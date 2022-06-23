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نيرة أشرف جديدة.. مجهول يقتل طالبة أردنية بـ 6 رصاصات داخل حرم جامعتها

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
قتل طالبة أردنية watanserb.com
مجهول يطلق النار اتجاه طالبة أردنية ويقتلها

وطن – بعد ثلاثة أيام فقط من حادثة مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة في مصر ذبحا بسكين زميلها، شهدت العاصمة الأردنية حادثة مشابهة، إذ أقدم مسلح بإطلاق عدة أعيرة نارية باتجاه فتاة داخل جامعة خاصة شمالي عمان ما أسفر عن مقتلها.

أفادت بذلك مديرية الأمن العام في الأردن التي قالت في بيان، إن الهجوم أسفر عن إصابة الطالبة بعدة طلقات وتم نقلها للمستشفى وهي في حالة سيئة، ولاذ الفاعل بالفرار فيما بوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

فيما تحدثت وسائل إعلام أردنية لاحقًا، أن الفتاة قتلت جرّاء إصابتها بطلقات النار.

وأوضح ناشطون أن عدد الطلقات التي أصابت الفتاة بلغت ست رصاصات.

وكان ناشطون قد حذروا من أن تكون جريمة مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف بداية لانتشال جرائم القتل في الجامعات، وطالبوا الحكومات في مختلف الدول بالمساعدة في التوعية ضد هذه الجرائم.

وكان النائب العام المصري، قد أمر الأربعاء، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة نيرة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، فيما وُصِفت بأنها واحدة من أسرع قرارات الإحالة للمحاكمة في تاريخ مصر الجنائي، حيث جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.

وفي بيان لها، قالت النيابة العامة إن القاتل بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم من شهادة 25 شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وفق البيان.

وأشار بيان النيابة إلى أن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضت إجابته.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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