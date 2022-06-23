هذا السعودي فوق فوق.. “أردوغان” يفاجىء “ابن سلمان” بفرقة تركية تؤدي شيلة سعودية!

وطن- نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، مقطع فيديو يظهر قيام فرقة موسيقية تركية بأداء أغنية “هذا السعودي فوق فوق” خلال حفل عشاء استقبال، محمد بن سلمان والوفد المرافق له في العاصمة التركية أنقرة بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وأظهر المقطع المنشور الذي رصدته “وطن”، الفرقة الموسيقية التركية وهي تؤدي الأغنية أثناء تناول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العشاء برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

بدر العساكر يشيد بالعلاقات السعودية-التركية

وعلق “العساكر” على الفيديو قائلا:”تعبير موسيقي بكلمات سعودية، يجسّد الاحتفاء بزيارة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

وأضاف قائلا:” المودة والإخاء، كانت وستظل دليلا على ما يربط الشعبين السعودي والتركي من أواصر، يعززها عزم القيادتين للمضي قدما لما فيه الخير”.

تعبير موسيقي بكلمات سعودية، يجسّد الاحتفاء بزيارة سمو سيدي الأمير #محمد_بن_سلمان وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المودة والإخاء، كانت وستظل دليلا على ما يربط الشعبين السعودي والتركي من أواصر، يعززها عزم القيادتين للمضي قدما لما فيه الخير 🇹🇷🇸🇦 pic.twitter.com/oIyHpjifCa — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) June 22, 2022

محمد بن سلمان يكسر البروتوكول التركي

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد وصل إلى تركيا بعد ظهر الأربعاء، وكان اللافت لدى وصوله كسره لبروتوكول “مرحبا عسكر”، المعمول به منذ أمد بعيد، حيث جرت العادة على تحية الضيف الزائر للجنود الأتراك في القصر الرئاسي بهذه العبارة الشهيرة، إلا أن بن سلمان اختار تحيتهم بـ “السلام عليكم”.

ولي العهد السعودي يكسر بروتوكول "مرحبا عسكر" في #تركيا ويستبدلها بـ "السلام عليكم" من دون الانحناء للعلم، كما جرت العادة مع رؤوساء دول العالم. pic.twitter.com/M95OmGGR5i — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) June 22, 2022

وعقد ولي العهد السعودي والرئيس التركي لقاء ثنائياً في المجمع الرئاسي بأنقرة، واختُتم اللقاء ببيان مشترك أكد فيه البلدان تصميمهما المتبادل لبدء مرحلة جديدة من التعاون، حيث بحثا تسهيل حركة التجارة، فيما دعت أنقرة صناديق الاستثمار السعودية للاستثمار في شركات تركية جديدة.