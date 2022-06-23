زيدان يخرج عن صمته ليكشف عن خطوته المقبلة

وطن – ما زال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان صاحب ال50 عاماً، يتمسك في حلمه في قيادة تدريب منتخب فرنسا، رغم كل العروض المغرية من الأندية في القارة الأوروبية العجوز، بعد الرحيل عن ريال مدريد الإسباني العام الماضي.

وقال الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان في مقابلة مع صحيفة (ليكيب) الفرنسية، احتفالاً بعيد ميلاده ال50، ” قصتي مع منتخب فرنسا لم تنتهي بعد”.

حلم زيدان

ويعد الفرنسي زيدان، من أبرز المرشحين لقيادة تدريب منتخب فرنسا (الديوك)، في حال عدم موافقة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على تجديد عقد المدرب الحالي ديديه ديشامب، الذي يقدم النتائج المخيبة للآمال لعشاق وجماهير الكرة الفرنسية في تصفيات كأس أمم أوروبا لعام 2023.

🗞 "Avec les Bleus, ce n'est pas fini" La une du journal L'Équipe ce jeudi 23 juin.

Retrouvez un entretien exceptionnel avec Zinédine Zidane à l'occasion des 50 ans du numéro 10 français. pic.twitter.com/ulh86wv4mQ — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 22, 2022

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ولم يدرب زيدن الدين زيدان، أي فريق منذ رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني ( الملكي) في صيف عام 2021، كما أنه رفض العديد من العروض من قبل الأندية الأوروبية. كان من أبرزها باريس سان جيرمان، وفق ما ذكرته التقارير الصحفية.

Pour célébrer ses 50 ans, Zinédine Zidane a accordé à «L’Équipe» un entretien exceptionnel. Sans rien occulter, il revient sur son passé de joueur et d’entraîneur, mais évoque aussi son avenir qui passera, espère-t-il, à nouveau par l’équipe de France. https://t.co/uUAYeHxFaC pic.twitter.com/LCaq3YqVYd — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 22, 2022

ناصر الخليفي وزيدان

من جانبه، قال رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي، في تصريح صحفي مع صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية، ” العديد من الأندية مهتمة بالتعاقد معه، بما فيها المنتخبات الوطنية. ولكن لم نتفاوض معه”.

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كما وأضاف الخليفي، ” لدينا قائمة مختصرة من المدربين، وسنقوم بإجراء محادثات مع نادي نيس الفرنسي. من أجل التعاقد مع المدرب كريستوف غالتيير. وهذا ليس سراً”.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ناصر الخليفي: أنا أحب زيدان ولكن لم يكن هناك أي تواصل إطلاقًا معه سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، لا يوجد أي تواصل أبدًا معه وبكل بساطة قمنا باختيار مدرب آخر لتدريب الفريق. pic.twitter.com/PjnIeN0toE — Amr (@Amr21DS) June 21, 2022

ديشامب والرحيل عن منتخب فرنسا

ويعد المدرب ديديه ديشامب صاحب ال53 عاماً، المدير الفني لمنتخب الديوك الفرنسي، مهددٌ بفقدان منصبه خلال الأشهر المقبلة، في حال استمرار النتائج المخيبة في تصفيات كأس أمم أوروبا لعام 2023. وعجزه عن تحقيق الفوز أمام الدنمارك وكرواتيا والنمسا.

ويستعد منتخب فرنسا لاستئناف تصفيات دور مجموعات كأس أمم أوروبا لعام 2023، بخوض مباراة قوية أمام نظيره النمسا، في ال22 من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

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