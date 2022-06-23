نيمار معروض للبيع على برشلونة .. وهذا هو المطلوب

وطن – ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن النجم البرازيلي نيمار جونيور 30 عاماً، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، معروض للبيع على ناديه السابق برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية(الميركاتو).

ووفق برنامج (الشيرينجويتو) الإسباني المعروف، فإن نادي برشلونة (البلوغرانا)، خلال مفاوضاته الغير المباشرة للحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف، قام وكيله بيني زهافي بعرض خدمات نيمار على النادي.

عرض نيمار على برشلونة

وأردف البرنامج، ” صفقة التعاقد مع نيمار ربما ستكلف برشلونة 50 مليون يورو فقط، كما وتم عرض اللاعب في حال فشلت صفقة ضم ليفاندوفسكي هذا الصيف”.

🚨الشرينغيتو | باريس حدد سعر نيمار وهو 50 مليون يورو فقط ، النادي عرض اللاعب على عدة اندية انجليزية ونيوكاسل مهتم بضمه لكن اللاعب رفض الانضمام الى نيوكاسل. pic.twitter.com/zwQ1BjmNko — The Exceptional (@allahakami) June 23, 2022

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كما وأضاف، ” المبلغ المعرض لإتمام صفقة البرازيلي، قابل للتفاوض، في ظل رؤية الأخير بأن العودة إلى برشلونة أمر جيد. وأنه الفريق الوحيد الذي يريد الانتقال إلى صفوفه في حال الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان في الوقت الحالي”.

موقف برشلونة من عودة نيمار

وتابع، ” برشلونة لا يفكر على الأقل في الوقت الراهن في عودة نيمار إلى صفوفه، رغم العلاقة القوية بين خوان لابورتا ومجلس إدارته مع الوكيل بيني زهافي. لأنه وفق أولوياته يريد التعاقد مع البولندي ليفاندوفسكي”.

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وفي سياق متصل، أفادت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، بأن التعاقد الذي وقعه البرازيلي مع باريس سان جيرمان، سينتهي في صيف عام 2025، لكن بند من بنوده سيسمح له بالبقاء لموسمين إضافين. أي حتى صيف عام 2027.

وبينت الصحيفة، بأن المقربين من نيمار، انزعجوا من تصريحات رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي مؤخراً.

Au 1er juillet, Neymar sera lié au PSG jusqu'en 2027 Le contrat du Brésilien Neymar s'allongera, selon nos informations, d'un an le 1er juillet, soit jusqu'au 30 juin 2027. Il ne compte pas quitter le PSG.https://t.co/ZhKrHcawLf pic.twitter.com/PtJuKEBE9L — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 22, 2022

موافقة باريس سان جيرمان

وقال القطري ناصر الخليفي في تصريح غير مباشر له بشأن السماح برحيل البرازيلي نيمار جونيور، قائلاً: ” هناك لاعبون سينضمون وآخرون سيرحلون، كما أن هذا الأمر هو شأن داخلي”.

كما وأردفت الصحفية، ” المقربون من اللاعب يرون بأن نيمار كان ملتزماً بالمشروع الرياضي الذي يقوم عليه باريس سان جيرمان، وليس لديه أي نية بالرحيل”.

سيتم تجديد عقد نيمار تلقائيًا مع باريس سان جيرمان في يوليو المقبل لمدة عام إضافي🚨 إذا أراد باريس فسخ عقد نيمار سيدفع له 130 مليون يورو وفقاً لليكيب🤑 130 مليون هي قيمة رواتبه مع الفريق حتى 2027. 🔥 pic.twitter.com/ZhIg4c0Bpf — GOAL Arabia (@GoalAR) June 22, 2022

وختمت، ” في حال أراد النادي الباريسي بيع اللاعب، فإنه سيجد الصعوبة في إيجاد العرض المناسب، نظراً لراتبه المرتفع. وكان نادي نيوكاسل يوناتيد مهتم في التعاقد مع اللاعب، إلا أن الأخير بعارض الانتقال إلى الدوري الإنجليزي”.

وكان جماهير نادي باريس سان جيرمان قد وجهت انتقاداً إلى البرازيلي نيمار، بعد إقصاء الفريق من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وطالبته بالرحيل عن صفوف النادي.

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