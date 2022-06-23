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رياضة

زيدان يخرج عن صمته ليكشف عن خطوته المقبلة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
زين الدين زيدان متمسك بتدريب منتخب فرنسا watanserb.com
زين الدين زيدان متمسك بتدريب منتخب فرنسا

وطن – ما زال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان صاحب ال50 عاماً، يتمسك في حلمه في قيادة تدريب منتخب فرنسا، رغم كل العروض المغرية من الأندية في القارة الأوروبية العجوز، بعد الرحيل عن ريال مدريد الإسباني العام الماضي.

وقال الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان في مقابلة مع صحيفة (ليكيب) الفرنسية، احتفالاً بعيد ميلاده ال50، ” قصتي مع منتخب فرنسا لم تنتهي بعد”.

حلم زيدان

ويعد الفرنسي زيدان، من أبرز المرشحين لقيادة تدريب منتخب فرنسا (الديوك)، في حال عدم موافقة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على تجديد عقد المدرب الحالي ديديه ديشامب، الذي يقدم النتائج المخيبة للآمال لعشاق وجماهير الكرة الفرنسية في تصفيات كأس أمم أوروبا لعام 2023.

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ولم يدرب زيدن الدين زيدان، أي فريق منذ رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني ( الملكي) في صيف عام 2021، كما أنه رفض العديد من العروض من قبل الأندية الأوروبية. كان من أبرزها باريس سان جيرمان، وفق ما ذكرته التقارير الصحفية.

ناصر الخليفي وزيدان

من جانبه، قال رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي، في تصريح صحفي مع صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية، ” العديد من الأندية مهتمة بالتعاقد معه، بما فيها المنتخبات الوطنية. ولكن لم نتفاوض معه”.

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كما وأضاف الخليفي، ” لدينا قائمة مختصرة من المدربين، وسنقوم بإجراء محادثات مع نادي نيس الفرنسي. من أجل التعاقد مع المدرب كريستوف غالتيير. وهذا ليس سراً”.

ديشامب والرحيل عن منتخب فرنسا

ويعد المدرب ديديه ديشامب صاحب ال53 عاماً، المدير الفني لمنتخب الديوك الفرنسي، مهددٌ بفقدان منصبه خلال الأشهر المقبلة، في حال استمرار النتائج المخيبة في تصفيات كأس أمم أوروبا لعام 2023. وعجزه عن تحقيق الفوز أمام الدنمارك وكرواتيا والنمسا.

ويستعد منتخب فرنسا لاستئناف تصفيات دور مجموعات كأس أمم أوروبا لعام 2023، بخوض مباراة قوية أمام نظيره النمسا، في ال22 من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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