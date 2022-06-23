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الهدهد

شركة جزائرية شهيرة تسخر من الإنجاز المزعوم للسباح التونسي نجيب بلهادي!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
السباح التونسي نجيب بلهادي watanserb.com
السباح التونسي نجيب بلهادي

وطن- في واقعة مثيرة للترويج لمنتجاتها، استغلت شركة “بيمو” الجزائرية لتصنيع البسكويت، حالة الجدل التي أثارها السباح التونسي نجيب بلهادي بعد زعمه أنه قطع مسافة 155 كم سباحة من إيطاليا لتونس، بطريقة تسويقية طريفة.

ووفقا لما رصدته “وطن”، فقد نشرت الشركة رسما ساخرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، يظهر فيه إحدى منتجاتها (بسكويت) وهي بصدد السباحة في الحليب على غرار السباح التونسي مع تعليق “4 أيام في الحليب وماذبتش”.

وأثار الإعلان حالة من الجدل عبر التعليقات، حيث اعتبره البعض يمثل إهانة للسباح التونسي واتهام صريح له بالكذب، في حين أبدى كثير إعجابه بالفكرة التسويقية، مشيدين بمكن فكر بها.

وكان السبّاح التونسي نجيب بلهادي قد زعم أنه سبح من بنتالاريا الإيطالية نحو تونس دون توقف قاطعًا مسافة تبلغ 155 كلم، ومحققًا رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا.

المنظمة العالمية للسباحة تنفي تنسيق “بلهادي” معها

من جانبها، قالت المنظمة العالمية للسباحة في المياه المفتوحة إنها لم تتلق تقرير التصديق بعد السباحة أو تقرير المراقب حول قطع التونسي نجيب بلهادي مسافة 155 كيلومترًا من السواحل القريبة لبنتالاريا الإيطالية إلى مدينة الحمامات.

وأكدت المنظمة في بيان رسمي أنه من دورها تقديم عديد الخدمات للسباحين ومن بينها التخطيط قبل السباحة والتصديق بعد السباحة، مشددة على وجوبية قيام السباحين الفرديين الذين يرغبون في الحصول على تصديق من الاتحاد العالمي للسباحة في المياه المفتوحة اتباع قواعد ولوائح المنظمة.

وأفاد البين بأنها لم تساعد في التخطيط المسبق للسباحة أو تصادق على الرهان الرياضي الذي خاضه نجيب بلهادي مؤخرًا.

وزارة الشباب والرياضة تتراجع عن تهنئة نجيب بلهادي

وكانت وزارة الشباب والرياضة التونسية قد قدمت تهانيها للسباح التونسي نجيب بلهادي قبل أن تتراجع إثر حملة واسعة من التشكيكات مؤكدة في بلاغ ثان صادر عنها بتاريخ 19 حزيران/يونيو الجاري، أنها ستتولى التدقيق والتثبت من صحة المعطيات المتعلقة بالرهان الجديد “سباحة حرة” الذي خاضه السباح التونسي نجيب بلهادي.
حملة تشكيك واسعة

وتوالت حملة التشكيك في الأرقام والمعطيات التي رافقت هذا الحدث الرياضي، إذ شكّك السبّاح الأولمبي التونسي، أسامة الملولي، عبر تدوينة نشرها في صفحته على موقع فيسبوك، في الإنجاز الذي حققه السباح نجيب بلهادي، قاطعًا مسافة 155 كلم في رحلة استغرقت بين 60 و70 ساعة، وفق تصريحات بلهادي.
وقال الملولي “إنّ هذا الإنجاز هو أكبر كذبة في تاريخ الرياضة التونسية”. كما انتقد تشجيع هذه السلوكيات، وفتح المجال لمغالطة الرأي العام على حدّ تعبيره.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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