فتى سعودي يعلن خروجه من الإسلام وأنه “مثلي الجنس” من داخل المملكة

وطن- في واقعة جديدة تنذر بعواقب وخيمة تحيط بالمنظومة القيمية والأخلاقية في السعودية التي أخذت بالتدهور، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتى سعودي، يعلن خروجه عن الإسلام ويقر بمثليته الجنسية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد عرف الفتى عن نفسه بأنه يدعى “تركي سعد العلياني”.

وبحسب الفيديو، فقد أعلن “العلياني” أنه من المملكة العربية السعودية، ويعلن تركه للديانة الإسلامية، وأنه مثلي الجنس.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من حديث وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو، إنه يثير قضية حقوق مجتمع الميم في اجتماعاته مع المسؤولين السعوديين “دائما في كل محادثة”.

وقال بلينكن لبوليتيكو “لدينا مشاركة حقيقية” فيما يتعلق بالمناقشات بشأن حقوق مجتمع الميم مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

يشر إلى أنه في أبريل/نيسان الماضي، طلبت السلطات السعودية من شركة ديزني إزالة “إشارة إلى مجتمع المثليين” من أحدث أفلام “مارفل” لكي تسمح بعرضه في دور السينما في المملكة المحافظة.

والفيلم الذي تشترط المملكة حذف هذه الإشارة منه هو “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” والذي بدأ عرضه في الصالات الأمريكية وفي العالم في مايو/آيار، لكن الشركة الأمريكية رفضت الامتثال لطلب المملكة، وهو ما أدى لعدم عرض الفيلم في دور العرض بالمملكة في نهاية المطاف.

والأسبوع الماضي بثت قناة الإخبارية الحكومية تقريرا قالت فيه إن السلطات السعودية صادرت ألعابا وقمصانا ومتعلقات للأطفال بألوان قوس قزح الذي يرمز لمجتمع الميم من محلات في الرياض، في إطار حملة حكومية لمكافحة “المثلية الجنسية”.



وكانت السفارة الأمريكية في السعودية قد نشرت، في أول يونيو/حزيران الجاري، تغريدة تدعم مجتمع المثليين.

During #Pride2022, @StateDept celebrates the contributions members of the LGBTQI+ community make to our nation. We are committed to ending violence, discrimination, and stigma against LGBTQI+ persons worldwide. pic.twitter.com/PlRxyccSmA

— U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) June 1, 2022