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رياضة

صلاح يُودع زميله ساديو ماني برسالة عاطفية والأخير يرد عليه

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
محمد صلاح يودع زميله ساديو ماني برسالة عاطفية watanserb.com
محمد صلاح يودع زميله ساديو ماني برسالة عاطفية

وطن – ودع المصري محمد صلاح 30 عاماً، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، برسالة عاطفية نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، زميله السنغالي ساديو ماني بعد الانتقال إلى صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف.

ولم يتردد زميله السابق ساديو ماني في الرد على رسالة صلاح التي وجهها إليه، بعد مغادرته قلعة الريدز والانضمام مؤخراً إلى العملاق البافاري في سوق (الميركاتو) الصيفي.

رسالة صلاح إلى ساديو ماني

وقال نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي للموسم المنصرم محمد صلاح، في رسالة نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” لقد كانت رحلة رائعة، شكراً على كل اللحظات السعيدة. كما وأتمنى لك الأفضل في مغامرتك المقبلة”.

كما وختم صلاح تغريدته، ” سنفتقدك جميعاً”. مرفقاً ب4 من الصور جمعته مع زميله السابق ساديو ماني داخل صفوف فريق ليفربول الإنجليزي (الريدز).

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ليرد صديقه ساديو ماني على رسالته، قائلاً: ” عليك مواصلة ما تفعله .. أخي أنت الأفضل”.

وكان صلاح وماني برفقة زملائه في صفوف ليفربول قد أنهى الموسم المنصرم، بالتتويج بلقب كأس الرابطة والاتحاد الإنجليزي، كما وفشل في حصد لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في ظل المنافسة القوية والشرسة حتى الأنفاس الأخيرة.

بايرن ميونخ والتوقيع مع ماني

وأعلن نادي بايرن ميونخ، الأربعاء، التوقيع مع السنغالي المخضرم ساديو ماني صاحب ال30 عاماً، القادم من صفوف فريق ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات لاعبي كرة القدم، ” بايرن ميونخ وقع مع ساديو ماني لمدة 3 موسم. أي حتى صيف عام 2025″.

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كما وأضاف، ” بايرن ميونخ وقع مع السنغالي ماني بصفقة بلغت قيمتها 32 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز ومكافآت مالية”.

ورغم تعاقد بايرن ميونخ مع السنغالي ساديو ماني، إلا أنه ما زال متمسك في بقاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل والذهاب إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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