيتهم بـ “السلام عليكم”.

وعقد ولي العهد السعودي والرئيس التركي لقاء ثنائياً في المجمع الرئاسي بأنقرة، واختُتم اللقاء ببيان مشترك أكد فيه البلدان تصميمهما المتبادل لبدء مرحلة جديدة من التعاون، حيث بحثا تسهيل حركة التجارة، فيما دعت أنقرة صناديق الاستثمار السعودية للاستثمار في شركات تركية جديدة.

محمد بن سلمان يكسر البروتوكول خلال لقائه أردوغان (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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