مرام البلوشي في العناية المركزة بسبب طقس الكويت.. وشقيقتها تنشر صورة صادمة لها! (شاهد)

وطن– تعرضت الفنانة الكويتية مرام البلوشي، لانتكاسة صحية جديدة، دخلت على إثرها العناية المركزة في المستشفى الأميري في العاصمة الكويت.

أنابيب وجهاز أوكسجين

وأعلنت الفنانة هند البلوشي، شقيقة مرام البلوشي، الخبر السيء بصور ومقطع فيديو للأخيرة.

وظهرت مرام البلوشي (43 عاماً)، غائبة عن الوعي على سرير المستشفى، وموصولة بالأنابيب الطبية وجهاز الأوكسجين.

وكتبت هند البلوشي في تعليقها: “اللهم يا شافي أنت الشافي اشفِ أختي وروحي مريم شفاءً لا يغادر سقمًا. وألبسها ثوب العافية، وارفع عنها يا رحمن يا رحيم”.

ولم تكشف هند طبيعة الأزمة الصحية التي أًصابت مرام هذه المرة بعد سلسلة أزمات سابقة استدعت خضوعها لعمليات جراحية.

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التهاب رئوي حاد

لكن زوجة شقيق مرام كشفت حيثيات أزمتها. وقالت في تصريح لصحيفة “الراي”: “أُدخلت مرام إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى الأميري ووضع الأوكسجين الاصطناعي لها. حيث ستبقى لحين إجراء كامل الفحوصات الطبية التي يقررها الأطباء للاطمئنان على حالتها وسلامة الرئة”.

وتابعت: ” أكد الأطباء سبب الانتكاسة وهو إصابتها بالتهاب رئوي حاد جراء تعرضها إلى ضربات الشمس الحارة مع تقلب الأجواء المناخية بين البرودة والحرارة. خصوصاً أنها تواصل منذ فترة تصوير مشاهدها الدرامية لمصلحة أحد المسلسلات التلفزيونية متنقلة بين (لوكيشين) داخلي وخارجي متقلب المناخ. هذا إلى جانب مشاركتها في مسرحية (الطابق الثاني) الأمر الذي يتطلب منها بذل مجهود كبير».

أزمات قلبية سابقة

وسبق أن أصيبت مرام بأزمة قلبية قبل ثلاثة أعوام. وخضعت لعملية قسطرة وتركيب دعامة قلب في أحد مستشفيات مصر بالقاهرة تحديداً.

وقبل عام، أصيبت مرام بجلطة قلبية جديدة أثناء تصوير مسلسل “ملاك رحمة”.

وتحدثت مرام البلوشي في حينها عن تفاصيل الجلطة، وقالت في لقاء: “حصلّي التهاب رئوي حاد، نتج عنه نقص أكسجين. وانسداد بالشرايين، وتسبب بجلطة، والحمد لله أنا أُسميها أزمة وعدت على خير”.

مشاجرة رانيا شهاب

وكان آخر ظهور لمرام البلوشي قبل ثلاثة أيام، حين ظهرت بمقطع فيديو وهي تتشاجر مع الفنانة المصرية المقيمة بالكويت رانيا شهاب.

وحدثت المشاجرة بين الفنانتين بسبب قيام رانيا شهاب بتصوير فيديو دون احترام خصوصية مرام، ووجودها.

مشاجرة بين الممثله المصريه المقيمه رانيا شهاب و الكويتيه مرام البلوشي 😅 pic.twitter.com/K6qskoH4tj — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) June 19, 2022

وبعد وصلة ردح، أكدت رانيا لمرام أنها تُصور بعلمها. لكن الفنانة الكويتية ردت: “إنتي في مكان تصوير. يعني لازم ما تصوريني احترام لخصوصيتي”.

“من شارع الهرم إلى”

وعلى الصعيد الفني، تواجدت مرام البلوشي في السباق الدرامي الرمضاني الماضي. في المسلسل المثير للجدل “من شارع الهرم إلى”.

وسبق أن ردت الفنانة الكويتية، على الانتقادات التي طالت المسلسل مؤكدة أنه لاقى نجاحاً وصدى واسعاً في الوطن العربي.

وقالت مرام أن الهجوم، الذي تعرض له مسلسل “من شارع الهرم إلى” قبل عرضه، انتهى بمجرد إذاعته ومشاهدة الحلقات. وتبين عدم وجود أغلب الأحداث المثيرة للجدل، التي تم انتقادها دون وجودها من الأصل في المسلسل بحسب تعبيرها.

وأشارت مرام إلى أن نهاية المسلسل فاجأتها هي شخصياً. وترى أنها نهاية عادلة ومنصفة ومهمة لإيصال فكرة الحساب والتماشي مع مقولة: “كما تدين تدان”.