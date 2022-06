صلاح يُودع زميله ساديو ماني برسالة عاطفية والأخير يرد عليه

وطن – ودع المصري محمد صلاح 30 عاماً، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، برسالة عاطفية نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، زميله السنغالي ساديو ماني بعد الانتقال إلى صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف.

ولم يتردد زميله السابق ساديو ماني في الرد على رسالة صلاح التي وجهها إليه، بعد مغادرته قلعة الريدز والانضمام مؤخراً إلى العملاق البافاري في سوق (الميركاتو) الصيفي.

وقال نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي للموسم المنصرم محمد صلاح، في رسالة نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” لقد كانت رحلة رائعة، شكراً على كل اللحظات السعيدة. كما وأتمنى لك الأفضل في مغامرتك المقبلة”.

It’s been quite a ride! Thank you for all the good times and I wish you all the best in your new adventure! You will be missed by all of us. pic.twitter.com/zndPry1mfg

