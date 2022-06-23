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رياضة

نيمار معروض للبيع على برشلونة .. وهذا هو المطلوب

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نيمار جونيور معروض للبيع على برشلونة watanserb.com
موقف برشلونة من عودة نيمار إلى صفوفه

وطن – ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن النجم البرازيلي نيمار جونيور 30 عاماً، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، معروض للبيع على ناديه السابق برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية(الميركاتو).

ووفق برنامج (الشيرينجويتو) الإسباني المعروف، فإن نادي برشلونة (البلوغرانا)، خلال مفاوضاته الغير المباشرة للحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف، قام وكيله بيني زهافي بعرض خدمات نيمار على النادي.

عرض نيمار على برشلونة

وأردف البرنامج، ” صفقة التعاقد مع نيمار ربما ستكلف برشلونة 50 مليون يورو فقط، كما وتم عرض اللاعب في حال فشلت صفقة ضم ليفاندوفسكي هذا الصيف”.

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كما وأضاف، ” المبلغ المعرض لإتمام صفقة البرازيلي، قابل للتفاوض، في ظل رؤية الأخير بأن العودة إلى برشلونة أمر جيد. وأنه الفريق الوحيد الذي يريد الانتقال إلى صفوفه في حال الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان في الوقت الحالي”.

موقف برشلونة من عودة نيمار

وتابع، ” برشلونة لا يفكر على الأقل في الوقت الراهن في عودة نيمار إلى صفوفه، رغم العلاقة القوية بين خوان لابورتا ومجلس إدارته مع الوكيل بيني زهافي. لأنه وفق أولوياته يريد التعاقد مع البولندي ليفاندوفسكي”.

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وفي سياق متصل، أفادت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، بأن التعاقد الذي وقعه البرازيلي مع باريس سان جيرمان، سينتهي في صيف عام 2025، لكن بند من بنوده سيسمح له بالبقاء لموسمين إضافين. أي حتى صيف عام 2027.

وبينت الصحيفة، بأن المقربين من نيمار، انزعجوا من تصريحات رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي مؤخراً.

موافقة باريس سان جيرمان

وقال القطري ناصر الخليفي في تصريح غير مباشر له بشأن السماح برحيل البرازيلي نيمار جونيور، قائلاً: ” هناك لاعبون سينضمون وآخرون سيرحلون، كما أن هذا الأمر هو شأن داخلي”.

كما وأردفت الصحفية، ” المقربون من اللاعب يرون بأن نيمار كان ملتزماً بالمشروع الرياضي الذي يقوم عليه باريس سان جيرمان، وليس لديه أي نية بالرحيل”.

وختمت، ” في حال أراد النادي الباريسي بيع اللاعب، فإنه سيجد الصعوبة في إيجاد العرض المناسب، نظراً لراتبه المرتفع. وكان نادي نيوكاسل يوناتيد مهتم في التعاقد مع اللاعب، إلا أن الأخير بعارض الانتقال إلى الدوري الإنجليزي”.

وكان جماهير نادي باريس سان جيرمان قد وجهت انتقاداً إلى البرازيلي نيمار، بعد إقصاء الفريق من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وطالبته بالرحيل عن صفوف النادي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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