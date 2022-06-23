نيرة أشرف جديدة.. مجهول يقتل طالبة أردنية بـ 6 رصاصات داخل حرم جامعتها

وطن – بعد ثلاثة أيام فقط من حادثة مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة في مصر ذبحا بسكين زميلها، شهدت العاصمة الأردنية حادثة مشابهة، إذ أقدم مسلح بإطلاق عدة أعيرة نارية باتجاه فتاة داخل جامعة خاصة شمالي عمان ما أسفر عن مقتلها.

الأمن العام: إصابة فتاة بعيار ناري داخل حرم جامعة خاصة وحالتها سيئة والفاعل يلوذ بالفرار — الأردنية نت (@alurdunyya) June 23, 2022

أفادت بذلك مديرية الأمن العام في الأردن التي قالت في بيان، إن الهجوم أسفر عن إصابة الطالبة بعدة طلقات وتم نقلها للمستشفى وهي في حالة سيئة، ولاذ الفاعل بالفرار فيما بوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

فيما تحدثت وسائل إعلام أردنية لاحقًا، أن الفتاة قتلت جرّاء إصابتها بطلقات النار.

#جريمة_المنصورة تتكرر في الأردن 🇯🇴.. شاب يطلق عيارات نارية باتجاه طالبة داخل جامعة بالعاصمة عمان ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها. pic.twitter.com/HvffSz6crA — مصدر (@MSDAR_NEWS) June 23, 2022

وأوضح ناشطون أن عدد الطلقات التي أصابت الفتاة بلغت ست رصاصات.

شاب يطلق 6 رصاصات على فتاة في جامعة خاصة في عمان وحالتها الصحيه سيئة جدا ً شو في يا عالم — ابراهيم حياصات (@IbrahemHyasat) June 23, 2022

وكان ناشطون قد حذروا من أن تكون جريمة مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف بداية لانتشال جرائم القتل في الجامعات، وطالبوا الحكومات في مختلف الدول بالمساعدة في التوعية ضد هذه الجرائم.

الطالب الذي نحر زميلته في مصر اليوم.. هذه الظاهرة ستنتشر في الأيام القادمة، فالحكومات تساعد على هذه الجرائم من خلال إفقار الناس، ومحاربة الدين، فالفقر يزيد من الجريمة، وقلة الدين تساعد عليها، وحفظ كتاب الله والالتزام بشرعه يحدُّ منها .. وعلى الحكومة أن تفكر بحلول غير جيب المواطن. — محمود العايد (@mahalayed) June 20, 2022

وكان النائب العام المصري، قد أمر الأربعاء، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة نيرة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، فيما وُصِفت بأنها واحدة من أسرع قرارات الإحالة للمحاكمة في تاريخ مصر الجنائي، حيث جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.

وفي بيان لها، قالت النيابة العامة إن القاتل بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم من شهادة 25 شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وفق البيان.

وأشار بيان النيابة إلى أن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضت إجابته.